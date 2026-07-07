El snack ideal para controlar el azúcar en sangre, según endocrinólogos y nutricionistas

Elegir un snack con fibra, proteínas y grasas saludables ayuda a controlar el azúcar en sangre entre comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse con energía entre comidas depende, en buena medida, de la elección del tentempié, sobre todo para quienes buscan controlar el nivel de azúcar en sangre. Elegir el snack correcto ayuda a controlar la glucosa y a prolongar la saciedad, especialmente en personas con diabetes, prediabetes o quienes desean evitar fluctuaciones bruscas de glucosa.

Según cita la revista Women’s Health, la Dra. Jamie Mullally, endocrinóloga y profesora asociada de medicina en el New York Medical College, sostiene: “Un snack que minimiza los picos de azúcar en sangre debe combinar fibra, proteínas y grasas saludables, con una cantidad moderada de carbohidratos”. Esta fórmula apunta a evitar subidas repentinas de glucosa y prolongar la saciedad.

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Mullally detalla: “La fibra ralentiza la digestión y la absorción de glucosa, mientras que las proteínas y las grasas ayudan a mitigar los aumentos rápidos de azúcar en sangre y a sentirse saciada”. Tanto ella como la dietista Vicki Koenig coinciden en que un tentempié con estas características es clave para mantener el equilibrio energético y evitar decisiones impulsivas.

La endocrinóloga Jamie Mullally recomienda un puñado de frutos secos como snack práctico para mantener estable la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir snacks adecuados ayuda a sostener la energía, facilita el autocuidado y contribuye a prevenir complicaciones metabólicas. Así, la selección consciente de lo que se consume entre comidas actúa como barrera frente a alteraciones glucémicas.

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Frutos secos como snack práctico

Cuando las circunstancias exigen un snack fácil y sin preparación, la Dra. Mullally recomienda: “Un puñado de frutos secos es una de las opciones más fiables”. Almendras, nueces y otros frutos secos aportan grasas saludables, fibra y proteínas, con un impacto mínimo en el azúcar en sangre si se respeta la cantidad. Esta alternativa resulta práctica para quienes llevan una vida activa y no tienen acceso a refrigeración durante el día.

La especialista advierte sobre la importancia de no excederse: los frutos secos tienen alta densidad calórica y pueden favorecer un exceso de consumo si se ingieren en exceso. Un puñado es suficiente para obtener sus beneficios en la rutina diaria, ayudando a mantener la saciedad y el control glucémico. Elegir versiones naturales —sin azúcares añadidos ni sal— maximiza el aporte de nutrientes y evita el consumo innecesario de aditivos.

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Elegir frutos secos naturales sin azúcares añadidos ni sal ayuda a reducir el consumo de azúcar y sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yogur griego con chía o frutos rojos

En el entorno doméstico, Vicki Koenig, dietista registrada, propone una alternativa personalizada. “Creo que si alguien tiene tiempo para sentarse, el yogur griego solo o combinado con semillas de chía o frutos rojos sería lo más satisfactorio”. Esta mezcla aporta entre 12 y 17 gramos de proteína, antioxidantes de los frutos rojos y fibra de la chía, favoreciendo el control glucémico y la saciedad.

Koenig explica: “Los 12 a 17 gramos de proteína con frutos rojos ricos en antioxidantes y posiblemente la chía rica en fibra podrían prevenir un pico de azúcar y comer en exceso más tarde”. Preparar este tentempié en casa permite ajustar los ingredientes y las porciones según preferencias. El yogur griego aporta textura y proteínas, mientras que las semillas y frutos rojos añaden variedad de nutrientes y beneficios antioxidantes.

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El yogur griego con chía o frutos rojos aporta entre 12 y 17 gramos de proteína, fibra y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué convienen los snacks con proteínas

El texto remarca que los snacks con proteínas son una opción útil para mantener estables los niveles de glucosa entre comidas. La combinación de proteína, fibra y grasas saludables disminuye el riesgo de variaciones bruscas, prolonga la saciedad y resulta útil tanto fuera de casa como en el hogar.

Esta recomendación aplica a personas con distintos perfiles metabólicos, ya sea para controlar la diabetes, prevenir subidas repentinas de azúcar o mantener hábitos saludables. Elegir tentempiés ricos en proteína y nutrientes contribuye al autocuidado y a la prevención de complicaciones asociadas a la inestabilidad glucémica. Así, los snacks saludables refuerzan la base de una alimentación consciente y facilitan sostener hábitos de alimentación saludables.

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