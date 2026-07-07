Dolor de garganta intenso: cuáles son las causas más frecuentes y cuándo es una señal de alarma

La evaluación clínica del dolor de garganta prioriza las señales de alarma que pueden indicar compromiso de la vía aérea - (Crédito: Freepik)

Cuando la garganta arde con intensidad y cuesta tragar, la primera pregunta que se hace un médico no es cuánto duele, sino qué lo está causando.

La mayoría de los cuadros de dolor de garganta se explican por infecciones comunes, virales o bacterianas, que se resuelven sin mayores complicaciones. Pero si el malestar es unilateral, progresa rápido o se acompaña de ciertos síntomas, el enfoque cambia: primero se descarta una complicación que pueda afectar la vía aérea y después se define el tratamiento.

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El punto clave es que “dolor de garganta” no siempre significa lo mismo. Puede ser una faringitis autolimitada, una amigdalitis que requiere testeo o una complicación que necesita antibióticos e incluso un procedimiento. Por eso, ante ciertos signos, no alcanza con analgésicos: la indicación es evaluación clínica.

Qué puede haber detrás de un ardor intenso

El dolor de garganta suele deberse a infecciones virales o bacterianas, pero ciertos síntomas obligan a descartar complicaciones de la vía aérea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la consulta, un profesional suele diferenciar entre cuadros simples y cuadros que ameritan descartar complicaciones. Entre las más comunes están la faringitis y la amigdalitis, causadas con frecuencia por virus y, en algunos casos, por bacterias como el estreptococo del grupo A.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos estiman que solo 1 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños con dolor de garganta tienen faringitis estreptocócica; el resto corresponde a infecciones virales. La conducta no es la misma si la causa es viral o bacteriana: el CDC explica que los antibióticos no deben usarse ante infecciones virales.

Para orientar ese diagnóstico diferencial, los médicos recurren a criterios clínicos y, cuando corresponde, a pruebas como el test rápido de antígeno o el cultivo de garganta. La Clínica Mayo explica que, si el test rápido da negativo pero la sospecha persiste, el cultivo puede tardar hasta 48 horas en confirmar o descartar la presencia de estreptococo. Cuando la causa es bacteriana, el tratamiento más habitual es penicilina oral durante 10 días; si es viral, el cuadro suele resolverse entre 7 y 10 días con reposo, hidratación y manejo del dolor.

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La faringitis y la amigdalitis exigen un diagnóstico diferencial porque el tratamiento cambia si la causa es viral o bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay síntomas que orientan hacia una u otra causa. El CDC detalla que la tos, la mucosidad, la ronquera y la conjuntivitis apuntan a un origen viral. La faringitis bacteriana, en cambio, suele presentarse con inicio brusco, fiebre, amígdalas enrojecidas con placas de pus y ganglios inflamados en el cuello, sin tos asociada. Cuando hay hallazgos como asimetría entre amígdalas o dificultad para abrir la boca, se encienden alertas por posibles complicaciones.

Cuando el dolor se concentra en un solo lado

Un dolor que se localiza en un lado de la garganta puede tener explicaciones simples: un ganglio inflamado, una irritación por reflujo o una pequeña lesión por alimentos con bordes filosos o muy calientes. Pero cuando ese dolor unilateral es muy intenso, progresa en pocos días y se acompaña de dificultad para tragar, los médicos consideran descartar el absceso periamigdalino, también conocido como quinsy.

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Se trata de una acumulación de pus junto a una amígdala, que suele aparecer como complicación de una amigdalitis o faringitis que no se resolvió del todo. La biblioteca clínica StatPearls del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos describe que los síntomas típicos incluyen dolor unilateral, odinofagia (dolor al tragar), disfagia (dificultad para tragar), voz apagada, mal aliento y fiebre.

Los médicos usan criterios clínicos, test rápido de antígeno y cultivo de garganta para confirmar o descartar estreptococo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos también aparece trismus, es decir, dificultad para abrir la boca, producto de la inflamación de los músculos cercanos. El NIH precisa que estos síntomas suelen desarrollarse entre 3 y 5 días después del inicio de la faringitis o amigdalitis original.

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La localización unilateral no confirma un diagnóstico por sí sola, pero sí orienta la sospecha clínica y justifica un seguimiento cercano si el cuadro progresa o no responde al tratamiento inicial.

Cómo se trata y qué implica la recuperación

El manejo del absceso periamigdalino combina antibióticos con drenaje del pus acumulado. La Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP) señala que la aspiración con aguja es el método de referencia: permite confirmar el diagnóstico y evacuar el contenido en el mismo procedimiento. En algunos casos se realiza una incisión para un drenaje más completo.

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La tos, la mucosidad, la ronquera y la conjuntivitis orientan a un origen viral, mientras que la fiebre y las placas en las amígdalas sugieren infección bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antibióticos más utilizados incluyen clindamicina, amoxicilina-clavulánico y cefalosporinas, de acuerdo con el NIH. Si el paciente no puede tragar líquidos por el dolor, puede requerir hidratación intravenosa hasta que el cuadro mejore. La AAFP aclara que la extirpación de amígdalas no es el tratamiento inmediato en la mayoría de los casos; solo se considera ante episodios recurrentes o cuando el absceso no responde al manejo inicial.

Las señales que indican que hay que consultar

En los dolores de garganta, las señales que más pesan no son solo la intensidad del dolor, sino si ese dolor viene con síntomas que sugieren una complicación. La Clínica Mayo recomienda consultar al médico si el dolor dura más de 48 horas, si aparece fiebre, si los ganglios del cuello están inflamados y dolorosos, o si hay dificultad para tragar líquidos.

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La AAFP subraya que la evaluación médica busca evitar dos errores: tratar de más —prescribir antibióticos ante una infección viral— o tratar de menos —pasar por alto una complicación que requiere otra estrategia—. La asimetría marcada entre amígdalas, el trismus y el empeoramiento pese al manejo inicial son señales que justifican una reevaluación, no necesariamente una urgencia, pero sí una consulta que no conviene postergar.