La rutina con mancuernas para fortalecer el tren superior en casa, según un entrenador

James Stirling propone una rutina de tren superior desde casa con mancuernas para trabajar brazos, hombros, pecho, espalda y core (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar a entrenar fuerza y musculatura en el tren superior desde casa puede hacerse desde casa con la guía adecuada. James Stirling, preparador físico citado por el medio Sportlife, ha elaborado una rutina que permite trabajar brazos, hombros, pecho, espalda y core utilizando solo un par de mancuernas.

El planteamiento de Stirling se orienta a quienes desean aprovechar su tiempo y recursos, haciendo posible un entrenamiento completo en la comodidad del hogar. Según el especialista, la clave está en elegir ejercicios que involucren varios grupos musculares al mismo tiempo.

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Se maximiza el esfuerzo invertido en cada sesión y se obtienen resultados en menos tiempo. Realizar la rutina propuesta puede llevar alrededor de 30 minutos, lo que permite integrarla en la agenda diaria.

La rutina de fuerza para el tren superior se puede completar en 30 minutos y busca aprovechar el tiempo sin ir al gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seis ejercicios para el tren superior

La rutina diseñada por James Stirling está compuesta por seis ejercicios, todos enfocados en fortalecer y definir la parte superior del cuerpo. Estos movimientos están pensados para trabajar diferentes áreas de forma equilibrada, permitiendo un desarrollo del tren superior.

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Los seis ejercicios incluidos son:

Press overhead: de pie, sujeta una mancuerna en cada mano a la altura de los hombros, con las palmas mirando hacia adelante. Empuja las mancuernas hacia arriba hasta estirar completamente los brazos, sin bloquear los codos, y luego baja de manera controlada hasta la posición inicial. Este ejercicio trabaja principalmente los hombros y el tríceps, promoviendo fuerza y estabilidad en la parte superior.

El press overhead de la rutina de James Stirling trabaja hombros y tríceps con mancuernas en un ejercicio de fuerza desde casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevaciones laterales: colócate erguido con una mancuerna en cada mano a los costados del cuerpo. Manteniendo una ligera flexión en los codos, eleva los brazos hacia los lados hasta que queden paralelos al suelo, y después baja lentamente. Este movimiento está enfocado en el desarrollo de los deltoides y es ideal para ganar amplitud y definición en los hombros.

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Las elevaciones laterales enfocan el trabajo en los deltoides y apuntan al desarrollo de los hombros en el entrenamiento de tren superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puente de glúteo con press de pecho: recuéstate boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Sostén una mancuerna en cada mano, brazos extendidos hacia el techo. Eleva la pelvis formando una línea recta de los hombros a las rodillas (puente de glúteo) y, en esa posición, flexiona los codos para bajar las mancuernas hacia el pecho y vuelve a empujar hacia arriba. Combina trabajo de glúteos, pectorales y core.

El puente de glúteo con press de pecho combina glúteos, pectorales y core dentro de la rutina con mancuernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extensión de tríceps: de pie o sentado, toma una mancuerna con ambas manos por encima de la cabeza, manteniendo los codos cerca de las orejas. Flexiona los codos para bajar la mancuerna detrás de la cabeza y luego extiende los brazos para volver a la posición inicial. Este ejercicio fortalece la parte posterior del brazo.

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La extensión de tríceps, el remo y el curl martillo completan la rutina de tren superior con trabajo sobre brazos, espalda, bíceps y antebrazo (Captura de video: YouTube/@athleanx)

Remo: inclina ligeramente el torso hacia adelante, con una mancuerna en cada mano y los brazos extendidos hacia el suelo. Tira de las mancuernas hacia el costado del abdomen, manteniendo los codos pegados al cuerpo, y luego baja controladamente. Trabaja la espalda y también implica bíceps.

El remo se realiza con el torso ligeramente inclinado hacia adelante y una mancuerna en cada mano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Curl martillo: de pie, con una mancuerna en cada mano y los brazos a los costados, mantén las palmas mirando hacia el cuerpo. Flexiona los codos para llevar las mancuernas hacia los hombros, manteniendo la muñeca en posición neutral, y baja lentamente. Este movimiento desarrolla el bíceps y el antebrazo.

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El curl martillo se hace de pie con una mancuerna en cada mano y los brazos a los costados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir el peso y progresar en la rutina

Para quienes se inician en este tipo de entrenamiento, Stirling recomienda empezar con el peso más ligero disponible, priorizando la ejecución técnica antes de aumentar la carga.

Es importante aplicar el principio de carga progresiva: el peso debe ajustarse de manera que, al finalizar una serie, el practicante sienta que podría realizar dos repeticiones adicionales sin llegar al fallo muscular.

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El entrenador enfatiza la importancia de no excederse en el número de series o en la carga, pues hacerlo podría incrementar el riesgo de lesión. Si no se logran las tres series mínimas sugeridas, conviene realizar solo dos y permitir una recuperación adecuada, para favorecer la recuperación a largo plazo.

James Stirling recomienda elegir el peso más ligero al empezar y aplicar carga progresiva sin llegar al fallo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repeticiones, series, descansos y recomendaciones

Stirling indica que la rutina puede completarse en aproximadamente 30 minutos, distribuyendo el trabajo en tres series de diez repeticiones por cada ejercicio. Para quienes dispongan de más experiencia o resistencia, es posible aumentar hasta cinco series. Los descansos recomendados son de 30 segundos entre ejercicios y un minuto entre cada serie, lo que permite mantener la intensidad sin comprometer la técnica.

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El especialista también aconseja realizar un calentamiento previo, que puede ser una serie suave de los mismos ejercicios, y estirar al finalizar la sesión para favorecer la recuperación muscular. Estas recomendaciones ayudan a reducir el riesgo de lesiones.