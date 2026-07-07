La OTAN inaugura en Ankara una cumbre para exhibir el aumento del gasto militar y contener las críticas de Donald Trump (REUTERS/Yves Herman)

La OTAN abrirá este martes una cumbre de dos días en Ankara con la intención de exhibir el incremento del gasto en defensa de sus miembros y contener las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó a los aliados europeos por su respuesta durante la guerra contra Irán y volvió a reclamar un mayor compromiso con la seguridad colectiva.

La reunión, que se desarrollará en el palacio presidencial de la capital turca, tendrá lugar un año después de que los países de la Alianza Atlántica asumieran el compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PBI), una meta impulsada por Trump durante las negociaciones con los socios europeos.

PUBLICIDAD

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que los países europeos cumplieron con los compromisos asumidos y reforzaron sus presupuestos militares, además de asumir una mayor responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia.

“Apenas un año después, ya vemos un avance transformador”, declaró Rutte ante periodistas en Ankara, en la víspera del inicio de la cumbre.

Trump viajó desde Washington acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para participar de un encuentro que buscará mostrar cohesión dentro de la alianza pese a las diferencias surgidas durante las últimas semanas.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al Air Force One para partir hacia la cumbre de la OTAN en Turquía desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland (REUTERS/Jonathan Ernst)

Como parte de las actividades previas a la cumbre, varios gobernantes presentarán este martes acuerdos para la compra de armamento por miles de millones de dólares con el objetivo de demostrar que avanzan en el incremento del gasto militar comprometido por la OTAN.

Sin embargo, el mandatario estadounidense expresó su malestar por la postura de varios aliados europeos durante el conflicto con Irán. Trump criticó que algunos países impidieran a las fuerzas estadounidenses utilizar sus bases militares para las operaciones contra territorio iraní.

PUBLICIDAD

“Es ridículo que Estados Unidos continúe por este sendero unilateral cuando la relación es recíproca. ¡Ellos no nos apoyaron!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social al referirse a la falta de respaldo europeo durante la guerra en Medio Oriente.

Las capitales europeas buscarán evitar que esas diferencias deriven en una nueva crisis dentro de la OTAN y afecten la credibilidad de la organización.

Fuentes diplomáticas citadas por AFP consideran que la buena relación entre Trump y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, puede contribuir a reducir las tensiones durante el encuentro.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, algunos aliados comenzaron a estudiar medidas para reforzar su presencia en Medio Oriente. Francia y el Reino Unido plantearon la posibilidad de impulsar una misión naval destinada a colaborar en la seguridad del estrecho de Ormuz y acercaron unidades navales a la región para responder ante una eventual escalada.

Fuentes diplomáticas citadas por AFP consideran que la buena relación entre Trump y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, puede contribuir a reducir las tensiones durante el encuentro (REUTERS)

No obstante, los gobiernos europeos mantienen cautela debido a la fragilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán y esperan conocer la evolución de la situación antes de decidir un eventual despliegue militar.

PUBLICIDAD

Más allá de ese escenario, varios gobiernos europeos reconocen que Washington pretende reducir progresivamente su participación directa en la defensa convencional del continente.

Estados Unidos comunicó a sus aliados que espera una mayor participación europea en las tareas de defensa y anunció recientemente una reducción de los recursos que pone a disposición de los comandantes de la OTAN.

PUBLICIDAD

Frente a ese escenario, los países europeos intentarán demostrar durante la cumbre que cuentan con capacidad para asumir mayores responsabilidades sin romper el vínculo estratégico con Washington.

Rutte sostuvo que el proceso refleja una transformación profunda dentro de la alianza. “Todo esto es evidencia de un verdadero cambio de mentalidad”, afirmó el secretario general.

PUBLICIDAD

El dirigente añadió: “Esta es la OTAN 3.0. Una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (EFE)

La guerra en Ucrania ocupará otro lugar central en la agenda de la reunión. Los gobiernos europeos asumieron gran parte del respaldo militar a Kiev después de la invasión rusa y buscarán mantener ese apoyo durante los próximos años.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participará en la cumbre con el objetivo de conseguir un compromiso europeo para sostener un flujo de al menos 80.000 millones de dólares anuales en ayuda militar durante 2026 y 2027.

Además, Zelensky mantendrá una reunión con Trump en Ankara, donde intentará convencer al mandatario estadounidense de mantener la presión sobre Moscú para reactivar las negociaciones de paz.

Antes de viajar a Turquía, el presidente ucraniano reclamó nuevas medidas para reforzar la protección de su país tras un ataque ruso que dejó cerca de 30 muertos el lunes. “Decisiones fuertes”, pidió Zelensky a los miembros de la alianza para fortalecer la defensa aérea ucraniana.