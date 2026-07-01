Por qué hacer ejercicio en familia podría ser más efectivo para el cerebro que hacerlo solo

Las actividades familiares fortalecen la comunicación, los vínculos afectivos y el bienestar general en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades familiares ocupan un lugar central en la vida cotidiana y el desarrollo social. Compartir tiempo en familia, ya sea mediante juegos, deportes, paseos o tareas domésticas, construye vínculos afectivos y fortalece la comunicación entre padres, madres, hijas e hijos. Más allá de lo emocional, estas experiencias conjuntas ofrecen beneficios tangibles para la salud física y mental, promoviendo hábitos saludables y un mayor bienestar general en todos los miembros del hogar.

Diversos estudios han mostrado que inciden de manera positiva en la prevención de enfermedades, el desarrollo de habilidades sociales y la mejora del estado de ánimo. La interacción cercana entre generaciones favorece la empatía, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, elementos esenciales para el equilibrio familiar y social. Además, estas prácticas compartidas refuerzan el sentido de pertenencia y la identidad, generando recuerdos y aprendizajes duraderos.

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En este contexto, la ciencia continúa explorando nuevas formas de potenciar los beneficios de pasar tiempo en familia. Recientemente, investigaciones han revelado que una actividad simple, realizada en conjunto, podría tener un efecto directo en la función cerebral de adultos y niños. Este hallazgo abre la puerta a estrategias prácticas que, además de fortalecer los lazos familiares, pueden contribuir al desarrollo cognitivo y al rendimiento intelectual.

Qué actividad familiar genera cambios en la función cerebral

Investigadores entrevistaron a 24 familias para conocer los obstáculos y facilitadores que enfrentan en su vida diaria respecto al ejercicio físico. Con base en estos hallazgos, los autores desarrollaron un programa de actividad física familiar con el objetivo de analizar si una sola sesión podía generar cambios mensurables en la salud física y el rendimiento cognitivo.

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La actividad física en familia se asocia con la prevención de enfermedades, el desarrollo de habilidades sociales y la mejora del estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención seleccionada fue el rugby tag, una modalidad sin contacto, divertida y flexible, que permite la participación conjunta de adultos y niños. El experimento involucró a 16 familias que realizaron una única sesión de 45 minutos, que incluyó calentamiento, ejercicios de habilidades y juegos sencillos. En una segunda ocasión, las mismas familias participaron en una sesión de comparación basada en un descanso sentado.

Los resultados mostraron que, tras la sesión, los padres presentaron menores concentraciones de insulina después de comer, lo que sugiere una mejor capacidad del cuerpo para procesar los alimentos usando menos insulina, aunque los niveles de azúcar en sangre se mantuvieron estables. Además, se observaron mejoras inmediatas en la función cognitiva tanto en adultos como en niños: los más chicos rindieron mejor en tareas de memoria de trabajo justo después del ejercicio, mientras que los más grandes mostraron avances en el procesamiento de información, beneficios que se mantuvieron durante 45 minutos.

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El estudio, citado por Science Alert, señala que, aunque la muestra fue reducida y solo se midió el efecto de una sesión, los resultados sugieren que la actividad física realizada en familia puede mejorar la salud física y el rendimiento cognitivo en el corto plazo. Según los autores, este tipo de ejercicio compartido también puede ser más fácil de sostener en el tiempo para familias con una agenda exigente, ya que promueve la convivencia y reduce la sobrecarga de los padres. Crear oportunidades accesibles para que las familias se mantengan activas podría tener un impacto positivo tanto en la salud como en la calidad del tiempo compartido.

En tanto, otra revisión coincide en el aspecto social para favorecer el ejercicio. Un estudio realizado en 2025 con adolescentes determinó que el apoyo familiar y la participación conjunta en actividades físicas median la relación entre la actividad de los padres y el desarrollo cognitivo de los hijos, indicando que el entorno familiar activo impulsa la motivación y las habilidades cognitivas de los jóvenes.

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Cómo aplicarlo en familias atareadas

Una investigación analizó si una sola sesión de actividad física familiar podía generar cambios en la salud física y el rendimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida familiar suele estar marcada por agendas apretadas y múltiples responsabilidades, lo que complica la incorporación de actividad física regular en la rutina diaria. En este contexto, los autores proponen una alternativa práctica: elegir actividades físicas que permitan la participación conjunta de padres e hijos.

La clave está en identificar ejercicios accesibles, divertidos y flexibles, que puedan realizarse en espacios públicos, parques o incluso en casa. Asimismo, la motivación mutua resultó fundamental: los hijos se sienten inspirados al ver a sus padres activos y, a su vez, estos encuentran en el entusiasmo de sus hijos un impulso para moverse más.

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El estudio sugiere que, en familias atareadas, compartir sesiones cortas de ejercicio adaptadas a los gustos y posibilidades de todos los miembros puede ser más realista y sostenible que intentar programar rutinas individuales. Estas actividades no solo promueven la salud y el bienestar físico, sino que también fortalecen los vínculos familiares y aportan beneficios cognitivos inmediatos, como una mejor memoria y mayor capacidad de concentración después del ejercicio.