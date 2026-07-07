Salud

Cuáles son los 3 errores al usar lentes de contacto que aumentan el riesgo de infecciones oculares

Oftalmólogos consultados por The Washington Post advirtieron sobre conductas cotidianas que pueden comprometer la córnea y explicaron las precauciones que ayudan a preservar el buen estado de los ojos

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Una mujer con cabello recogido y camisa de rayas sostiene una lente de contacto transparente para insertarla en su ojo derecho frente a un espejo.
El uso de lentes de contacto se extendió en la vida diaria, pero especialistas advierten que ciertas rutinas aumentan el riesgo de infecciones oculares graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de lentes de contacto se volvió una opción cotidiana para millones de personas que buscan prescindir de los anteojos en actividades diarias, deportivas o laborales.

Su comodidad y discreción impulsaron un uso extendido, aunque detrás de esa aparente sencillez se mantienen riesgos clínicos poco difundidos. Especialistas en salud visual insistieron en que ciertas rutinas habituales incrementan la probabilidad de infecciones oculares graves, incluso en usuarios de lentes descartables.

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Oftalmólogos consultados por The Washington Post describieron tres prácticas frecuentes que deberían evitarse por su riesgo para la córnea. Se trata de acciones vinculadas al contacto con agua y al descanso nocturno, factores que alteran el equilibrio natural del ojo y facilitan la aparición de patógenos.

Contacto con agua: el riesgo invisible en actividades cotidianas

Uno de los principales errores identificados es nadar con lentes de contacto puestos. Piscinas, jacuzzis, océanos y lagos concentran microorganismos capaces de adherirse a la superficie del lente. Incluso el agua del grifo puede representar un riesgo, ya que no es estéril.

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Lente de contacto
Oftalmólogos señalaron que nadar con lentes de contacto expone la córnea a microorganismos presentes en piscinas, jacuzzis, lagos, océanos y agua del grifo (Crédito: Freepik)

La preocupación central gira en torno a la Acanthamoeba, una ameba presente en el agua y el suelo que puede causar queratitis severa, una infección que en casos graves deriva en pérdida de visión.

La optometrista y epidemióloga Loretta Szczotka-Flynn, directora del Servicio de Lentes de Contacto del Centro Médico UH Cleveland, explicó a The Washington Post que las lentes blandas pueden comportarse como “esponjas”, al absorber elementos del entorno.

En el mismo sentido, la profesora asociada de oftalmología Deborah Jacobs, vinculada a Massachusetts Eye & Ear y a la Harvard Medical School, advirtió que los organismos presentes en el agua pueden quedar atrapados en el lente y alcanzar la córnea.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas recomiendan evitar el uso de lentes de contacto en el agua y, si no es posible, usar gafas selladas y retirar las lentes después de la exposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oftalmólogo Thomas Steinemann, de MetroHealth, profesor de la Case Western Reserve University y portavoz de la American Academy of Ophthalmology, señaló que estos patógenos pueden adherirse a la superficie del lente y permanecer en contacto directo con el tejido ocular, lo que facilita la infección.

Las recomendaciones de los especialistas apuntan a evitar el uso de lentes durante actividades acuáticas y, en caso de exposición, retirarlos lo antes posible.

Ducharse con lentes: un hábito subestimado

El segundo error frecuente es ducharse con lentes de contacto colocados. El agua del grifo, aunque apta para el consumo humano, no es estéril y puede contener bacterias y amebas capaces de provocar infecciones oculares.

Según Steinemann, el agua doméstica puede actuar como vehículo de microorganismos que entran en contacto con la superficie del lente durante la ducha o el lavado del rostro. El riesgo se extiende al uso de soluciones caseras o agua corriente para la limpieza de los lentes, práctica desaconsejada.

Lentes de contacto
Ducharse con lentes de contacto también implica riesgo, porque el agua del grifo y las salpicaduras pueden trasladar bacterias y amebas a la superficie del lente (Crédito: Freepik)

Szczotka-Flynn destacó la importancia de establecer rutinas de higiene consistentes, como colocarse los lentes después de la ducha o retirarlos antes de ingresar al baño, con el objetivo de minimizar la exposición a fuentes de agua no estériles.

Dormir con lentes: un ambiente propicio para infecciones

El tercer error señalado es dormir con lentes de contacto, incluso en aquellos modelos aprobados para uso prolongado. La evidencia clínica indicó que esta práctica incrementa de forma significativa el riesgo de infección corneal.

De acuerdo con datos citados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dormir con lentes puede aumentar entre seis y ocho veces la probabilidad de infección.

ojos rojos y lesiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dormir con lentes de contacto multiplica entre seis y ocho veces la probabilidad de infecciones oculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steinemann explicó que durante el sueño el ojo permanece en un entorno oscuro y húmedo, lo que favorece la proliferación bacteriana. Además, la reducción del parpadeo elimina el mecanismo natural de limpieza ocular.

En paralelo, la córnea recibe menos oxígeno debido a la presencia del lente bajo el párpado cerrado, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Señales de alerta y criterios de cuidado

Los especialistas recomendaron retirar los lentes ante síntomas como dolor, enrojecimiento, secreción o sensación de cuerpo extraño. Si las molestias persisten más de 12 horas, se aconseja la consulta con un oftalmólogo.

El uso de lentes descartables diarios aparece como una opción con menor riesgo relativo, ya que cada día se emplea un lente nuevo. Sin embargo, la seguridad depende de la correcta higiene y del cumplimiento estricto de las recomendaciones sobre agua y descanso nocturno.

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