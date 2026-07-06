Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre Kiev en vísperas de la cumbre de la OTAN: al menos once muertos

El ataque ruso contra la región de Kiev dejó al menos diez muertos y decenas de heridos este lunes, en la víspera de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, para abordar la guerra.

Las autoridades ucranianas informaron que Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital y sus alrededores durante la madrugada. El ataque constituyó el segundo bombardeo contra la zona de Kiev en menos de una semana y reflejó el aumento de las ofensivas de largo alcance por parte de ambos bandos, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala.

PUBLICIDAD

El jefe de la administración militar de la región de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó el ataque a través de Telegram. "El enemigo ataca con misiles balísticos“, escribió. Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los sistemas de defensa aérea entraron en funcionamiento y pidió a la población permanecer en los refugios mientras continuaba la amenaza.

Según Tkachenko, el bombardeo provocó cuatro incendios en edificios residenciales. "Lugares donde la gente simplemente dormía esta noche“, expresó el funcionario.

Las autoridades ucranianas informaron que Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital y sus alrededores durante la madrugada (REUTERS)

Las autoridades indicaron que diez personas murieron en la ciudad de Kiev y otra en el distrito de Bucha, al noroeste de la capital. Además, al menos 46 personas sufrieron heridas en Kiev y sus alrededores (entre ellos cinco niños heridos).

PUBLICIDAD

Frente a la magnitud del ataque, Tkachenko sostuvo: “No hay palabras que puedan aliviar este dolor. Lamentablemente, este no es el balance final. Las operaciones de rescate continúan“.

El bombardeo ocurrió mientras aumentan los ataques de largo alcance entre ambos países. En las últimas semanas, Ucrania intensificó sus ofensivas contra instalaciones energéticas dentro del territorio ruso con el objetivo de afectar la capacidad logística y militar del Kremlin. También alcanzó zonas de Ucrania bajo control de Moscú desde antes de la invasión iniciada en 2022.

PUBLICIDAD

En la península de Crimea, anexada por Rusia, el gobernador Mikhail Razvozhayev informó que un ataque ucraniano cerca de Sebastopol interrumpió temporalmente el suministro eléctrico.

"Tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad“, escribió Razvozhayev en Telegram.

En tanto, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que las defensas aéreas rusas derribaron varias oleadas de drones que se dirigían hacia la capital rusa.

PUBLICIDAD

En la península de Crimea, anexada por Rusia, el gobernador Mikhail Razvozhayev informó que un ataque ucraniano cerca de Sebastopol interrumpió temporalmente el suministro eléctrico (REUTERS)

El nuevo episodio de violencia coincidió con los preparativos para la cumbre de la OTAN que comenzará este martes en Ankara. La Casa Blanca confirmó que Trump mantendrá una reunión con Zelensky el miércoles para analizar el conflicto.

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP, explicó el objetivo del encuentro. "El presidente obviamente se reunirá con él para hablar sobre cómo podemos poner fin a la guerra. Esa ha sido una prioridad suya durante mucho tiempo“, afirmó.

PUBLICIDAD

La misma fuente indicó que, después de la reunión con Zelensky, Trump conversará con Vladimir Putin para intentar reactivar los contactos diplomáticos, que permanecen estancados desde hace varios meses.

Mientras tanto, los combates continúan en el este de Ucrania. Zelensky aseguró el domingo que las fuerzas ucranianas mantienen la defensa de la ciudad estratégica de Kostiantinivka, considerada un punto clave para el control de posiciones en la región de Donetsk.

PUBLICIDAD

Rusia afirmó el viernes que tomó esa localidad, aunque Kiev rechazó esa versión.

"Los combates también continúan por Kostiantinivka, que Putin ya reclamó como suya, pero es evidente que nunca se atreverá a aparecer allí“, declaró Zelensky en su mensaje nocturno.

PUBLICIDAD

El nuevo episodio de violencia coincidió con los preparativos para la cumbre de la OTAN que comenzará este martes en Ankara (REUTERS)

El presidente ucraniano también advirtió que Moscú prepara nuevos ataques de gran escala antes del inicio de la cumbre de la OTAN.

Dos días antes del bombardeo contra Kiev, Trump habló por teléfono por separado con Putin y Zelensky en el marco del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Esos contactos precedieron a una nueva ronda de gestiones diplomáticas que Washington intentará impulsar durante la reunión de la alianza atlántica, mientras los enfrentamientos continúan tanto en el frente como en ataques de largo alcance sobre territorio ruso y ucraniano.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)