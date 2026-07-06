Salud

11 alimentos ricos en flavonoides que se asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas

Un informe citado por VeryWell Health describe bebidas y comidas con antioxidantes que se asocian con menos inflamación y daño celular, un posible factor de protección frente a dolencias vinculadas con la edad

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Gran variedad de frutas frescas y coloridas en cuencos y dispuestas sobre una mesa de madera, como ciruelas, cerezas, arándanos, moras, manzanas, uvas y cítricos.
Una recopilación citada por VeryWell Health vinculó 11 alimentos con flavonoides con menor inflamación y menor riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación para vivir más vuelve al centro del debate tras una recopilación de investigaciones citada por VeryWell Health, que enumera 11 alimentos y bebidas ricos en flavonoides asociados con una menor inflamación y un menor riesgo de enfermedades crónicas.

El matiz lo aporta PubMed, que recuerda que la dieta influye en la esperanza de vida y en la duración de una vejez saludable, pero la prueba directa sobre alimentos concretos sigue siendo limitada. Además, el sitio señala que esos posibles beneficios deben leerse con cautela, porque la evidencia disponible no permite concluir que un alimento específico prolongue por sí solo la vida o la vejez saludable.

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La revisión citada por VeryWell Health presenta a los flavonoides como antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y el daño celular. Ese posible efecto se relaciona con un menor riesgo de enfermedades crónicas, un punto relevante porque, según PubMed, la edad es un factor de riesgo para numerosas dolencias.

El trabajo recogido por PubMed sitúa la discusión en un marco más amplio. Señala que la medicina moderna ha ampliado la esperanza de vida, aunque no necesariamente el tiempo de vejez con buena salud, y que también ha crecido el interés por estrategias como la restricción calórica, el ayuno y las dietas que imitan el ayuno.

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1. Té negro y té verde

Una taza de té negro humeante, un vaso de té verde con hojas, una cuchara de madera con té seco, una tetera y un recipiente, sobre una mesa rústica frente a una ventana.
El té negro y el té verde se asociaron con menor inflamación y con menor riesgo de enfermedad cardíaca, ciertos tipos de cáncer, diabetes y artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar té negro y té verde de forma habitual podría contribuir a una vida más larga, según VeryWell Health. El medio atribuye ese posible beneficio a sus flavonoides, asociados con menos inflamación, protección frente al daño celular y una posible reducción de señales del envejecimiento.

La misma fuente añade que algunas investigaciones vinculan el consumo regular de té con un menor riesgo de enfermedad cardíaca, ciertos tipos de cáncer, diabetes y artritis. Esa relación se presenta como una asociación, no como una prueba causal directa.

2. Manzanas

El consumo frecuente de manzanas también aparece en la lista de VeryWell Health. El medio señala que sus antioxidantes, entre ellos los flavonoides, podrían favorecer la longevidad.

Según esa revisión, las manzanas se asocian con una reducción del riesgo de ciertos cánceres y de diabetes. La hipótesis vuelve a apoyarse en la prevención de procesos inflamatorios y del daño celular.

3. Uvas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las uvas se relacionan con beneficios para el corazón y el cerebro, aunque la evidencia sobre envejecimiento todavía requiere más estudios en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uvas podrían aportar beneficios para la salud del corazón y del cerebro, además de una posible protección frente al cáncer, de acuerdo con VeryWell Health. Su contenido antioxidante es la base de esa asociación.

El mismo medio añade una cautela específica en este caso. Los indicios sobre envejecimiento proceden de estudios iniciales en animales, que sugieren una posible reducción de señales de la edad por menor inflamación y apoyo al metabolismo del organismo, pero hacen falta más estudios en humanos.

4. Chocolate negro

El chocolate negro y el cacao contienen flavonoides que ayudan a proteger frente al daño celular y la inflamación, según VeryWell Health. Esa combinación podría traducirse en beneficios para la salud cardiovascular.

La revisión menciona mejoras en el colesterol, descenso de la presión arterial y menor riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes. También recomienda vigilar las porciones, porque se trata de un alimento con muchas calorías, y elegir opciones sin azúcar o con poca azúcar.

5. Naranjas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las naranjas aportan flavonoides con efecto antiinflamatorio y su cáscara concentra compuestos que se asocian con menor riesgo de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las naranjas figuran entre los alimentos con propiedades antiinflamatorias potentes, según VeryWell Health. Su aporte de flavonoides se vincula con la prevención de enfermedades crónicas.

El medio añade que la cáscara de naranja contiene más flavonoides que otros cítricos. Ese rasgo podría relacionarse con una reducción del riesgo de cáncer.

6. Frutillas

Las frutillas podrían ayudar a proteger frente al cáncer, según VeryWell Health. La explicación que ofrece pasa por su capacidad para reducir la inflamación.

La misma fuente añade otro posible efecto: la prevención del deterioro cognitivo asociado a la edad. Esa ventaja se apoyaría en una mejora de las señales de las células cerebrales, con impacto en un envejecimiento saludable.

7. Arándanos

El agraz, el pequeño fruto colombiano que reta a los arándanos importados por sus asombrosos beneficios - crédito imagen ilustrativa/Midjourney
Los arándanos presentan actividad antioxidante que podría contribuir a prevenir cáncer, diabetes y enfermedad cardíaca, además de favorecer la función cerebral en adultos mayores (crédito imagen ilustrativa/Midjourney)

La actividad antioxidante de los arándanos podría ayudar a prevenir cáncer, diabetes y enfermedad cardíaca, según VeryWell Health. El medio explica que ese efecto se relaciona con la prevención y reparación del daño celular.

También atribuye a este alimento un posible beneficio sobre la función cerebral en adultos mayores. En este caso, la asociación se extiende tanto a la protección física como al rendimiento cognitivo.

8. Pomelo

Las variedades rosadas y rojas de pomelo podrían reducir el riesgo de ciertos cánceres y de enfermedad cardíaca, de acuerdo con VeryWell Health. La fuente añade que la cáscara presenta una actividad antioxidante más potente que la pulpa.

El medio también incluye una advertencia práctica. Aunque el pomelo suele ser seguro para la mayoría de los adultos sanos, puede interactuar con algunos medicamentos, por lo que recomienda consultar con un profesional sanitario antes de incorporarlo con regularidad a la dieta.

9. Frutos secos

Vista cercana de una mano sosteniendo varias nueces con cáscara, una nuez pelada y un puñado de almendras enteras.
Los frutos secos como almendras, pistachos y nueces se vinculan con protección frente a la diabetes y la enfermedad cardíaca y forman parte habitual de la dieta en zonas azules (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos como almendras, pistachos y nueces pueden ayudar a proteger frente a la diabetes y la enfermedad cardíaca, según VeryWell Health. Su poder antioxidante, su perfil nutricional y su contenido de flavonoides sostienen esa asociación, pese a que se trata de alimentos con bastantes calorías.

La revisión añade un dato de contexto sobre las llamadas zonas azules. Allí, donde es común superar los 100 años, los frutos secos forman parte habitual de la alimentación.

10. Soja

La soja aparece como una buena fuente de proteína vegetal y antioxidantes en la recopilación de VeryWell Health. Su consumo podría contribuir a una vida más larga al ayudar a prevenir la inflamación.

Según esa fuente, la legumbre también podría ofrecer protección frente a ciertos cánceres, enfermedad cardíaca y diabetes. De nuevo, se trata de beneficios potenciales ligados a patrones de consumo y no de una garantía aislada.

11. Verduras de hoja verde

Acercamiento de varios ramos de acelga fresca, mostrando sus hojas verdes con gotas de agua y tallos firmes, dispuestos sobre una mesa de madera.
Las verduras de hoja verde como acelga, col rizada y rúcula pueden ayudar a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas por su contenido de flavonoides y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras de hoja verde como acelga, col rizada y rúcula cierran la lista de VeryWell Health. Su contenido de flavonoides y antioxidantes puede ayudar a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas.

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