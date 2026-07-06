La historia de las facturas argentinas que come Messi con su familia y disfrutó la Selección en Miami: “Tuvo que ver el destino”

El lugar donde Messi y su familia compran medialunas en Miami

(Desde Estados Unidos) ¿Se imaginan que tienen un local y que, así de la nada, un día aparece Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro? ¿Y si otro día además el que abre la puerta de la tienda es Lionel Messi? Eso le sucedió el 23 de agosto del año pasado a Agustín Alberti, nacido en la ciudad de La Plata, quien viajó a los Estados Unidos para perfeccionarse en los estudios como ingeniero industrial y, después de varios años, puso una casa de facturas en Miami que se convirtió en la predilecta para uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

Ese día cambió para siempre la historia de La Mantequería, una panadería artesanal que nació en Argentina y se expandió a Florida con dos locales, uno de ellos a minutos de la residencia de los Messi en Fort Lauderdale. Infobae se trasladó hasta el lugar que pisó el 10 de Argentina para conocer la historia y sus gustos preferidos de facturas, esas que también deleitó toda la delegación de la Selección en su estadía en la ciudad en la antesala de jugar contra Egipto para buscar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

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“A partir de que él vino acá fue un poco una revolución, tanto acá en los locales de Miami como en Argentina. Sabemos que hacemos un producto de calidad, tratamos de mantener la misma forma de elaboración, los mismos ingredientes y todo igual que en Argentina y que las personas que vengan acá prueben una medialuna y sea exactamente igual que una en Buenos Aires. Así que, bueno, apuntamos a eso y para nosotros, como argentinos, qué más importante que poder llegar a la Selección y haber llegado a Messi, ¿no? Es un orgullo para todos nosotros”, dijo Agustín, quien vive en EEUU desde hace más de ocho años y, luego de pasar por ciudades como Boston y Utah, se estableció en el Este.

“Siempre fue un objetivo mío, siempre me gustó tener una panadería o un cafecito. Bueno, a pesar de mi profesión, decidí incursionar en esto una vez que llegué a Miami para, número uno, poder satisfacer mi necesidad de tener productos digamos acordes a los que extrañaba y, número dos, como un potencial negocio. Y así fue que me contacté con La Mantequería en Argentina, nos juntamos y decidimos crear este proyecto acá”, agregó en relación al armado del primer lugar en el barrio Doral y luego el que está cerca de la casa de los Messi.

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Una de las preocupaciones que tenía Alberti en el comienzo de su proyecto fue mantener los sabores y la calidad de un producto con producción argentina a miles de kilómetros de distancia. Pero con esfuerzo, dedicación y un gran equipo de trabajo, lo logró. Y ese gusto bien nuestro llegó hasta el corazón del capitán de la selección argentina. ¿Cómo? Gracias a que otros futbolistas del Inter Miami empezaron a comprar en la panadería. “Toto Avilés nos pedía que le mandáramos a la casa. Facundo Farías, que hoy está en Estudiantes, también era otro de los que nos compraba. Lo mismo Chelo Weigandt y Fede Redondo”, recordó el dueño sobre el paso clave para que Leo conociera el producto antes de ir a buscarlo por sus propios medios.

Agustín Alberti, dueño de la Mantequería en Miami, junto a Lionel Messi

Poco tiempo después, casi como un mandato del destino, Agustín buscó abrir un segundo espacio, más al norte, y justo apareció una oportunidad que sería clave. “Abrimos el local en Fort Lauderdale, pero no sabíamos nosotros esta información que te voy a decir ahora: cuando abrimos esto acá, que vinimos a ver a los dueños anteriores que nos vendieron el negocio, eran colombianos y nos dicen ‘tienen al 10 acá cerca’. Y yo digo ‘¿cómo?’. Claro, no sabíamos, Messi vive a dos o tres minutos de la tienda. Al tiempo, un día vino Antonela con los chicos acá, que me parece que viajaban a Orlando a jugar un torneo de fútbol y pasaron acá a comprar medialunas. Diez puntos, gente super sencilla. La verdad es que de primera... Yo no estaba ese día acá, pero estaban los chicos. Muy agradable. Y después volvió otro día Antonela. Hasta que un domingo, que era el día que jugaban el clásico Central y Newell’s en Argentina, como a la una de la tarde, vinieron Antonela con Lionel. Bueno, ese día yo justo estaba acá también y, cuando lo vimos, ya le habíamos hecho algunos presentes para la familia y demás, cosas que hicimos especiales para ellos. Y ese día salimos, la saludamos a Antonela, nos sacamos fotos con él también. Le hicimos firmar algunas cajas de medialunas que teníamos, que son unas cajas personalizadas que tenemos solo para ellos y, como lo ves, 10 puntos. Una persona súper cercana. Vino a una hora que no había gente en el negocio, por lo tanto tuvimos un tiempo para hablar tranquilos. Y a partir de ese momento, subió esa popularidad, digamos, sobre todo en las tiendas en Argentina”.

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Más allá de lo que pasó con la marca, el paso de la familia Messi por La Mantequería en Miami también generó una explosión. ¿Las razones? En lugar de una camiseta, Agustín le hizo firmar al máximo goleador en la historia de los Mundiales una caja con los colores de la bandera argentina. “Eso generó un efecto acá. Venía gente y decía: ‘¿Queremos ver la firma de Messi?’. La caja estaba guardada en la oficina, la tuvimos que sacar al local para que la vieran. Y hoy en día tenemos la suerte que ellos regularmente nos eligen y nos hacen pedidos a través de aplicaciones o les llevamos el pedido nosotros a su casa. Lo bueno es que tratamos de que, como pasa con cualquiera persona que pasa por nuestros dos locales, sientan el sabor de Argentina y se sientan un poco en nuestra tierra”, agregó Alberti.

En el mostrador de la panadería hay manjares de todo tipo en base a manteca, que es importada desde nuestro país para el armado de la masa. “Tenemos medialunas dulces, medialunas saladas que no son de grasa, como se conocen en Argentina. Hay vigilantes, tenemos cañoncitos y los fosforitos. También agregamos algunas cosas internacionales, por ejemplo, esos New York Roll, que es ese disco de hojaldre relleno. Vas a encontrar pepas de membrillo, pastafrolas... Bueno, hemos agregado gamas de alfajores diferentes, pero en general lo que les gusta a los Messi son las medialunas de manteca dulces”, relató Alberti.

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El lugar donde Messi y su familia compran medialunas en Miami

Durante la charla, Agustín reveló cuál fue el pedido que hizo Lionel aquel día que llegó con su esposa para abastecer a la familia de cara al clásico rosarino. “Eligió tres vigilantes con crema de membrillo y pastelera. Y en general llevan eso y llevan cañoncitos de Nutella y de dulce de leche”, dijo sobre algo que parece ser uno de los gustos de los más chicos de la familia Messi.

El impacto del Mundial se hace sentir en toda Norteamérica. Y como lo marcó este medio a lo largo de su recorrido por las ciudades de Kansas City, Arlington (Dallas), Miami y ahora Atlanta, para el encargado de La Mantequería Miami, el efecto de la Copa del Mundo demuestra la relevancia de la llegada de Messi a la ciudad. “Cuando empecé con este proyecto y esta idea, Messi estaba en el PSG. Ni siquiera había miras de que fuera a venir acá ni nada. Se fue desencadenando y hasta uno si quiere dice, bueno, intervino el destino, porque las facturas no son un producto cultural, por lo tanto no hay un nivel de consumo tan alto y a veces es un desafío tener que reinventarlo un poco para que el negocio funcione. Entonces, cuando le llegan esas cosas, porque a veces uno reniega con los negocios, decís ‘vale la pena el esfuerzo’. Mirá qué recompensa que tengo para todo el esfuerzo que tratamos de hacer, de seguir haciendo el producto con calidad, que obviamente eso tiene un costo, teniendo en cuenta que no es un producto cultural, no es como allá que la gente viene a la mañana y se lleva dos docenas para la oficina, no existe eso. Entonces, bueno, muchas veces es remarla”, cerró la conversación este argentino fanático de Estudiantes de La Plata antes de invitarnos a conocer cómo se hacen las medialunas y los vigilantes que disfrutan Messi y su familia en su nuevo hogar. Y los que degustaron los héroes de La Scaloneta antes de subirse al avión con destino a Atlanta.

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La Mantequería tiene dos locales en Miami: en la zona de Doral y en Fort Lauderdale