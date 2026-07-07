Salud

Cómo el yoga se convirtió en una herramienta para gestionar trastornos digestivos, según la ciencia

La práctica activa el sistema nervioso parasimpático y, según especialistas y revisiones sistemáticas con respaldo de ensayos clínicos, produce mejoras en dolor abdominal, distensión y bienestar psicológico

Guardar
Google icon
Una mujer con cabello recogido y ropa deportiva blanca sentada en un tapete de yoga, un segundo tapete enrollado, grandes ventanas, luz solar.
El yoga se asocia con una digestión más eficiente y con alivio de síntomas gastrointestinales en revisiones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yoga y la salud intestinal mantienen una relación directa, según Vogue, que reúne revisiones y estudios donde esta práctica aparece asociada con una mejor digestión y con alivio de algunos síntomas gastrointestinales.

Según el medio citado, el yoga puede favorecer la digestión porque activa mecanismos de relajación del organismo y, de acuerdo con los estudios citados, puede mejorar síntomas del síndrome del intestino irritable, así como reducir la ansiedad y el estrés psicológico. La publicación también sostiene que algunas posturas se asocian con efectos concretos sobre el aparato digestivo.

PUBLICIDAD

Una revisión sistemática citada por la revista concluyó que, en estudios sobre síndrome del intestino irritable, la mayoría mostró mejoras en la gravedad de los síntomas, en el estado de ánimo y en la calidad de vida.

Un hombre con camiseta gris y pantalones cortos azules realiza una flexión de pie hacia adelante sobre una esterilla de yoga oscura en un estudio con luz natural.
La activación del sistema nervioso parasimpático aparece como una vía clave en la relación entre calma y función intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra revisión sistemática recogida por la revista halló cambios favorables en la estructura y la función de la microbiota intestinal tras entrenamiento de yoga y meditación budista, en comparación con grupos de control.

PUBLICIDAD

Un metaanálisis publicado en Frontiers in Psychiatry en 2021, que incluyó ensayos clínicos aleatorizados, respalda el efecto positivo del yoga en el tratamiento de trastornos funcionales digestivos.

Los autores señalaron que la práctica regular de yoga contribuyó a reducir síntomas como dolor abdominal, distensión y alteraciones en el tránsito intestinal, además de mejorar el bienestar psicológico de los participantes. Los resultados sugieren que el yoga puede ser considerado como una intervención complementaria segura en el manejo de estos trastornos.

Mujer sentada en el suelo con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho, los pies estirados. Hay plantas y una ventana en una habitación iluminada.
Revisiones sistemáticas reportan mejoras en la gravedad del síndrome del intestino irritable y en la calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actúa el yoga sobre la digestión

Xua Lang, experta en la relación entre yoga y salud digestiva, explicó a Vogue que el yoga ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático. Ese sistema se encarga de la relajación y la recuperación del cuerpo, y también beneficia al estómago, según sus declaraciones.

Lang añadió que, cuando ese sistema se activa, el cuerpo entra en un estado de calma. En ese proceso bajan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y el sistema digestivo empieza a funcionar con más eficiencia.

Mujer en ropa negra en postura del niño sobre esterilla de yoga en muelle de madera. Un lago y montañas verdes se extienden al fondo bajo el sol.
La postura del niño se menciona por su contracción abdominal y su efecto calmante sobre el eje intestino-cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista también menciona varios estudios y revisiones en pacientes con trastornos gastrointestinales. Esos trabajos mostraron mejoras en la ansiedad y en la calidad de vida.

Además, la Clínica Mayo recomienda el yoga como parte de un enfoque integral para pacientes con síndrome del intestino irritable y otras afecciones digestivas. Según sus especialistas, la reducción del estrés a través de técnicas mente-cuerpo como el yoga puede traducirse en menos episodios de malestar gastrointestinal y una mayor percepción de control sobre los síntomas.

Este enfoque ha ganado reconocimiento en guías internacionales de práctica clínica por su potencial para mejorar la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades.

Una mujer con ropa deportiva color crema hace una torsión espinal sentada sobre una colchoneta de yoga gris en un cuarto bien iluminado con una ventana grande.
La torsión suave sentada aparece vinculada con masaje de órganos digestivos y apoyo frente al estreñimiento y la digestión lenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué posturas de yoga menciona Vogue para la salud digestiva

La postura del niño aparece en Vogue como una de las asanas asociadas con la digestión. El texto le atribuye un masaje suave sobre el tubo digestivo y un efecto calmante sobre el eje intestino-cerebro.

Para hacerla, Lang recomienda exhalar, sentarse sobre los talones y estirar los brazos hacia delante, luego hacia un lado y después hacia el otro. La contracción abdominal favorece la salud intestinal, de acuerdo con la explicación recogida por la revista.

Una persona tumbada boca arriba sobre una esterilla de yoga azul en un muelle de madera, abrazando sus rodillas hacia el pecho frente a un lago y montañas.
La postura de rodillas al pecho se asocia con liberación de gases y estimulación de la circulación abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura de rodillas al pecho comprime el abdomen y puede ayudar a liberar gases atrapados. Según la publicación, también estimula la circulación para ayudar a la digestión y favorece la eliminación de desechos.

La torsión suave sentada también aparece en la lista. Según el artículo, da un masaje ligero a los órganos digestivos y puede ser útil frente al estreñimiento y la digestión lenta.

Un estudio publicado en el International Journal of Yoga, elaborado por médicos especializados en fisiología, gastroenterología, psiquiatría y bioquímica de la King George’s Medical University, analizó el yoga como terapia complementaria en pacientes con síndrome del intestino irritable. Tras tres meses de seguimiento, según Vogue, mejoraron la gravedad de los síntomas y bajaron la ansiedad y el estrés psicológico.

Temas Relacionados

YogaSíndrome del Intestino IrritableMicrobiota IntestinalSalud MentalSaludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los 3 errores al usar lentes de contacto que aumentan el riesgo de infecciones oculares

Oftalmólogos consultados por The Washington Post advirtieron sobre conductas cotidianas que pueden comprometer la córnea y explicaron las precauciones que ayudan a preservar el buen estado de los ojos

Cuáles son los 3 errores al usar lentes de contacto que aumentan el riesgo de infecciones oculares

El sencillo hábito que permite proteger el corazón y la memoria desde los 55 años

Cardiólogos y neurólogos coinciden en que esta práctica promueve la constancia, estabiliza la presión arterial y reduce el riesgo de demencia

El sencillo hábito que permite proteger el corazón y la memoria desde los 55 años

El snack ideal para controlar el azúcar en sangre, según endocrinólogos y nutricionistas

Endocrinólogos y dietistas coinciden en que ciertos nutrientes y elecciones inteligentes pueden marcar la diferencia para quienes buscan mantener el azúcar en sangre bajo control entre comidas

El snack ideal para controlar el azúcar en sangre, según endocrinólogos y nutricionistas

Dolor de garganta intenso: cuáles son las causas más frecuentes y cuándo es una señal de alarma

La causa viral o bacteriana define el tratamiento. Un repaso por los criterios que la Clínica Mayo y la Academia Americana de Médicos de Familia identifican como motivo de consulta urgente

Dolor de garganta intenso: cuáles son las causas más frecuentes y cuándo es una señal de alarma

Por qué nos emociona tanto el Mundial: qué se esconde detrás de la pasión futbolera

Antes de que ruede la pelota, la imaginación ya juega el partido. Se activan circuitos biológicos, cambia la respiración, sube la tensión. Cada encuentro genera en la hinchada una potente reacción fisiológica

Por qué nos emociona tanto el Mundial: qué se esconde detrás de la pasión futbolera

DEPORTES

Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El pasado rapero de la estrella del Mundial: así Erling Haaland soñaba a los 16 años con llegar a la fama

Una interna barra sangrienta y un acusado arrepentido: el juicio que puede terminar con una sentencia histórica

A cinco años de la muerte del Lole Reutemann: por qué logró algo más importante que un título de Fórmula 1

Tiene 18 años, no debutó en Primera, lo compró el Barcelona y es la sorpresa de Egipto: “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”

TELESHOW

Julieta Ortega recordó las fantasías que provocaba en Sex: “Muchos pendejos me esperaban a la salida”

Julieta Ortega recordó las fantasías que provocaba en Sex: “Muchos pendejos me esperaban a la salida”

La placa planta de Gran Hermano se cobró una nueva víctima: quién fue el último eliminado

Cómo se habrían conocido la China Suárez y el piloto Franco Deambrosi: “No dan las fechas”

Martín Cirio anunció su incorporación a un famoso reality show: “Estoy muy contento y nervioso”

El enojo de José María Muscari por el precio que le cobraron en una fiambrería: “El robo del siglo”

INFOBAE AMÉRICA

La OTAN inaugura en Ankara una cumbre para exhibir el aumento del gasto militar y contener las críticas de Donald Trump

La OTAN inaugura en Ankara una cumbre para exhibir el aumento del gasto militar y contener las críticas de Donald Trump

El presidente de Líbano confirmó visitará la Casa Blanca antes de fin de mes para negociar con Trump un acuerdo con Israel

La Justicia francesa define este martes si Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027

Cuba vive una “agonía” en medio del tercer apagón nacional en lo que va del año

Capturan a pastor evangélico acusado presuntamente de delitos sexuales contra una menor Honduras