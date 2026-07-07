A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fines de 2026, según los principales analistas de mercado

malas medidas, bolsa de comercio, economía, ahorros, poder adquisitivo, crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado de forma mensual por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reúne las estimaciones de bancos y consultoras sobre las variables centrales de la economía argentina. Según los resultados, la inflación terminará el año en torno al 30%, mientras que el dólar se ubicará por encima de los 1.600 pesos.

En cuanto a la dinámica inflacionaria, los analistas relevados por el BCRA remarcaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostrará una tendencia levemente descendente en la segunda mitad del año: 2% para junio y julio, para luego descender a 1,8% en agosto y septiembre y alcanzar 1,7% en octubre y noviembre, mientras que en diciembre, se prevé una tenue suba a 1,8 por ciento.

PUBLICIDAD

El promedio de los analistas participantes estima que la inflación de todo 2026 llegará al 30 por ciento. El grupo denominado Top 10, conformado por quienes históricamente mostraron mayor precisión en sus pronósticos, proyecta una inflación de 1,9% en junio y una trayectoria muy similar para los meses siguientes.

El índice de inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, también muestra una tendencia a la baja. Para junio, la previsión es de 1,9%, idéntica a la proyección del Top 10, con leves ajustes descendentes respecto al relevamiento anterior.

PUBLICIDAD

En relación al tipo de cambio, las previsiones marcan una pauta de incrementos moderados para el dólar oficial en la segunda mitad del año. Las estimaciones ubican la cotización en $1.482 para julio, $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre y $1.589 en octubre.

Para noviembre, el valor esperado es de $1.621 y el año cerraría con el dólar en 1.673 pesos. En el promedio de los pronósticos más acertados, el tipo de cambio finalizaría 2026 en 1.621 pesos. A doce meses, la mediana de las proyecciones se eleva a $1.805, mientras que el Top 10 la ubica en 1.766 pesos.

PUBLICIDAD

Actividad, desocupación y comercio exterior

En cuanto a la actividad económica, el Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado habría tenido un crecimiento de 0,6% en el segundo trimestre de 2026, una corrección a la baja de 0,6 puntos comparado con el informe anterior. Para el tercer y cuarto trimestre, la suba prevista es de 0,9% en ambos casos, apenas 0,1 puntos menos que la medición previa. El promedio de las respuestas sitúa el crecimiento económico anual en 3,0% respecto a 2025. El Top 10 coincide en ese nivel y lo mejora en 0,2 puntos en relación al relevamiento pasado.

Respecto al mercado laboral, la tasa de desocupación proyectada para el segundo trimestre de 2026 es de 7,7% de la población económicamente activa. Para el cuarto trimestre, la cifra estimada es 7,5 por ciento. El Top 10 prevé 7,6% y 7,5% para esos períodos, respectivamente. Estas cifras reflejan una estabilidad en el empleo, sin modificaciones notorias en el corto plazo.

PUBLICIDAD

En el frente externo, las proyecciones sobre el comercio exterior indican que las exportaciones de bienes (FOB) alcanzarían USD 100.000 millones en 2026, lo que representa un avance de USD 1.453 millones frente al relevamiento previo. Las importaciones (CIF) se estiman en USD 76.400 millones, con una reducción de 1.963 millones de dólares. El superávit comercial anual esperado asciende a USD 23.600 millones, con una mejora de USD 3.415 millones respecto a la encuesta anterior. Estas cifras sugieren un aumento del margen externo y una mayor capacidad de acumulación de reservas.

En cuanto a las cuentas fiscales, el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero se proyecta en un superávit de $15,7 billones para 2026, cifra que el Top 10 eleva a 15,8 billones de pesos. Ningún analista consultado prevé un superávit inferior a $9,0 billones para el año. Si bien el número es $300 mil millones menor que la estimación anterior, el saldo se mantiene en terreno positivo.

PUBLICIDAD