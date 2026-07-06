Salud

Por qué el café recalentado puede afectar al estómago, según la ciencia

No todas las personas reaccionan igual, pero la sensibilidad gástrica, la frecuencia con que se calienta la taza y el tiempo de reposo son factores clave para saber en qué momento la práctica deja de ser inofensiva

Guardar
Google icon
Una taza de café negro con vapor al lado de un microondas blanco y plateado con la puerta abierta sobre una encimera de cocina.
El exceso de calor destruye antioxidantes y ácidos clorogénicos del café recalentado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de café recalentado o quemado se ha convertido en una costumbre habitual para quienes intentan aprovechar cada taza a lo largo del día. Sin embargo, especialistas en salud advierten sobre los efectos negativos que puede tener esta práctica tanto en el sabor como en el estómago y la salud digestiva. Este proceso, en especial cuando se realiza varias veces o a temperaturas muy altas, altera la composición química original del café y reduce significativamente sus beneficios.

Cuando el café se expone al exceso de calor, una parte importante de sus compuestos naturales, especialmente los antioxidantes y los ácidos clorogénicos, se destruye. Estos componentes son responsables de muchas de las propiedades saludables atribuidas al café fresco, como la protección celular y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

Al recalentarlo, el café se transforma en una bebida más ácida, con un sabor más rancio y amargo, perdiendo su perfil aromático y su potencial antioxidante. Además, la oxidación que ocurre al dejar el café preparado expuesto al aire acelera este proceso de degradación, deteriorando aún más su calidad y potenciando los efectos irritantes sobre el aparato digestivo.

Los riesgos del café recalentado no se limitan a la pérdida de sabor o aroma. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Foods, titulado “Physiochemical Characteristics of Hot and Cold Brew Coffee Chemistry”, la exposición prolongada al calor y las variaciones extremas de temperatura alteran de forma drástica la acidez total.

PUBLICIDAD

Esta alteración química eleva la acidez libre de la bebida, lo que, según especialistas de la Clínica Cleveland, estimula una mayor producción de ácido gástrico. Esto termina provocando molestias como ardor estomacal, reflujo gastroesofágico e irritación, especialmente en personas con mayor sensibilidad gástrica.

Café recalentado: cambios químicos y efectos digestivos

Primer plano de superficie oscura con burbujas, algunas grandes. Borde de recipiente metálico con residuos secos y oscuros.
Los recalentados repetidos aumentan compuestos como los ácidos quínico y cafeico, asociados a molestias digestivas y sabor desagradable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recalentar una taza no es solo “volver a calentar agua con café”: el proceso modifica el perfil de compuestos que aporta aroma y sabor, y puede volver más agresiva la bebida para personas sensibles, y favorece la aparición de notas más amargas y un aumento de la percepción de acidez.

En términos digestivos, esto importa porque el café —incluso recién hecho— ya puede ser un disparador de molestias en ciertos perfiles, sobre todo si se consume en ayunas o en grandes cantidades. Cuando se recalienta repetidamente, el resultado suele ser un líquido con más probabilidad de generar ardor, reflujo o sensación de irritación gástrica, no tanto por “toxicidad” inmediata, sino por el cambio en la composición y por el aumento relativo de compuestos que el organismo puede percibir como irritantes.

En ese punto, la advertencia más práctica no es demonizar el café recalentado, sino identificar el umbral individual: si la misma cantidad de café recalentado cae peor que el café recién preparado, el problema suele estar en la combinación de oxidación, temperatura y sensibilidad personal.

Al respecto, una revisión científica exhaustiva publicada en la revista internacional Beverages, bajo el título “The Impact of Brewing Methods on the Quality of a Cup of Coffee”, confirma que someter al café a un calor continuo o recalentamiento desestabiliza los compuestos volátiles del aroma y acelera la oxidación del líquido.

Riesgos adicionales: almacenamiento, temperatura y compuestos potencialmente nocivos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sensibilidad gástrica, la oxidación y la temperatura influyen en cómo afecta el café recalentado al aparato digestivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de lo expuesto, las condiciones de almacenamiento también tienen un efecto determinante, ya que mantener café líquido durante muchas horas a temperatura ambiente, o en recipientes poco higiénicos, puede favorecer la aparición de moho, lo que representa un riesgo real para la salud. En ambientes húmedos, tanto el café molido como los granos pueden contaminarse y resultar inseguros para el consumo.

Además, los recalentados frecuentes pueden incrementar la formación de compuestos químicos como la acrilamida, una sustancia calificada como probable carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este compuesto se produce en procesos de tostado y recalentado excesivo debido a la degradación térmica adicional por sobrecalentamiento doméstico, aunque las cantidades suelen mantenerse en rangos bajos en las preparaciones cotidianas.

Otro aspecto a considerar es la temperatura de consumo. Beber café por encima de los 65°C eleva el riesgo de lesiones térmicas en el esófago y, a largo plazo, según los criterios de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS, puede aumentar la probabilidad de desarrollar inflamación crónica en los tejidos esofágicos. En otras palabras, no solo importa si el café fue recalentado, sino cuán caliente llega a la boca y cuánto tiempo se mantiene esa exposición.

Temas Relacionados

CaféSalud digestivaAntioxidantesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La rutina con mancuernas para fortalecer el tren superior en casa, según un entrenador

El preparador físico James Stirling difundió una propuesta para trabajar brazos, hombros, pecho, espalda y core sin ir al gimnasio, con movimientos que combinan varios grupos musculares en una misma sesión

La rutina con mancuernas para fortalecer el tren superior en casa, según un entrenador

Un entrenador explicó tres ajustes clave para continuar ganando fuerza y masa muscular a partir de los 50 años

Un informe de Men’s Health recopiló las recomendaciones de un especialista en acondicionamiento físico para adaptar la rutina al paso del tiempo, con estrategias orientadas a favorecer el rendimiento y proteger el cuerpo durante el ejercicio

Un entrenador explicó tres ajustes clave para continuar ganando fuerza y masa muscular a partir de los 50 años

11 alimentos ricos en flavonoides que se asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas

Un informe citado por VeryWell Health describe bebidas y comidas con antioxidantes que se asocian con menos inflamación y daño celular, un posible factor de protección frente a dolencias vinculadas con la edad

11 alimentos ricos en flavonoides que se asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas

Diez síntomas de deficiencia de hierro que recomiendan tener en cuenta

La carencia puede afectar la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Qué señales presenta la causa más común de anemia y cuándo consultar al médico

Diez síntomas de deficiencia de hierro que recomiendan tener en cuenta

La colación que puede beneficiar la salud de los riñones a largo plazo

Especialistas destacan que esta elección prioriza ingredientes naturales y un perfil más estable, pensado para sostener hábitos simples dentro de una rutina diaria de autocuidado

La colación que puede beneficiar la salud de los riñones a largo plazo

DEPORTES

José Mourinho repasó su carrera y reveló cómo enfrenta la presión del fútbol de élite

José Mourinho repasó su carrera y reveló cómo enfrenta la presión del fútbol de élite

La IA y el fútbol perfecto del 2026 contra la memoria de la Generación X: cuando la “mano de Dios” era nuestra única justicia

La historia de amor de Lisandro Martinez y Muri López: del flechazo a cómo ella lo sacó del pozo y lo ayudó a ser “un mejor hombre”

La historia de las facturas argentinas que come Messi con su familia y disfrutó la Selección en Miami: “Tuvo que ver el destino”

Las sentencias de un ingeniero argentino que trabajó en Williams: por qué la F1 “perdió su ADN” y Colapinto está a la par de Gasly

TELESHOW

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Natalia Oreiro recordó el desafío de interpretar a Eva Perón en Santa Evita: “El miedo de los hombres a la mujer sin miedo”

El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

José María Listorti mostró el lado B de las playas en el Mundial: “Es un asco”

INFOBAE AMÉRICA

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

La Mayoría Norteña

El régimen de Irán inició la procesión fúnebre de Ali Khamenei en Teherán con un fuerte operativo militar y la ausencia de Mojtaba

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre Kiev en vísperas de la cumbre de la OTAN: al menos once muertos

¿Hacer que la OTAN sea europea? Cómo Trump está remodelando la alianza