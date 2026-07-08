Tras un miércoles con 20 grados de máxima, mañana regresará el frío a AMBA

El SMN indicó próximos días fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que los próximos días estarán marcados por un descenso progresivo en las temperaturas y condiciones mayormente secas. La región atraviesa una transición hacia jornadas más frescas, con viento predominante del sector sur y ráfagas que por momentos podrían superar los 40 kilómetros por hora.

Según informó el SMN, el miércoles se presenta con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilan entre 8°C y 20°C y ausencia de precipitaciones. Durante la tarde, se prevé una máxima de 20°C, mientras que hacia la noche el termómetro desciende hasta los 17°C. El viento sopla desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

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Para el jueves, el organismo prevé un leve descenso térmico: la temperatura máxima alcanzará los 18°C y la mínima se mantendrá en 8°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto, aunque no se esperan lluvias. El viento continuará siendo protagonista, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora durante algunos intervalos, según detalla el parte oficial.

El viernes marcará el inicio de la etapa más fría de la semana, con registros mínimos de 7°C y máximos que no superarán los 14°C. La tendencia se mantendrá el sábado y el domingo, días para los cuales el Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas similares y muy baja probabilidad de precipitaciones. El viento se mantendrá del sur y sudeste, con menor intensidad a medida que avance el fin de semana.

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Un diagrama muestra el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas para una semana.

La perspectiva para el comienzo de la próxima semana apunta a condiciones estables, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 16°C. El lunes y martes se espera la presencia de sol, lo que podría favorecer una ligera recuperación térmica durante las tardes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense.

Según datos oficiales del SMN, la probabilidad de lluvias para el período analizado resulta prácticamente nula, con excepción del sábado, cuando se estima un margen bajo de precipitaciones, inferior al 10%. Las condiciones meteorológicas actuales responden al ingreso de una masa de aire frío desde el sur, fenómeno que suele registrarse en julio y que incide en la disminución de la temperatura en la región pampeana.

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El organismo nacional recomienda a la población del AMBA mantenerse informada a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico, especialmente por la posibilidad de ráfagas intensas en algunos sectores del área metropolitana.

Las alertas en el resto del país

Las alertas amarillas y naranjas en el resto del país

El SMN indicó las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén están bajo alerta amarilla y naranja por lluvias. Si bien las amarillas tienen “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, las naranja directamente son peligrosos “para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Ante este escenario, se recomienda:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Conducí con precaución.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Carga los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por nevadas, las provincias afectadas con una alerta amarilla son Chubut, Río Negro, el sur de Neuquén y el oeste de Mendoza. Para enfrentar este panorama:

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Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

A su vez, la zona cordillerana que abarca Neuquén, Mendoza y San Juan están bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Mientras que el área céntrica de Mendoza y San Juan cuentan con alerta amarilla por viento Zonda. Por lo que se solicita:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional indica zonas con temperaturas extremas por frío en el noreste de Argentina, abarcando Formosa, Corrientes y Misiones, con emisión el 7 de julio de 2026.

Por temperaturas extremas frías, el SMN advirtió que Formosa, Corrientes y Misiones tienen alerta amarilla por bajas temperaturas. Para enfrentar el frío, el organismo climatológico recomienda:

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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.