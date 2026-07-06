Un hombre murió en medio de un enfrentamiento armado entre vecinos de un barrio de Mendoza

Enfrentamiento entre vecinos terminó con un muerto (Google fotos)

Un joven murió baleado en el barrio Santa Teresita de Las Heras tras quedar en medio de un tiroteo que, según las primeras reconstrucciones policiales, se desencadenó a partir de una pelea.

La discusión se produjo el domingo por la tarde y escaló hasta producirse un intercambio de disparos entre varias personas, donde la víctima fue alcanzada por un proyectil en la zona del tórax.

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La herida fue de extrema gravedad y la víctima murió pese a la intervención médica. De acuerdo a Diario de Mendoza, el joven no habría tenido ninguna participación en el conflicto que desató el tiroteo sobre la calle Democracia, entre Ameghino y Bolívar.

Fueron los propios vecinos del barrio quienes avisaron a través del 911 tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron al joven en el piso sin vida. El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) certificó la muerte y constató que el cuerpo presentaba una herida de bala en el tórax. A partir de ese momento, la escena quedó en manos de efectivos policiales y de la Policía Científica, que avanzaron con las primeras pericias del caso.

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Previo al desenlace fatal, un hombre se había presentado en el Hospital Carrillo cerca de las 17 horas con una herida de arma blanca en la espalda. Ante los efectivos policiales, declaró que había sido atacado por otro sujeto durante un enfrentamiento en el interior del barrio.

Poco después, una mujer llegó al mismo centro asistencial con una herida cortante en la mano derecha y otra lesión en la axila izquierda.

De acuerdo a los datos recopilados por el mencionado portal, el enfrentamiento a tiros habría sido entre un hombre y un grupo de jóvenes con presunta vinculación al narcomenudeo. En tanto, otra de las hipótesis señaló que una presunta pelea entre mujeres había ocasionado la balacera que terminó con una víctima fatal. Se trataría de dos personas del mismo entorno familiar.

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La escena del hecho quedó bajo custodia policial mientras los peritos realizaban el relevamiento balístico. La investigación del caso quedó a cargo de los investigadores de Homicidios, bajo la conducción del fiscal Oscar Malla, quien deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el enfrentamiento y establecer las circunstancias precisas en que se produjo la muerte del joven.

Una pelea familiar y un ataque a tiros que dejó un muerto

El Hospital Cullen de Santa Fe donde la víctima fue operado de urgencia pero falleció por las heridas recibidas

Pablo Adrián Coronel, de 37 años, murió baleado en la madrugada del domingo en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe. El ataque ocurrió minutos antes de las 6:00 en la calle Entre Ríos al 4.600, una zona residencial donde la circulación era escasa a esa hora, lo que dificultó la obtención de testimonios directos.

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Los servicios de emergencia trasladaron a Coronel de urgencia al Hospital José María Cullen, donde llegó con daños en el hígado. Los médicos realizaron maniobras de reanimación avanzadas, pero las heridas de bala resultaron fatales. El hombre murió pese a la intervención del personal de salud.

Tras el ataque, efectivos policiales y peritos se desplegaron en el lugar para relevar pruebas balísticas y reconstruir la secuencia del hecho. La fiscalía interviniente ordenó el secuestro de material probatorio, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la realización de una autopsia para determinar la cantidad de disparos recibidos y la trayectoria de los proyectiles.

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Según las primeras informaciones difundidas por el portal El Sol Play 91.5, el presunto agresor ya estaría identificado por las autoridades. La hipótesis principal apunta a un conflicto intrafamiliar como origen del ataque, línea de trabajo que se sostiene sobre los elementos recolectados en la escena y las declaraciones de allegados y familiares de la víctima.

Hasta el momento no se registraron detenciones. Las autoridades aguardan los resultados de las pericias para avanzar hacia una imputación formal.