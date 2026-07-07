ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 4

La ANSES dispone un cronograma escalonado para el pago de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo según terminación de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 establece fechas específicas según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las personas con DNI finalizado en 4 tienen asignadas jornadas concretas para el cobro de sus haberes, de acuerdo con la información oficial publicada por la ANSES. Las fechas varían según la prestación, por lo que a continuación se detallan los días asignados para cada beneficio.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

La ANSES informó que quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y poseen DNI terminado en 4 cobrarán el 15 de julio de 2026. El calendario organiza los pagos para evitar aglomeraciones y asegurar el acceso ordenado a los haberes. El haber mínimo se actualiza conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

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Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria habitual y pueden retirarse en cajeros automáticos o en las ventanillas habilitadas, presentando el DNI correspondiente.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la fecha de cobro para titulares con DNI terminado en 4 será el 27 de julio de 2026. El pago se realiza en la cuenta bancaria informada y queda disponible para su retiro a partir de la fecha de acreditación.

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Estos pagos corresponden a personas que perciben montos superiores y cumplen con los requisitos establecidos por la ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cuentan con días específicos según la terminación del DNI. Aquellos titulares cuyo DNI finaliza en 4 cobrarán el 15 de julio de 2026. Este pago incluye tanto la prestación mensual como los montos adicionales que correspondan por complemento o refuerzos.

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Los fondos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria o tarjeta social vinculada al beneficiario. No es necesario realizar ningún trámite adicional para acceder a estos fondos una vez acreditados.

Asignación Por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 4 acceden al cobro en la fecha asignada en el calendario oficial

Las titulares de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 4 tendrán disponible el pago el 17 de julio de 2026. La ANSES dispuso que esta prestación siga el mismo esquema escalonado que la AUH, para garantizar una distribución ordenada de los recursos.

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El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria asignada y puede ser consultado a través del sitio web oficial de la ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 4 cobrarán el 16 de julio de 2026. Este beneficio se otorga durante el embarazo y el período de licencia por maternidad.

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El pago se realiza automáticamente en la cuenta asociada, sin necesidad de gestiones adicionales una vez iniciado el trámite.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El cronograma busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso ordenado a los haberes de cada prestación

Las asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento no dependen de la terminación del DNI. El pago se realiza dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la documentación requerida. La fecha puede variar según cada caso y el proceso administrativo de la ANSES.

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Estos trámites pueden realizarse durante todo el año y el depósito se efectúa en la cuenta declarada por el beneficiario.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también cuentan con un calendario especial. Para quienes tienen DNI terminado en 4, el pago se acreditará el 13 de julio de 2026.

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El cobro puede realizarse en la sucursal bancaria asignada o mediante cajeros automáticos, utilizando la tarjeta de débito correspondiente al titular.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan del 8 de julio al 11 de agosto de 2026 para los titulares con DNI finalizado en 4, en la misma fecha asignada a las Pensiones No Contributivas.

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Este beneficio se acredita junto con la pensión y sigue el mismo esquema de pago bancario.

Desempleo Plan 1

Las personas incluidas en el Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 4 podrán cobrar el 24 de julio de 2026. Este pago corresponde al ciclo mensual habitual y se deposita de manera automática.

El monto varía según la cantidad de meses trabajados y los aportes registrados en el sistema.

Desempleo Plan 2

Cada tipo de prestación cuenta con un día de cobro específico para quienes tienen DNI terminado en 4 durante julio de 2026

Para el Desempleo Plan 2, quienes tengan DNI terminado en 4 percibirán el pago hasta el 8 de julio de 2026. El beneficio se acredita en la cuenta bancaria declarada y puede retirarse a partir de la fecha establecida.

Los beneficiarios pueden consultar el estado del trámite o modificaciones a través de los canales oficiales de la ANSES.