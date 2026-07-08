Salud

4 vegetales recomendados por cardiólogos para bajar la presión arterial de forma natural

Especialistas de distintas instituciones de Estados Unidos identificaron cuáles son los alimentos con mayor evidencia científica para controlar la hipertensión y reducir el riesgo cardiovascular

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Vista cenital de un tazón de Buda con brócoli, zanahoria rallada, edamame, repollo morado, cebolla verde y granos sobre una superficie de madera clara.
Médicos consultados en Estados Unidos destacaron que sumar vegetales a diario puede favorecer la salud cardiovascular, en parte por su aporte de nitratos, fibra y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir vegetales se consolidó como una de las estrategias más simples y efectivas para cuidar la salud cardiovascular. Especialistas en cardiología citados por la revista especializada en salud VeryWell Health destacan que incorporar ciertos alimentos de origen vegetal en la dieta diaria contribuye de manera significativa al control de la presión arterial.

En una consulta realizada a médicos de diversas instituciones de Estados Unidos, se identificaron los vegetales que los cardiólogos prefieren para favorecer la salud arterial. La selección abarca tanto alternativas habituales como otras menos frecuentes en la mesa diaria, elegidas por la evidencia científica sobre su aporte nutricional y la experiencia clínica de los propios profesionales.

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Rúcula y hojas verdes: fuentes de nitratos para el corazón

La rúcula encabeza la lista de recomendaciones de la Dra. Catherine Weinberg, cardióloga del Hospital Lenox Hill de Northwell. Según la especialista, se trata de una verdura de hoja verde rica en nitrato dietético, un compuesto que distintas investigaciones asocian con la reducción de la presión arterial. “Consumo rúcula con regularidad. Esta verdura es una excelente fuente de nitrato dietético, un compuesto que, según estudios, reduce la presión arterial”, señala la doctora Weinberg.

Plato de cerámica blanca con ensalada de pasta fusilli, tomates cherry partidos, hojas de rúcula, aceitunas negras y cubos de queso.
Una cardióloga del Hospital Lenox Hill señaló que estas verduras concentran nitrato dietético, un compuesto que investigaciones relacionan con cifras tensionales más bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rúcula fresca puede servirse en ensalada y admite combinaciones sencillas, como aceite de oliva, zumo de limón y finas lonchas de queso parmesano. La cardióloga también menciona que la col rizada (kale), otra verdura crucífera, ofrece beneficios similares y puede prepararse del mismo modo. Ambas opciones se presentan como alternativas versátiles para quienes buscan mejorar su alimentación sin recurrir a platos complicados.

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Remolacha y brócoli: aliados en la regulación arterial

El doctor Jeffrey Lander, codirector de cardiología deportiva en RWJBarnabas Health de West Orange, Nueva Jersey, recomienda la remolacha para quienes desean bajar la presión arterial de forma natural. “Es rica en nitratos dietéticos, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, una molécula que indica a los vasos sanguíneos que se relajen y se dilaten”, explica Lander en declaraciones recogidas por VeryWell Health. Este mecanismo contribuye a la disminución de la presión arterial.

Además, la remolacha aporta fibra, betalaínas —antioxidantes que pueden reducir la inflamación— y minerales esenciales como el potasio. El médico sugiere asar las remolachas enteras y acompañarlas con queso de cabra rallado o nueces, resaltando que estas preparaciones permiten disfrutar del sabor y los nutrientes del vegetal sin procesos complejos.

Una olla blanca de esmalte con remolachas hirviendo en agua burbujeante sobre una hornalla de gas. Se ve una ventana con un jardín al fondo.
Los nitratos de la remolacha pueden convertirse en óxido nítrico, lo que ayuda a relajar vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el doctor Tahmid Rahman, cardiólogo de Stony Brook Medicine en Nueva York, destaca el consumo cotidiano de brócoli. Este vegetal sobresale por su contenido de potasio, magnesio y calcio, minerales que contribuyen a regular la presión arterial y favorecer la salud de los vasos sanguíneos. Rahman subraya que el brócoli también proporciona fibra, vitamina C y antioxidantes, lo que fortalece el sistema inmunitario. Recomienda asarlo y combinarlo con aceite de oliva, limón, ajo y hojuelas de pimiento rojo, logrando un acompañamiento saludable y bajo en sodio.

Zanahorias: carotenoides y potasio para la salud arterial

Las zanahorias ocupan un lugar destacado para el doctor Christopher Lee, profesor adjunto de medicina en la División de Cardiología de la Universidad de California, San Francisco. El especialista resalta su aporte en carotenoides y potasio, dos nutrientes vinculados a niveles de presión arterial más saludables. El potasio favorece la eliminación de sodio por parte de los riñones, mientras que los carotenoides ayudan a disminuir el estrés oxidativo y a aumentar el óxido nítrico, facilitando la relajación de los vasos sanguíneos.

También contienen fibra, un componente importante para la salud cardiovascular. Lee recomienda consumirlas crudas, al vapor o asadas. Las zanahorias baby, según indica, constituyen una opción práctica y nutritiva para quienes buscan un tentempié bajo en calorías y alto en beneficios.

Hombre mayor sentado en una mesa de cocina con bata, midiéndose la presión arterial con un monitor digital, con taza de café y tostada cerca.
Cardiólogos coincidieron en que combinar distintas verduras y sostener el hábito en el tiempo puede contribuir a controlar la presión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, un estudio global publicado en Frontiers in Cardiovascular Medicine concluyó que una dieta baja en verduras se asocia con un aumento en la mortalidad y la carga de enfermedades cardiovasculares.

Diversidad y regularidad: claves en la alimentación cardioprotectora

Los especialistas coinciden en que la variedad y la constancia son factores cruciales. No existe una única verdura milagrosa, sino un conjunto de alimentos que, combinados en una dieta equilibrada, pueden ayudar a controlar la presión arterial. Aceite de oliva, cítricos, quesos frescos y frutos secos suelen acompañar estas preparaciones, potenciando tanto el sabor como el valor nutricional de los vegetales elegidos.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el enfoque principal radica en elegir productos frescos y ricos en nutrientes, prepararlos de forma sencilla y consumirlos con regularidad. La evidencia médica apoya estas decisiones, y los cardiólogos señalan que los cambios en la alimentación pueden reflejarse en mejoras medibles en la salud cardiovascular a corto y largo plazo.

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