Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

Romelu Lukaku anota el cuarto gol de Bélgica que selló su clasificación ante Estados Unidos (REUTERS/Lee Smith)

Este martes, el Mundial 2026 ingresa en su último día de partidos correspondientes a los octavos de final. Poco a poco, el listado inicial de 48 equipos se va acortando y queda solo un puñado de selecciones en la lucha por llegar a la final del próximo 19 de julio en New Jersey.

Los tres anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— se despidieron oficialmente del certamen. Les Rouges cayeron goleados 3-0 por Marruecos; El Tri quedó en las puertas del milagro con su 2-3 ante Inglaterra y anoche el USMNT sufrió una dura paliza 1-4 frente a Bélgica.

Por otra parte, hoy la selección argentina se mide ante Egipto en un duelo crucial para el futuro de los campeones del mundo. Lionel Scaloni no quedó conforme con el partido frente a Cabo Verde y analiza los posibles cambios. Leandro Paredes y Nicolás González podrían reemplazar a Thiago Almada. Además, Nicolás Tagliafico busca volver al equipo en lugar de Facundo Medina, mientras que arriba Julián Álvarez correría con ventaja por sobre Lautaro Martínez para ser el nueve titular.

Colombia es otra de las selecciones que será animadora. Jugarán ante Suiza en el segundo turno de la jornada buscando meterse entre los 8 mejores de la Copa del Mundo como ocurrió 12 años atrás en el Mundial de Brasil 2014. “Hay que tener mucha disciplina táctica porque ellos son un equipo ordenado [...] Va a ser un partido muy duro contra un equipo muy bueno”, analizó Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa pre-partido.

España, mientras tanto, ya se encuentra entre los mejores ocho luego de lo que fue la agónica victoria 1-0 frente a Portugal. Mikel Merino a los 91 minutos anotó el único tanto del encuentro que le permitió al elenco de Luis de la Fuente pasar a la siguiente ronda y tachar al elenco comandado por Cristiano Ronaldo. El próximo viernes 10 buscará las semifinales ante Bélgica.

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