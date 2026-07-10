Los 10 mejores ejercicios para cuidar el corazón y mejorar la circulación sanguínea

La actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y se consolidó como una recomendación central para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar ejercicio habitual en la vida cotidiana se ha transformado en una de las recomendaciones médicas más extendidas para mantener un bienestar integral. La actividad física regular no solo ayuda a controlar el peso y mejorar el estado de ánimo, sino que también constituye una de las estrategias más eficaces para preservar la salud cardiovascular a largo plazo. Frente al aumento de enfermedades cardíacas en distintas franjas etarias, la importancia de adoptar rutinas activas cobra un lugar preponderante en las políticas de salud pública y en la vida de millones de personas.

El corazón es el motor del organismo y su correcto funcionamiento resulta esencial para distribuir el oxígeno y los nutrientes a todos los tejidos. Además de la alimentación y la predisposición genética, la evidencia científica señala que el entrenamiento marca la diferencia en la prevención de trastornos graves, desde la hipertensión hasta los accidentes cerebrovasculares. Mantener el órgano fuerte y una circulación eficiente no solo contribuye a evitar dolencias, sino que mejora la calidad de vida, favorece la longevidad y permite afrontar el día a día con mayor energía.

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Los 10 mejores ejercicios para cuidar el corazón y mejorar la circulación

La elección de actividades físicas adecuadas puede marcar una diferencia significativa en la salud cardiovascular. Diversos estudios y organizaciones especializadas han identificado una serie de ejercicios que, por su accesibilidad y eficacia, se destacan como opciones principales para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea. La constancia en su práctica, adaptada a cada persona, es clave para obtener resultados sostenidos y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

1. Caminar rápido

Hacerlo a paso ligero es uno de los métodos más accesibles y recomendados para cuidar el corazón. Según un estudio publicado en BMJ Heart, avanzar a más de 6 kilómetros por hora puede reducir el riesgo de arritmias cardíacas hasta en un 43%. Esta actividad, de bajo impacto, ayuda a controlar el colesterol, fortalece músculos y huesos, y mejora la oxigenación del cuerpo. La American Heart Association la considera fundamental dentro de una rutina saludable para reducir enfermedades cardiovasculares.

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Caminar rápido puede reducir el riesgo de arritmias cardíacas hasta en un 43%, según un estudio publicado en BMJ Heart (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Natación

Nadar moviliza casi todos los grupos musculares y obliga al corazón a trabajar de manera eficiente para distribuir el oxígeno. La Mayo Clinic resalta esta actividad por sus beneficios globales: mejora la resistencia cardiorrespiratoria, favorece la circulación y es ideal para quienes tienen problemas articulares o sobrepeso, ya que se realiza en un entorno de bajo impacto. Una investigación de la UNIFESP señala que la natación puede aumentar la masa cardíaca y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en adultos.

La natación mejora la resistencia cardiorrespiratoria y puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Remo

El remo, especialmente en máquina, es un entrenamiento completo que combina trabajo cardiovascular y de fuerza. Implica la coordinación de piernas, brazos y core, lo que genera un estímulo eficiente sin sobrecargar las articulaciones. La Cleveland Clinic lo recomienda para mejorar la salud cardiovascular, aumentar la resistencia y disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular y cardiopatía. Es apto tanto para principiantes como para personas que buscan ejercicios intensos y seguros.

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El remo en máquina combina trabajo aeróbico y fuerza, y ayuda a aumentar la resistencia y a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Bicicleta

El ciclismo, ya sea en una bicicleta fija o tradicional, fortalece los músculos de las piernas, incrementa la capacidad pulmonar y mantiene un peso saludable. La American Heart Association sugiere el ciclismo por su bajo impacto y porque puede adaptarse a distintos niveles de condición física. Además, contribuye a regular la presión arterial y el colesterol, factores clave para la salud cardiovascular.

El ciclismo contribuye a regular la presión arterial y el colesterol, dos factores centrales en la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Subir escaleras

Se trata de una opción práctica que puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria. Exige un esfuerzo intenso en poco tiempo, mejorando la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la circulación. La Harvard Medical School destaca que este ejercicio tonifica el tren inferior, protege las articulaciones y favorece el equilibrio, lo que resulta especialmente útil en adultos mayores.

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Subir escaleras refuerza la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y el equilibrio, en especial en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Carrera moderada

Correr a ritmo moderado es un ejercicio aeróbico clásico para fortalecer el corazón y los pulmones. Ayuda a controlar el peso y la presión arterial, y disminuye el riesgo de diabetes tipo 2. Tanto la Fundación Española del Corazón como la Universidad Federal de São Paulo coinciden en que correr mejora la aptitud cardiorrespiratoria y eleva el VO₂ máx., aunque la natación puede ofrecer ventajas adicionales en la masa cardíaca.

La carrera moderada ayuda a controlar el peso y la presión arterial, y mejora la aptitud cardiorrespiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Sentadillas

Así sean libres como con peso, involucran los músculos grandes del cuerpo, lo que favorece el aumento de la frecuencia cardíaca y mejora la circulación. Investigadores de la University College de Londres y la Universidad de Sídney señalan que ejercicios de resistencia como este contribuyen a reducir la presión arterial y fortalecen el sistema cardiovascular.

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Las sentadillas favorecen la frecuencia cardíaca y pueden reducir la presión arterial como parte del entrenamiento de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Saltos de tijera (jumping jacks)

También conocidos como jumping jacks, son un ejercicio completo y de fácil ejecución que eleva rápidamente la frecuencia cardíaca. Según expertos consultados por The Telegraph, este movimiento activa simultáneamente brazos y piernas, promoviendo la circulación y la salud del corazón. Adaptar la velocidad permite que sea apto para distintos niveles de condición física.

Las flexiones de brazo se asociaron con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares en hombres que podían hacer 40 o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Flexiones de brazo

Realizar flexiones de brazo fortalece el core, los pectorales y los tríceps, mientras fomenta la resistencia cardiovascular. Un estudio de JAMA Network encontró que los hombres capaces de hacer 40 flexiones o más presentaban un riesgo significativamente menor de enfermedades cardiovasculares. Pueden adaptarse a diferentes capacidades físicas variando el apoyo.

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Las flexiones de brazo fortalecen el core, los pectorales y los tríceps, y un estudio de JAMA Network las asoció con menor riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Marcha en el lugar

Marchar en el sitio, elevando las rodillas y alternando los brazos, es un ejercicio de bajo impacto que incrementa la frecuencia cardíaca y mejora el equilibrio. Este tipo de actividad activa múltiples grupos musculares y contribuye a la circulación sanguínea, siendo incluso más efectivo que subir escaleras en ciertos contextos.

La marcha en el lugar eleva la frecuencia cardíaca, mejora el equilibrio y contribuye al flujo sanguíneo con una opción de bajo impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es importante tener buena circulación sanguínea

Cumple un papel esencial en el funcionamiento del organismo. Permite que el oxígeno y los nutrientes lleguen a cada célula y tejido, y, al mismo tiempo, facilita la eliminación de desechos metabólicos. Cuando la sangre fluye de manera eficiente, los órganos y músculos reciben el aporte necesario para realizar sus funciones con normalidad, lo que repercute directamente en la energía física, el rendimiento y la capacidad de recuperación ante esfuerzos y lesiones, indican instituciones como la American Heart Association y la Universidad de Harvard.

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También es clave para evitar complicaciones de salud que pueden afectar de manera silenciosa y progresiva. Un flujo adecuado reduce el riesgo de formación de coágulos, previene la hipertensión y ayuda a controlar los niveles de colesterol y glucosa. Además, favorece la oxigenación cerebral, lo que contribuye a una mejor concentración, memoria y agilidad mental, y protege a largo plazo frente a enfermedades neurodegenerativas.

La mala circulación puede manifestarse a través de síntomas como hinchazón en las piernas, sensación de pesadez, calambres nocturnos o aparición de várices. Si no se corrige, puede derivar en problemas graves como trombosis, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Por esta razón, incorporar actividad física regular y hábitos saludables resulta fundamental para estimular el retorno venoso, fortalecer las paredes arteriales y mantener el sistema cardiovascular en óptimas condiciones.

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