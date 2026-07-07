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El presidente de Líbano confirmó visitará la Casa Blanca antes de fin de mes para negociar con Trump un acuerdo con Israel

El anuncio llegó después de una conversación telefónica de 17 minutos que ambos mandatarios mantuvieron el domingo y que Joseph Aoun calificó como “buena”

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El presidente de Líbano confirmó visitará la Casa Blanca antes de fin de mes para negociar con Trump un acuerdo con Israel (REUTERS)
El presidente de Líbano confirmó visitará la Casa Blanca antes de fin de mes para negociar con Trump un acuerdo con Israel (REUTERS)

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, confirmó que viajará a la Casa Blanca antes de que termine julio para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de avanzar en el acuerdo marco entre Líbano e Israel. El anuncio llegó después de una conversación telefónica de 17 minutos que ambos mandatarios mantuvieron el domingo y que Aoun calificó como “buena”.

En una entrevista con el diario libanés An-Nahar, Aoun sostuvo que el acuerdo marco “no es ideal”, aunque explicó que la aceptación por parte del Gobierno libanés responde a la situación militar en el sur del país y al actual equilibrio de fuerzas, que favorece a Israel.

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"Este es un marco, no un acuerdo con Israel... Nadie debe apostar por la división del Ejército libanés y no dejaré que mi pueblo muera“, afirmó el mandatario. También aseguró que el entendimiento “no impedirá que Líbano siga reclamando sus derechos y recupere los territorios ocupados”.

Aoun explicó que la transición de seguridad se desarrollará por etapas y comenzará con un despliegue piloto en Zawtar, en el distrito de Nabatieh. Según detalló, el plan prevé que el Ejército libanés asuma el control exclusivo de determinadas localidades para facilitar retiros graduales de las fuerzas israelíes.

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El presidente indicó que este modelo también busca responder a la preocupación por un posible ataque israelí contra la colina de Ali Al-Taher, ubicada cerca de la zona donde comenzará el despliegue.

Aoun sostuvo que el acuerdo marco “no es ideal”, aunque explicó que la aceptación por parte del Gobierno libanés responde a la situación militar en el sur del país y al actual equilibrio de fuerzas, que favorece a Israel (EP)
Aoun sostuvo que el acuerdo marco “no es ideal”, aunque explicó que la aceptación por parte del Gobierno libanés responde a la situación militar en el sur del país y al actual equilibrio de fuerzas, que favorece a Israel (EP)

Además, señaló que funcionarios libaneses solicitaron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que garantice que la colina permanezca bajo control del Ejército libanés y afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó esa propuesta.

Aoun también defendió la decisión del Gobierno libanés de enviar a un ministro al funeral del fallecido líder supremo de Irán. "Nuestras relaciones diplomáticas con Irán continúan y no están interrumpidas“, expresó.

La visita a Washington se producirá mientras el sur de Líbano continúa afectado por las consecuencias del conflicto con el grupo terrorista Hezbollah. Más de cuatro meses después del inicio de la tregua con Israel, unas 700.000 personas permanecen desplazadas y sin posibilidad de regresar a sus hogares, según informaron el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la agencia humanitaria de la ONU.

Las organizaciones señalaron que el último alto el fuego, alcanzado a mediados de abril y prorrogado en varias oportunidades, no permitió restablecer la seguridad ni recuperar las condiciones necesarias para el retorno de la población.

Los ataques israelíes continuaron después del acuerdo de cese del fuego, con bombardeos, incursiones militares y destrucción de viviendas en distintas zonas del sur del país, incluso al sur del río Litani.

El Ministerio de Sanidad de Líbano informó que 4.298 personas murieron desde el 2 de marzo, entre ellas 135 profesionales sanitarios, mientras que más de 12.000 resultaron heridas.

La visita a Washington se producirá mientras el sur de Líbano continúa afectado por las consecuencias del conflicto con el grupo terrorista Hezbollah (EP)
La visita a Washington se producirá mientras el sur de Líbano continúa afectado por las consecuencias del conflicto con el grupo terrorista Hezbollah (EP)

Las áreas ocupadas por el ejército israelí y declaradas como zonas militares impidieron el regreso de miles de residentes. A ello se suman la presencia de munición sin explotar y los escombros que permanecen en numerosas localidades.

El NRC advirtió que "el regreso sigue sin ser un paso sencillo" para los habitantes del sur, quienes afrontan restricciones de acceso, falta de servicios básicos y viviendas destruidas.

La devastación resultó especialmente severa al sur del río Litani. Una evaluación preliminar estimó en 1.380 millones de dólares los daños directos en edificios, sin incluir otras infraestructuras ni el resto del territorio libanés.

La directora del NRC en Líbano, Maureen Philippon, afirmó que “la destrucción de viviendas, carreteras, sistemas de agua, centros sanitarios, escuelas e infraestructuras civiles provocó desplazamientos prolongados, pérdida de medios de vida, interrupción de la educación y un mayor endeudamiento de las familias“.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), a finales de junio permanecían desplazadas internamente 704.445 personas en todo el país, mientras que más de 523.000 iniciaron un regreso gradual.

El NRC indicó que numerosas familias utilizaron sus últimos ahorros para afrontar alquileres, comprar ropa tras abandonar sus hogares sin pertenencias y cubrir necesidades básicas en medio de la crisis económica que atraviesa Líbano.

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