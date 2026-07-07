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La Justicia francesa define este martes si Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027

La decisión, prevista para las 13:30 hora local (11:30 GMT), determinará si el tribunal confirma la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que un tribunal inferior impuso a la líder de la derecha, de 57 años, junto con una pena de prisión

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La Justicia francesa define si Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 (REUTERS)
La Justicia francesa define si Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 (REUTERS)

La líder de la derecha francesa, Marine Le Pen, conocerá este martes el fallo de la Corte de Apelaciones que definirá si podrá presentarse como candidata en las elecciones presidenciales de 2027, después de la condena que recibió en primera instancia por un caso de empleos ficticios en el Parlamento Europeo.

La decisión, prevista para las 13:30 hora local (11:30 GMT), determinará si el tribunal confirma la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que un tribunal inferior impuso a Le Pen, de 57 años, junto con una pena de prisión. Si el fallo queda firme en esos términos, la dirigente perderá la posibilidad de competir por la presidencia en unos comicios que aparecen como la mayor oportunidad de su partido para alcanzar el poder.

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La sentencia también podría modificar la condena original. Entre las alternativas figura una inhabilitación de menor duración o una pena de arresto domiciliario. En ese escenario, la resolución también podría afectar la capacidad de la dirigente para desarrollar una campaña electoral.

Ante esa posibilidad, Le Pen anticipó que, si no puede competir, cederá el liderazgo de la campaña presidencial a Jordan Bardella, de 30 años, presidente de la Agrupación Nacional (RN) y principal figura emergente del partido.

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Durante un acto partidario el fin de semana, la dirigente expresó su determinación de continuar con la actividad política. "Nunca nos desanimaremos, siempre lucharemos“, afirmó.

La dirigente también descartó que el proceso judicial modificara su postura frente a la contienda electoral. "No tengo miedo“, sostuvo la semana pasada. Además, agregó: ”Si puedo presentarme, lo haré, siempre que pueda hacer campaña“.

Le Pen anticipó que, si no puede competir, cederá el liderazgo de la campaña presidencial a Jordan Bardella, de 30 años, presidente de la Agrupación Nacional (RN) y principal figura emergente del partido (REUTERS)
Le Pen anticipó que, si no puede competir, cederá el liderazgo de la campaña presidencial a Jordan Bardella, de 30 años, presidente de la Agrupación Nacional (RN) y principal figura emergente del partido (REUTERS)

Le Pen ya compitió en tres elecciones presidenciales. Terminó tercera en los comicios de 2012 y luego accedió al balotaje frente al actual presidente Emmanuel Macron tanto en 2017 como en 2022. Como Macron no podrá buscar un nuevo mandato por el límite constitucional de dos períodos consecutivos, la elección de 2027 aparece como una oportunidad clave para la extrema derecha francesa.

El caso judicial se originó por un sistema que, según la Justicia, funcionó entre 2004 y 2016 para financiar con recursos del Parlamento Europeo a empleados del partido que desarrollaban tareas en Francia.

El tribunal de primera instancia declaró culpables a Le Pen, a otros 24 exdiputados europeos, asistentes y contadores, además de la propia Agrupación Nacional, por utilizar fondos europeos para contratar personal partidario fuera de las funciones previstas por el Parlamento Europeo.

La sentencia original también estableció una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso. Tras el fallo, Le Pen calificó el proceso como una "caza de brujas" contra su partido. Posteriormente, algunos simpatizantes enviaron amenazas de muerte contra los jueces que participaron en la causa.

La dirigente, la formación política y otros diez condenados presentaron una apelación para revisar la sentencia.

Durante el juicio de apelación, Le Pen rechazó las acusaciones y negó la existencia de un mecanismo organizado para desviar recursos del Parlamento Europeo. También sostuvo que la Agrupación Nacional actuó con "completa buena fe“.

Le Pen calificó el proceso como una "caza de brujas" contra su partido (REUTERS)
Le Pen calificó el proceso como una "caza de brujas" contra su partido (REUTERS)

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la dirigente "profesionalizó" un mecanismo destinado a desviar fondos europeos que, según la acusación, comenzó de forma desordenada bajo el liderazgo de su padre, Jean-Marie Le Pen, cofundador del partido, antes de que ella asumiera la conducción de la fuerza en 2011.

Los fiscales solicitaron que la Corte mantenga la inhabilitación por cinco años y reclamaron además una condena de cuatro años de prisión, con tres años en suspenso. Si el tribunal confirma una prohibición para ejercer cargos públicos durante varios años, Le Pen no podrá competir en la primera vuelta presidencial prevista para el 18 de abril de 2027.

De igual forma, una eventual condena a un año de arresto domiciliario con tobillera electrónica también podría impedir una campaña activa y favorecer el traspaso de la candidatura a Bardella.

Las encuestas difundidas durante los últimos meses ubicaron a la extrema derecha como favorita para liderar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, aunque mostraron resultados divididos para una eventual segunda vuelta.

Algunos sondeos otorgaron un desempeño ligeramente superior a Bardella, mientras que otros dirigentes políticos consideraron que Le Pen representa una rival de mayor experiencia.

El dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon expresó esa evaluación al afirmar: "Esta mujer es muy inteligente, no está aquí por casualidad. Y si también se presenta por cuarta vez, no será una oponente a la que podamos menospreciar“.

(Con información de AFP)

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