Salud

Diez síntomas de deficiencia de hierro que recomiendan tener en cuenta

La carencia puede afectar la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Qué señales presenta la causa más común de anemia y cuándo consultar al médico

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Una mujer de mediana edad con bata azul se mira en un espejo, sosteniendo un cepillo con mechones de cabello y mostrando una expresión de preocupación.
La caída del cabello puede relacionarse con la deficiencia de hierro, especialmente en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertarse a menudo cansado, incluso después de haber dormido bien. Constantemente buscar abrigarse, aunque no haga mucho frío. Notar que las uñas están débiles y quebradizas. La pregunta aparece sola: ¿podría ser que los bajos niveles de hierro estén detrás de esos cambios?

El doctor David Brill, médico de familia de Clevaland Clinic, de Estados Unidos, explicó que el hierro es un mineral que el cuerpo utiliza para producir hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos.

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“La hemoglobina ayuda a que la sangre transporte oxígeno por todo el cuerpo precisó-. Pero si no se consume suficiente hierro, los niveles de hemoglobina disminuyen, lo que puede limitar el flujo de oxígeno”, una de las manifestaciones de la anemia.

Qué es el hierro y por qué se relaciona con la anemia

Los glóbulos rojos, células sanguíneas, usan la hemoglobina para transportar oxígeno por el organismo
El hierro es un mineral que el cuerpo utiliza para producir hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que permite transportar oxígeno por todo el organismo (Freepik)

La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia, que ocurre cuando se tienen niveles bajos de glóbulos rojos sanos (también conocida como anemia ferropénica). Se puede tener deficiencia de hierro sin anemia, pero la falta de hierro suele ser el primer paso para desarrollar este trastorno sanguíneo.

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¿Por qué ocurre? Depende. Las causas incluyen ingesta inadecuada de hierro por una dieta que no cubre las necesidades nutricionales diarias o que es extremadamente restringida, enfermedad inflamatoria del intestino, aumento del requerimiento durante el embarazo y pérdida de sangre por menstruaciones intensas o hemorragia interna.

También los especialistas señalan que influyen otros factores: “Las causas de la deficiencia de hierro pueden variar desde la dieta hasta alguna enfermedad”, afirmó Brill. “Otros factores a tener en cuenta son la edad, el sexo y los antecedentes médicos”.

10 señales que pueden sugerir deficiencia de hierro

Hombre con pelo revuelto y barba, camiseta beige, sentado en la cama estirándose. Su rostro muestra cansancio. Mesita con despertador y taza a su izquierda.
La deficiencia de hierro puede presentarse con cansancio persistente, incluso después de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de hierro puede causar síntomas que afectan la calidad de vida, como dificultad para respirar, cansancio y poca concentración. De acuerdo con los especialistas de Cleveland Clinic y Mayo Clinic, estas son 10 señales y síntomas que pueden aparecer cuando el hierro está bajo:

1. Piel pálida o amarillenta. La deficiencia de hierro puede provocar palidez, especialmente en la cara, los labios y el interior de los párpados. También puede aparecer un tono amarillento en la piel.

2. Cansancio inusual o fatiga. Sentirse agotado sin una causa aparente, incluso después de descansar, es uno de los signos más frecuentes.

3. Debilidad. Puede sentirse como falta de energía para hacer actividades habituales.

4. Dificultad para respirar. Los niveles bajos de hierro pueden reducir el suministro de oxígeno a los tejidos y causar falta de aire, sobre todo durante la actividad física o tareas cotidianas.

5. Escalofríos o sensación de frío. En particular, puede sentirse frío en manos y pies.

6. Antojo de hielo. La necesidad de masticar hielo (pagofagia) puede aparecer y, según el texto, dañar los dientes y causar dolor mandibular.

7. Antojo de artículos no alimenticios (pica). En algunos casos, puede haber deseos de comer cosas como tierra o cabello.

8. Cambios en las uñas. Pueden volverse blandas o quebradizas.

9. Uñas en forma de cuchara (coiloniquia). Se describe como uñas que se aplanan y se curvan hacia adentro, en lugar de crecer rectas.

10. Caída del cabello. La deficiencia de hierro puede contribuir a la caída del cabello (efluvio telógeno), especialmente en mujeres, aunque no sería tan común como otros síntomas.

Las señales pueden variar según la gravedad, la velocidad con la que se desarrolla el cuadro, la edad y el estado de salud de la persona. En algunos casos, incluso, hay quienes no presentan síntomas.

Quiénes pueden tener mayor riesgo

Mujer embarazada de cabello castaño recogido bosteza en un sofá gris, con los ojos cerrados y una mano sobre su boca, la otra en su vientre.
Algunos grupos pueden tener mayor riesgo, como mujeres con menstruaciones intensas, mujeres embarazadas, vegetarianos y donantes de sangre frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier persona puede tener deficiencia de hierro, pero el riesgo puede ser mayor en algunos grupos. Los atletas, en particular, corren un riesgo especialmente alto, por lo que notar falta de aire más frecuente de lo habitual durante los entrenamientos puede ser una señal, especialmente si se suma a otros síntomas.

También se enumeran grupos con mayor riesgo: mujeres (por pérdida de sangre durante la menstruación), lactantes y niños, vegetarianos y donantes de sangre frecuentes. Además, los especialistas coinciden en que el embarazo es un momento en el que puede aumentar el requerimiento de hierro.

Según destacó Brill, las mujeres negras tienen un alto riesgo de desarrollar anemia por deficiencia de hierro, pero la palidez o el tono amarillento podrían no ser tan notorios en pieles más oscuras, por lo que otros síntomas podrían ser más evidentes.

Cuándo consultar a un profesional de la salud y qué incluye la evaluación

Brazo de paciente con aguja y torniquete. Manos de profesional de la salud con guantes azules realizando extracción. Tubos de ensayo con sangre en bandeja. Fondo de laboratorio.
Un análisis de sangre puede detectar la deficiencia de hierro, aunque no es la única parte de la evaluación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona cree que presenta síntomas de deficiencia de hierro, la recomendación es consultar con un profesional de la salud. Un análisis de sangre puede detectar la deficiencia, pero eso es solo una parte de la evaluación: también se sugiere conversar sobre hábitos de vida, antecedentes médicos familiares y otros factores que puedan explicar los bajos niveles de hierro.

“Una buena historia clínica y un examen físico completo son herramientas insustituibles por cualquier tecnología”, señaló Brill. Y agregó: “Luego, si las pruebas confirman el diagnóstico, suelen recomendarse análisis de laboratorio anuales para que el médico pueda comparar los cambios a lo largo del tiempo”.

La anemia ferropénica no es un cuadro para autodiagnosticarse o tratar por cuenta propia, ya que sobrecargar el cuerpo con hierro puede ser peligroso.

Cuál es el tratamiento de la anemia por falta de hierro

Mesa de madera con plátanos, batatas, aguacate, espinacas, frijoles blancos, lentejas, semillas de calabaza, bistecs, chocolate, almendras, anacardos, frijoles negros y trigo.
El tratamiento puede incluir cambios en la dieta y, en ciertos casos, suplementos o infusiones intravenosas de hierro, según indicación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera de volver a los valores normales de hierro puede ir desde la dieta hasta otras indicaciones médicas. En muchos casos, se puede tratar incorporando más alimentos ricos en hierro y, en algunos escenarios, empezando con un suplemento de hierro o con infusiones intravenosas de hierro.

Sin embargo, en ocasiones, una deficiencia de hierro puede ser un signo de una afección médica más grave, por lo que se vuelve indispensable la consulta médica, que determinará el mejor tratamiento a seguir en cada caso.

Será el médico quien tendrá en cuenta la causa y la gravedad de los síntomas para determinar el tratamiento más adecuado. “No existe una solución milagrosa, pero a menudo podemos ayudarle a empezar a sentirse mejor en pocos meses”, aseguró Brill.

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