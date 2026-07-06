8 beneficios comprobados de las castañas de cajú para la salud, según la ciencia

Las castañas de cajú aportan grasas insaturadas que ayudan a reducir el colesterol LDL y a aumentar el HDL, con beneficios para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una presencia cada vez mayor en las cocinas del mundo, las castañas de cajú han dejado de ser un fruto seco exótico para ocupar un lugar frecuente en la dieta moderna. Su delicado sabor y versatilidad las han convertido en un ingrediente elegido tanto en recetas dulces como saladas, así como en snacks y preparaciones gourmet.

Originarias de regiones tropicales de América, estas semillas se destacan no solo por su textura cremosa, sino también por el interés creciente que despiertan entre quienes buscan alternativas saludables para mejorar la alimentación diaria. El auge de su consumo responde, en parte, al reconocimiento de su aporte nutricional y a la variedad de formas en que pueden incorporarse a la vida cotidiana.

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A medida que aumenta la atención sobre los beneficios de los alimentos funcionales, los anacarados se posicionan como un ejemplo de cómo la tradición y la innovación gastronómica pueden confluir en la mesa. Su valor va más allá de lo culinario, despertando el interés de expertos en nutrición y salud por sus propiedades únicas.

Los 8 beneficios de las castañas de cajú por la ciencia

Los anacardos tienen bajo índice glucémico y magnesio, por lo que contribuyen al control de la glucosa en sangre y a la sensibilidad a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Favorecen la salud cardiovascular

Las castañas de cajú destacan por su aporte de ácidos grasos insaturados, en particular grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que cumplen un papel fundamental en la protección del sistema cardiovascular.

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El consumo regular de este fruto seco contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”) y a incrementar el HDL (“bueno”), efectos que han sido señalados tanto por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) como por la Mayo Clinic. Además, han observado que su ingesta frecuente puede disminuir la inflamación asociada con enfermedades cardíacas y diabetes, lo que consolida su lugar en una dieta orientada al cuidado del corazón.

2. Contribuyen al control de la glucosa en sangre

Gracias a su bajo índice glucémico y a la presencia de magnesio, estos frutos secos favorecen el mantenimiento de niveles estables de glucosa y mejoran la sensibilidad a la insulina. Este beneficio es especialmente relevante para personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Según la FEN y análisis de Harvard Health, permiten evitar picos de insulina y ayudan a mantener el apetito bajo control, facilitando así el manejo de la glucemia en distintos contextos alimentarios.

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3. Mejoran la salud ósea

El perfil mineral, con especial énfasis en el magnesio, el calcio y el fósforo, las convierte en aliadas para la formación y mantenimiento de huesos fuertes. Su consumo habitual puede ayudar a prevenir la osteoporosis y a mejorar la densidad mineral ósea, según lo señalan informes de Harvard Health y la FEN. Además, el magnesio contenido en estos frutos secos resulta esencial para la función muscular, por lo que también contribuye a evitar calambres y a mejorar la recuperación física.

4. Fortalecen el sistema inmunológico

Entre los minerales presentes en las castañas de cajú se encuentran el zinc y el cobre, ambos reconocidos por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Una revisión científica citada en los textos fuente apunta a que estos nutrientes, junto con los antioxidantes naturales del fruto seco, favorecen la respuesta inmune y ayudan a proteger al organismo frente a infecciones y enfermedades. De este modo, el consumo de anacardos puede integrarse en estrategias de alimentación destinadas a mejorar la defensa natural del cuerpo.

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5. Ayudan a combatir el cansancio y la fatiga

El aporte de magnesio, hierro y cobre las convierte en un recurso alimenticio valioso para quienes buscan enfrentar el cansancio y potenciar su energía diaria. La Mayo Clinic, el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos y la USDA destacan que el magnesio presente en estos frutos secos participa en más de 300 reacciones metabólicas relacionadas con la producción de energía y la función muscular.

El hierro es indispensable para la formación de hemoglobina y el transporte de oxígeno, mientras que el cobre facilita la producción de energía celular. Así, la inclusión de castañas de cajú en la dieta puede ser una estrategia eficaz para prevenir la fatiga persistente y mejorar el bienestar físico.

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6. Promueven la salud digestiva

El alto contenido de fibra dietética en las castañas de cajú favorece la digestión y ayuda a prevenir el estreñimiento. Una investigación, realizada en mujeres con obesidad durante un periodo de restricción energética, demostró que el consumo de estos frutos secos aportó nutrientes y compuestos bioactivos que modulaban la microbiota intestinal y la inflamación, mitigando el aumento de la permeabilidad intestinal y facilitando la pérdida de peso. Este hallazgo refuerza el valor de los anacardos en el mantenimiento de la salud intestinal y en la prevención de trastornos digestivos.

7. Protegen la salud cerebral y mental

El contenido de zinc, selenio, vitamina E, cobre y vitaminas del grupo B tiene impacto sobre la protección neuronal y la prevención de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Tanto la FEN como Harvard Health subrayan que estos minerales, junto con los antioxidantes presentes en el fruto seco, contribuyen a prevenir el envejecimiento prematuro y pueden reducir el riesgo de depresión. Este perfil nutricional las posiciona como un complemento válido para quienes buscan preservar la función cognitiva y el bienestar mental.

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8. Brindan acción antioxidante y previenen el envejecimiento

Las castañas de cajú contienen antioxidantes como polifenoles, carotenoides y vitamina E, capaces de proteger a las células del daño causado por los radicales libres. De acuerdo con Harvard Health y diversas revisiones científicas, la acción antioxidante de este fruto seco contribuye a retrasar el envejecimiento celular y a reducir el riesgo de aparición de ciertos tipos de cáncer. El consumo regular de anacardos puede, por tanto, integrarse en una estrategia de prevención y cuidado integral de la salud.

Las castañas de cajú contienen magnesio, calcio y fósforo, minerales que favorecen la salud ósea y ayudan a prevenir la osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor nutricional de las castañas de cajú

El valor nutricional de las castañas de cajú destaca por su equilibrio y concentración de nutrientes esenciales, según la USDA y la FEN:

Energía : 89 kcal por porción (28 g) o entre 553 y 613 kcal por 100 g.

Proteínas : 5 g por porción, aportando aminoácidos vegetales.

Grasas saludables : 6,8 g por porción, principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas, sin grasas trans.

Carbohidratos : 4,8 g por porción, con absorción lenta.

Fibra dietética : Presente, favorece la digestión y la saciedad.

Minerales clave : Magnesio, hierro, cobre, zinc, fósforo y potasio.

Vitaminas: Grupo B y vitamina E, aliadas del metabolismo y antioxidantes.

Este perfil convierte a las castañas de cajú en un alimento funcional de alta densidad nutricional y múltiples beneficios para la salud.

Cuántas castañas de cajú puedo comer por día

La cantidad diaria recomendada de castañas de cajú se encuentra entre 15 y 20 unidades, lo que equivale aproximadamente a una porción estándar de 28 gramos. Esta medida es la sugerida por especialistas y organismos de nutrición como la Fundación Española de la Nutrición y la USDA para aprovechar sus beneficios sin incurrir en un exceso calórico.

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Según explicó el doctor Alberto Cormillot, una forma práctica de calcular la porción diaria es tomar la cantidad que cabe en el hueco de la mano, ya sea al ras o ligeramente rebosante. Este método facilita el control de las porciones y ayuda a evitar un consumo excesivo, considerando la alta densidad calórica del fruto seco.

El momento ideal para consumirlas puede variar: suelen incorporarse en el desayuno, como colación entre comidas, mezcladas con yogur, frutas o en ensaladas. Distribuirlas a lo largo del día permite mantener una energía constante y aprovechar su aporte de proteínas, grasas saludables y minerales esenciales.

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