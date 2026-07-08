Salud

Cuáles son los 3 pilares imprescindibles de la longevidad, según un experto en nutrición

Francis Holway aplicó el principio de Pareto al cuerpo humano y determinó que el 20% de las decisiones correctas genera el 80% de los beneficios físicos y mentales a largo plazo

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Mesa de madera con pesa negra, cuenco de frutas (manzanas, uvas, arándanos, naranja), nueces, almendras, semillas de girasol, almohadas. Ventana con cortinas y plantas. Estantes con libros y cuadros.
Francis Holway sostiene que vivir más y mantener una buena salud depende de hábitos sostenibles y no de fórmulas complicadas ni terapias costosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir más y mantener una buena salud no exige fórmulas complicadas ni obsesiones. Como señala Francis Holway, especialista en nutrición deportiva y alto rendimiento, en entrevista con la revista Men’s Health, lo fundamental es centrarse en un conjunto reducido de hábitos que aportan la mayor parte de los beneficios.

Inspirado en el principio de Pareto, Holway sostiene que el 20 % de las acciones adecuadas puede generar el 80 % de los resultados en longevidad y calidad de vida. No se trata de buscar soluciones rápidas ni de invertir en terapias costosas, sino de comprometerse con cambios sostenibles que permitan priorizar lo esencial y dejar de lado lo superfluo.

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También detalla que la decisión de adoptar estos hábitos es ante todo una cuestión de voluntad: basta con crear el entorno adecuado para favorecer la salud a largo plazo. La propuesta subraya que la clave para vivir más y mejor reside en la constancia y la priorización de lo esencial para el organismo.

Bolsa de compra llena de vegetales frescos y saludables, promoviendo una alimentación sana y nutritiva. (Imagen ilustrativa Infobae)
El principio de Pareto aplicado a la longevidad indica que una parte reducida de acciones adecuadas puede concentrar la mayor parte de los beneficios en calidad de vida (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta visión rechaza los extremos, promueve un enfoque práctico y accesible, y pone el acento en la toma de decisiones diarias. En última instancia, la longevidad es el resultado de pequeñas acciones mantenidas en el tiempo.

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Importancia de la actividad física: fuerza, cardio y habilidades complementarias

La actividad física es un pilar para la longevidad. Holway lo resume con claridad: entrenar la fuerza y la aptitud cardiovascular debe ser imprescindible en cualquier rutina. A este enfoque se pueden sumar actividades como baile, ejercicios de coordinación, tenis u otros deportes que completen el desarrollo físico y la funcionalidad del cuerpo. El objetivo es fortalecer el sistema muscular y cardiovascular para mantener la autonomía con el paso de los años.

Incorporar rutinas de fuerza y ejercicios cardiovasculares regulares cubre el apartado físico necesario para vivir más y mejor. Al priorizar estos hábitos, disminuye la necesidad de recurrir a soluciones externas y modas pasajeras. Él enfatiza que el movimiento es esencial para el bienestar a largo plazo, ya que permite que el organismo funcione y se repare correctamente. La constancia en la actividad física es un requisito para conservar la salud funcional.

Imagen dividida con un futbolista zurdo en uniforme azul y blanco pateando un balón y una tenista diestra de blanco golpeando una pelota de tenis.
La actividad física basada en fuerza, ejercicio cardiovascular y coordinación es un pilar de la longevidad y de la funcionalidad con el paso de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones nutricionales: alimentos naturales y patrones dietéticos saludables

En el plano de la nutrición, insiste en no inventar nada que la ciencia no haya confirmado: la base debe ser una alimentación compuesta por productos naturales, de proximidad y de temporada. El principio es sencillo: evitar alimentos nocivos y priorizar los que han demostrado efectos positivos en la salud. Cocinar en casa, consumir suficiente proteína y ajustar las calorías a las necesidades individuales son pautas fundamentales.

Limitar el consumo de grasas saturadas al 10 % del total calórico diario y restringir azúcares e hidratos refinados a cantidades similares es esencial. La dieta ideal incluye frutas, verduras, nueces, semillas, legumbres, cereales integrales y tubérculos, junto a carnes y lácteos bajos en grasa. Recalca que estos principios bastan para una alimentación equilibrada y suficiente. Cumplirlos maximiza la nutrición y minimiza el riesgo de enfermedades crónicas.

Huevos, salmón, caballa, arenque, espinaca, acelga, almendras, nueces, semillas de girasol, batatas, zanahorias, pimientos, naranjas y limones sobre una mesa.
La nutrición para la salud y la longevidad debe apoyarse en alimentos naturales, de proximidad y de temporada, con cocina casera y proteínas suficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papel de la dieta mediterránea y la dieta de Okinawa en la salud y el peso corporal

Los patrones dietéticos más recomendados por el especialista son la dieta mediterránea y la dieta de Okinawa. Ambas destacan por ofrecer saciedad sin exceso de calorías y por estar compuestas fundamentalmente de alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados. Estos modelos han mostrado buenos indicadores de salud y peso corporal en estudios poblacionales.

Estas dietas proporcionan nutrientes esenciales y favorecen una alimentación equilibrada, ayudando a mantener un peso saludable y reduciendo el riesgo de enfermedades asociadas a la mala alimentación. Sostiene que la adherencia a estos modelos favorece la longevidad y la estabilidad metabólica. Mantener la saciedad y el equilibrio energético es el eje central de su propuesta, facilitando resultados sostenibles.

Pescado asado, ensalada griega con queso feta y aceitunas, pimientos, calabacín y berenjena asados, hummus, aceitunas, pan, aceite de oliva y ajos.
La dieta mediterránea y la dieta de Okinawa se asocian con saciedad, equilibrio energético, peso corporal saludable y mejores índices de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flexibilidad en la alimentación: espacio para situaciones sociales

Dentro de un plan alimentario saludable, aconseja reservar entre el 10 y el 20 % de las comidas para ocasiones sociales. Esto implica permitirse consumir alimentos como pizza, hamburguesas, helado o chocolate en reuniones familiares y encuentros con amigos, sin que ello comprometa los objetivos de salud ni genere culpa. La flexibilidad contribuye a una relación equilibrada con la comida y reduce la presión psicológica.

Este margen permite disfrutar de momentos culinarios especiales y mantener la adherencia al plan general. Holway destaca que la clave está en la proporción adecuada entre hábitos saludables y excepciones sociales. Así, la alimentación se convierte en una herramienta de bienestar y no en una fuente de estrés innecesario. Sostener este equilibrio es indispensable para la sostenibilidad de los cambios.

Seis jóvenes ríen y comen pizza y bebidas en una mesa al aire libre por la noche, con luces de guirnalda y edificios de Nueva York al fondo.
El control del estrés, el sueño reparador y una flexibilidad alimentaria para ocasiones sociales completan la estrategia de bienestar y longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control del estrés y descanso adecuado como clave para la longevidad

El control del estrés y el descanso de calidad forman el tercer pilar en la visión de Holway sobre la longevidad. Gestionar los niveles de ansiedad y asegurar un sueño reparador son factores que influyen de manera directa en la salud física y mental. El descanso adecuado permite la recuperación corporal y mejora el rendimiento diario, asegurando un funcionamiento óptimo del organismo.

El especialista sostiene que dedicar tiempo a relajarse y desconectar es tan importante como mantener una buena alimentación y una rutina de ejercicios. Solo cuando se controla el estrés y se prioriza el sueño, el cuerpo puede mantenerse activo y resistente al paso de los años. El bienestar depende tanto de la nutrición y la actividad física como de la calidad del descanso.

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