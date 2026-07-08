Ginseng y deporte: qué dice la ciencia sobre su efecto real en la fatiga y la recuperación

El ginseng se usa como suplemento para combatir el cansancio y la fatiga por su efecto adaptógeno y energizante natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ginseng se usa como suplemento para combatir el cansancio y la fatiga, gracias a sus cualidades como adaptógeno y su función como energizante natural en los planos físico y mental. Una revisión de 700 estudios llevada a cabo por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha permitido analizar el papel del ginseng como complemento nutricional.

Esta revisión, publicada en la revista científica Nutrients, fue liderada por el preparador físico Borja Muñoz bajo la tutoría de la dietista nutricionista Patricia Martínez y con la participación de Rafael Bailón y Laura Esquius.

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Los resultados muestran que el consumo regular de ginseng puede favorecer la recuperación muscular, reducir la fatiga y ayudar a prevenir lesiones en adultos sanos que practican actividad física.

La revisión publicada en Nutrients indicó que el consumo regular de ginseng favorece la recuperación muscular y ayuda a prevenir lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados de la revisión de la UOC sobre ginseng y ejercicio

El objetivo era constatar los efectos del ginseng en la recuperación y el daño muscular en adultos sanos tras la actividad física.

Los resultados indican que el consumo de ginseng reduce el daño y la inflamación muscular después del ejercicio, mejora la regeneración muscular y contribuye a la recuperación de la fatiga inducida por la actividad física.

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La ingesta sistemática y prolongada de ginseng atenúa la respuesta de los marcadores biológicos responsables del daño y la inflamación muscular, como la creatina-cinasa (CK) y la interleucina 6 (IL-6). El suplemento reduce la presencia de lactato en sangre, lo que permite una mejor recuperación muscular y una menor sensación de fatiga tras la práctica deportiva.

La ingesta prolongada de ginseng atenúa marcadores biológicos como la creatina-cinasa y la interleucina 6, asociados al daño muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos de acción del ginseng

El ginseng contiene compuestos que ejercen una doble acción: estimulan el sistema nervioso central y actúan como antioxidantes y antiinflamatorios.

Además, funcionan como reguladores del cortisol, la hormona que ayuda a combatir el estrés y participa en funciones metabólicas e inmunológicas esenciales para el organismo.

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La combinación de estos efectos favorece la regeneración de los tejidos musculares, disminuye el impacto del esfuerzo físico repetido y contribuye a la recuperación entre sesiones de entrenamiento. Estos mecanismos refuerzan la capacidad del cuerpo para adaptarse y recuperarse tras la práctica deportiva continuada.

El suplemento de ginseng reduce el lactato en sangre, lo que mejora la recuperación muscular y disminuye la sensación de fatiga tras la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del ginseng en la prevención de lesiones

Al reducir la fatiga muscular, el consumo regular de ginseng puede disminuir el riesgo de lesiones y traducirse en un mayor rendimiento deportivo.

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Aunque los tiempos de recuperación varían según el tipo de lesión y la persona, los procesos fisiológicos subyacentes son similares, por lo que mejorar el contexto fisiológico con suplementos como el ginseng puede facilitar la recuperación.

Borja Muñoz señala que el ginseng puede ayudar en la recuperación de lesiones, sobre todo cuando se pauta su consumo según las necesidades específicas de cada deportista. Esto permite utilizarlo de manera estratégica para favorecer la recuperación en distintos contextos deportivos.

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El ginseng estimula el sistema nervioso central, actúa como antioxidante y antiinflamatorio, y regula el cortisol vinculado al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso en medicina tradicional y experiencia práctica

El interés por el ginseng en el ámbito deportivo surge, en parte, de su uso extendido en la medicina tradicional.

Borja Muñoz observó que el ginseng era un suplemento habitual entre los futbolistas, quienes referían efectos beneficiosos tras su consumo, similares a los de una bebida energética. Esta observación motivó la investigación científica para aportar datos que respalden esas experiencias empíricas.

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En la actualidad, existen numerosos productos de ginseng en el mercado dirigidos a deportistas, desde comprimidos hasta bebidas específicas. El consumo de ginseng es frecuente en regiones donde la medicina tradicional está extendida, lo que ha favorecido su introducción en rutinas deportivas occidentales.

Los expertos de la UOC plantearon que hacen falta más estudios y un protocolo de consumo de ginseng que defina dosis, momento y duración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de protocolos de consumo y más estudios

Los expertos consideran que el estudio de la UOC es un primer paso para analizar en mayor profundidad los beneficios del ginseng y su utilidad como complemento para mejorar el rendimiento deportivo.

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Destacan la importancia de establecer un protocolo de consumo pautado, que permita determinar la dosis, el momento y la duración óptima para maximizar sus efectos.

Actualmente, existe poca diversidad de estudios sobre este aspecto, por lo que se requiere más investigación para definir la mejor forma de suplementación. La revisión subraya que el potencial del ginseng en la mejora del rendimiento físico y la prevención de lesiones, especialmente musculares, justifica la necesidad de seguir investigando.

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