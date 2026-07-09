Salud

10 hábitos saludables para acelerar tu metabolismo de forma natural

Las recomendaciones médicas apuntan a cambios sostenibles para favorecer procesos claves del organismo

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Cuerpo humano estilizado de perfil con huesos, engranajes, flechas y destellos luminosos sobre un fondo azul claro
El metabolismo transforma alimentos y bebidas en energía y sostiene funciones vitales incluso durante el descanso y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El metabolismo es el conjunto de procesos químicos que permiten al cuerpo humano transformar los alimentos y las bebidas en energía utilizable. Este mecanismo se mantiene activo en todo momento, incluso durante el descanso o el sueño, ya que asegura que funciones esenciales como la respiración, la circulación sanguínea, la digestión y la reparación celular se desarrollen de manera continua. Así permite que cada célula reciba los recursos necesarios para sobrevivir y adaptarse a diferentes situaciones, como la actividad física, el ayuno, la enfermedad o el embarazo.

La función principal es proporcionar energía constante al organismo, asegurando que cada sistema funcione de manera eficiente. Este equilibrio interno, conocido como homeostasis, es clave para mantener la vida y la salud. De acuerdo con Cleveland Clinic, nunca se detiene y regula funciones vitales como el control hormonal, la temperatura corporal y la reparación de tejidos, lo que demuestra su papel central en la biología humana.

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Cuando el metabolismo funciona adecuadamente, el cuerpo puede crecer, regular la temperatura y responder a las demandas energéticas diarias. Por el contrario, los problemas metabólicos pueden derivar en trastornos como la diabetes, enfermedades tiroideas, obesidad o deficiencias nutricionales. Según la clínica estadounidense, estar saludable es indispensable para prevenir enfermedades crónicas y asegurar la longevidad, ya que se mantiene el equilibrio químico y energético necesario para la vida.

Por este motivo, tanto la alimentación equilibrada como la actividad física regular y el descanso suficiente son recomendados por instituciones como Medline Plus y Cleveland Clinic para mantener la salud metabólica y reducir el riesgo de trastornos asociados.

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Una mujer con ropa deportiva camina por un camino asfaltado en un parque, árboles, césped verde y luz cálida del sol en el fondo.
La actividad diaria y el ejercicio moderado o intenso aumentan el gasto energético y favorecen un mejor uso de las calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 hábitos saludables para acelerar el metabolismo

Aumentar la eficiencia metabólica no depende de trucos milagrosos, sino de una serie de hábitos sostenibles respaldados por la ciencia. Adoptar prácticas diarias adecuadas puede favorecer un metabolismo saludable, optimizando la forma en que el cuerpo utiliza la energía y previniendo alteraciones como el aumento de peso o la fatiga.

1. Mantenerse activo durante el día

El movimiento constante, más allá del ejercicio estructurado, incrementa el gasto calórico diario. Las actividades cotidianas, como caminar, subir escaleras o hacer tareas domésticas, contribuyen significativamente a que el cuerpo utilice más energía, lo que favorece una tasa metabólica más alta. Como advierte la Dra. Laila Tabatabai del Hospital Houston Methodist, el sedentarismo prolongado reduce la eficiencia metabólica, mientras que mantenerse activo ayuda a contrarrestar este efecto negativo.

2. Realizar actividad física de intensidad moderada a alta

El ejercicio regular, especialmente el de intensidad moderada a alta, estimula el metabolismo tanto durante como después de la actividad. Prácticas como ciclismo, natación o correr elevan el ritmo cardíaco y promueven la utilización de calorías. Según Medline Plus, aunque el efecto acelerador del ejercicio no se mantiene por muchas horas, la actividad física sigue siendo clave para la salud metabólica.

3. Incorporar entrenamiento de fuerza

El desarrollo y mantenimiento de la masa muscular es fundamental, ya que el músculo consume más calorías que la grasa, incluso en reposo. Ejercicios como levantamiento de pesas, pilates o calistenia fortalecen los músculos y aumentan el gasto energético basal. La Dra. Tabatabai, citada por Houston Methodist, destaca que el entrenamiento de fuerza es crucial para un metabolismo eficiente y saludable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una alimentación con frutas, verduras y cereales integrales aporta fibra, favorece la saciedad y apoya el uso de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Priorizar una dieta basada en plantas

Consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales integrales, no solo aporta nutrientes esenciales, sino que también incrementa el gasto energético al requerir mayor esfuerzo digestivo. Las dietas a base de plantas, como la mediterránea, están asociadas a mejores tasas metabólicas y una mayor sensación de saciedad, indica el centro médico de Houston.

5. Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados

Evitar la ingesta frecuente de productos con altos contenidos de azúcares añadidos, grasas saturadas y carbohidratos refinados previene la ralentización metabólica y el desarrollo de resistencia a la insulina. La Dra. Tabatabai advierte que una dieta rica en ultraprocesados puede afectar negativamente el metabolismo y promover el almacenamiento de grasa.

6. Hidratarse adecuadamente

El consumo suficiente de agua es esencial para el correcto funcionamiento de todos los procesos metabólicos. La deshidratación puede disminuir la quema de grasa y reducir la actividad muscular. Houston Methodist subraya que beber agua diariamente mantiene el metabolismo activo y ayuda a distinguir entre señales de hambre y sed.

Primer plano de un vaso de vidrio transparente recibiendo agua clara de un grifo metálico en una cocina, con gotas y burbujas visibles.
El agua y el sueño de al menos siete horas son claves para regular el apetito, la actividad muscular y la quema de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Dormir al menos siete horas por noche

El sueño de calidad regula las hormonas relacionadas con el apetito y la utilización de la energía. La falta de descanso puede alterar el metabolismo y aumentar la tendencia a consumir más calorías. Tanto Cleveland Clinic como el Hospital Houston Methodist coinciden en que dormir bien es imprescindible para la salud metabólica general.

8. Evitar dietas extremadamente bajas en calorías

La restricción calórica severa induce al cuerpo a conservar energía, ralentizando el metabolismo y favoreciendo la pérdida de masa muscular. La doctora Tabatabain del centro de salud de Houston advierte que el hambre sostenida puede apagar el metabolismo y empeorar la capacidad para perder peso a largo plazo.

9. Fraccionar las comidas de manera estratégica

Comer en horarios regulares y evitar largos períodos de ayuno ayuda a mantener un suministro constante de energía. Aunque no existe consenso sobre el número óptimo de comidas, la evidencia sugiere que saltarse comidas o ingerir muy pocas calorías puede ralentizar el metabolismo, según Cleveland Clinic.

10. Consultar con profesionales ante síntomas inusuales

La supervisión médica es clave para descartar trastornos metabólicos subyacentes, como problemas de tiroides o alteraciones hormonales, que pueden afectar el ritmo metabólico. La clínica estadounidense recomienda realizar chequeos periódicos y análisis metabólicos ante cambios inexplicables de peso o fatiga persistente.

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