Los pescados que más vitamina D aportan al organismo

Los pescados grasos como la trucha arcoíris, la caballa, el salmón, las sardinas, el atún y el arenque se destacan como fuentes naturales de vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D es un nutriente esencial para el bienestar humano, conocido principalmente por su papel clave en la absorción de calcio y el fortalecimiento de los huesos. Al ser liposoluble, interviene en funciones vitales como el crecimiento celular, la reducción de la inflamación y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. El organismo puede obtenerla a través de la dieta, mediante suplementos específicos o por la exposición de la piel a la luz solar, ya que la radiación ultravioleta desencadena su síntesis natural en el cuerpo.

A pesar de que el cuerpo humano es capaz de producirla mediante la exposición solar, diversos factores como el uso de protectores solares, el clima, la pigmentación de la piel o el estilo de vida indoor pueden limitar significativamente esta producción. Por tal motivo, la alimentación se convierte en una vía fundamental para alcanzar los niveles adecuados de este nutriente. Entre los alimentos enriquecidos se encuentran los productos lácteos, los cereales para el desayuno y algunos jugos de naranja, así como ciertos hongos irradiados que aportan vitamina D2.

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En la búsqueda de fuentes naturales de vitamina D, los pescados grasos sobresalen como una de las opciones más ricas y eficientes. Especies como la trucha arcoíris, la caballa, el salmón, las sardinas, el atún y el arenque destacan por su elevado contenido, posicionándose como aliados valiosos para cubrir las necesidades diarias de este nutriente esencial.

Qué pescados son ricos en vitamina D

Entre los alimentos que aportan cantidades significativas de vitamina D, los pescados grasos ocupan un lugar destacado. Estos peces concentran esta vitamina gracias a su dieta, compuesta principalmente por fitoplancton y zooplancton, organismos que absorben los rayos ultravioleta y transfieren el nutriente a lo largo de la cadena alimentaria.

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La absorción de vitamina D y su contenido en los pescados dependen de la salud intestinal, el metabolismo y métodos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucha arcoíris

Es uno de los ejemplos más notables. Una porción de 85 gramos proporciona aproximadamente 16,2 microgramos de vitamina D, lo que equivale al 81% de los requerimientos diarios, según datos de Verywell Health. Este pescado no solo se destaca por su contenido en vitamina D, sino también por su aporte de grasas saludables y proteínas.

Caballa

También figura entre las mejores fuentes, con 16,1 microgramos por porción de 85 gramos. Además de vitamina D, contiene ácidos grasos omega-3, reconocidos por su efecto protector sobre la salud cardiovascular y cerebral.

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Salmón

Ampliamente recomendado en guías nutricionales, una porción aporta 14,2 microgramos de vitamina D. Sin embargo, un estudio publicado por la National Library of Medicine advierte que el salmón salvaje concentra hasta cuatro veces más vitamina D que el de piscifactoría, lo que genera variaciones importantes dentro de la misma especie.

Por ejemplo, el que es capturado en estado silvestre puede alcanzar una media de 988 unidades internacionales (UI) por porción, mientras que el de crianza suele contener solo un 25% de esa cantidad.

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Sardinas

Aunque de menor tamaño, también son una fuente apreciable: dos ejemplares contienen cerca de 1,2 microgramos de vitamina D. Aportan, además, calcio, proteínas y ácidos grasos omega-3, lo que las convierte en una opción accesible y versátil.

Atún

Aporta aproximadamente 1 microgramo de vitamina D por porción de 85 gramos. Tanto el fresco como el enlatado son útiles para diversificar la dieta, aunque se recomienda optar por variantes con menor contenido de mercurio, como el atún claro enlatado.

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Arenque

Es valorado por su riqueza en nutrientes, incluyendo vitamina D, proteínas y minerales como calcio y potasio. La variedad en escabeche presenta mayor contenido de sodio, por lo que se sugiere preferir el arenque fresco para quienes deben controlar su consumo de sal.

Factores que afectan la síntesis y absorción de vitamina D

La vitamina D cumple un papel clave en la absorción de calcio, el fortalecimiento de los huesos y el funcionamiento del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La absorción de vitamina D a través de la alimentación puede variar en función de la salud intestinal, la presencia de grasas en la comida y la integridad del metabolismo hepático y renal, ya que el micronutriente debe experimentar varias transformaciones antes de estar activa en el cuerpo. Los alimentos fortificados, como la leche y algunos jugos, aportan vitamina D3, mientras que ciertas setas irradiadas contienen vitamina D2, aunque en cantidades variables.

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Una investigación publicada en la National Library of Medicine señala que el contenido real de vitamina D en los alimentos puede diferir de las cifras tradicionales de las tablas nutricionales, lo que subraya la importancia de considerar la variabilidad de las fuentes alimentarias y la influencia de los métodos de cocción. Por ejemplo, el horneado conserva la mayor parte del contenido en el pescado, mientras que la fritura puede reducirlo significativamente.

Estos hallazgos, provenientes tanto de análisis de laboratorio como de revisiones de guías de salud pública, evidencian que la obtención adecuada de vitamina D requiere un enfoque integral que contemple la exposición solar, la variedad en la dieta y la selección de métodos de cocción apropiados. Verywell Health y los autores de la revisión coinciden en la necesidad de ajustar estas recomendaciones según las condiciones individuales y los hábitos de vida.

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