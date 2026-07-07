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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

Los campeones del mundo se miden ante Egipto en busca de los cuartos de final. Miles de hinchas albicelestes coparon las calles de Atlanta

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Romelu Lukaku anota el cuarto gol de Bélgica que selló su clasificación ante Estados Unidos (REUTERS/Lee Smith)
Romelu Lukaku anota el cuarto gol de Bélgica que selló su clasificación ante Estados Unidos (REUTERS/Lee Smith)

Este martes, el Mundial 2026 ingresa en su último día de partidos correspondientes a los octavos de final. Poco a poco, el listado inicial de 48 equipos se va acortando y queda solo un puñado de selecciones en la lucha por llegar a la final del próximo 19 de julio en New Jersey.

Los tres anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— se despidieron oficialmente del certamen. Les Rouges cayeron goleados 3-0 por Marruecos; El Tri quedó en las puertas del milagro con su 2-3 ante Inglaterra y anoche el USMNT sufrió una dura paliza 1-4 frente a Bélgica.

Por otra parte, hoy la selección argentina se mide ante Egipto en un duelo crucial para el futuro de los campeones del mundo. Lionel Scaloni no quedó conforme con el partido frente a Cabo Verde y analiza los posibles cambios. Leandro Paredes y Nicolás González podrían reemplazar a Thiago Almada. Además, Nicolás Tagliafico busca volver al equipo en lugar de Facundo Medina, mientras que arriba Julián Álvarez correría con ventaja por sobre Lautaro Martínez para ser el nueve titular.

Colombia es otra de las selecciones que será animadora. Jugarán ante Suiza en el segundo turno de la jornada buscando meterse entre los 8 mejores de la Copa del Mundo como ocurrió 12 años atrás en el Mundial de Brasil 2014. “Hay que tener mucha disciplina táctica porque ellos son un equipo ordenado [...] Va a ser un partido muy duro contra un equipo muy bueno”, analizó Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa pre-partido.

España, mientras tanto, ya se encuentra entre los mejores ocho luego de lo que fue la agónica victoria 1-0 frente a Portugal. Mikel Merino a los 91 minutos anotó el único tanto del encuentro que le permitió al elenco de Luis de la Fuente pasar a la siguiente ronda y tachar al elenco comandado por Cristiano Ronaldo. El próximo viernes 10 buscará las semifinales ante Bélgica.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:57 hsHoy

El partido que necesita Argentina frente a Egipto: volver a parecerse a sí misma

Si hay algo que no le gusta a esta Selección es que le toquen el ego. Pero hay algo que le encanta todavía más: usar la crítica como combustible

Lionel Scaloni prepara cambios en Argentina para enfrentar a Egipto (Imagen Ilustrativa Infobae)
Lionel Scaloni prepara cambios en Argentina para enfrentar a Egipto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido frente a los Países Bajos en Qatar fue una clara muestra de esa personalidad. Cada vez que cuestionaron a Lionel Messi o intentaron minimizar a esta Selección, la Scaloneta respondió como mejor sabe hacerlo: con fútbol, pero también con barrio. Con ese orgullo competitivo que la lleva a jugar un poco mejor cuando siente que del otro lado la dieron por muerta.

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10:48 hsHoy

La polémica de Balogun y su futuro en la selección: Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial

El técnico argentino se pronunció en rueda de prensa tras la derrota ante Bélgica por 4-1

Pochettino habló en rueda de prensa tras la eliminación (Reuters)
Pochettino habló en rueda de prensa tras la eliminación (Reuters)

Mauricio Pochettino defendió la integridad de su grupo tras la eliminación de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026, al afirmar que el escándalo por la anulación de la sanción a Folarin Balogun no alteró el rendimiento del equipo. El técnico argentino remarcó que la situación fue manejada desde la reglamentación y que su función se limitó al aspecto deportivo, según sus declaraciones.

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09:45 hsHoy

Los partidos del día: 7 de julio

Argentina vs. Egipto

  • México: 10:00
  • Colombia: 11:00
  • Argentina: 13:00
  • España: 18:00

Colombia vs. Suiza

  • México: 14:00
  • Colombia: 15:00
  • Argentina: 17:00
  • España: 22:00

Los partidos del día: 7 de julio (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los partidos del día: 7 de julio (REUTERS/Eloisa Sanchez)
09:40 hsHoy

Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

El entrenador prevé modificar la alineación para el choque de este martes en Atlanta

El predio de la Universidad Estatal de Kennesaw, Kennesaw, Georgia, recibió a Scaloni y a la selección argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)
El predio de la Universidad Estatal de Kennesaw, Kennesaw, Georgia, recibió a Scaloni y a la selección argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)

(Enviado especial a Estados Unidos). “El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores. Ya saben por dónde va el tema. Está por ahí”.

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09:34 hsHoy

Atlanta se tiñó de albiceleste en otro multitudinario banderazo: los videos de la fiesta previa del duelo entre Argentina y Egipto

Unos 5.000 hinchas se concentraron en el Piedmont Park, histórico hipódromo del parque más grande de la ciudad, con marcha al estadio programada para el martes desde las 9 de la mañana

Banderazo en Atlanta

Unas 5.000 personas tiñeron de celeste y blanco el Active Oval del Piedmont Park de Atlanta este lunes, en el banderazo previo al duelo de octavos de final del Mundial 2026 que la selección argentina disputará este martes ante Egipto.

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