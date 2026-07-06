Crimen y Justicia

Un hombre murió en medio de un enfrentamiento armado entre vecinos de un barrio de Mendoza

Las autoridades de la localidad de Las Heras iniciaron una investigación para determinar los motivos que derivaron en el ataque. La víctima recibió un disparo en el tórax

Guardar
Google icon
Enfrentamiento entre vecinos terminó con un muerto (Google fotos)
Enfrentamiento entre vecinos terminó con un muerto (Google fotos)

Un joven murió baleado en el barrio Santa Teresita de Las Heras tras quedar en medio de un tiroteo que, según las primeras reconstrucciones policiales, se desencadenó a partir de una pelea.

La discusión se produjo el domingo por la tarde y escaló hasta producirse un intercambio de disparos entre varias personas, donde la víctima fue alcanzada por un proyectil en la zona del tórax.

PUBLICIDAD

La herida fue de extrema gravedad y la víctima murió pese a la intervención médica. De acuerdo a Diario de Mendoza, el joven no habría tenido ninguna participación en el conflicto que desató el tiroteo sobre la calle Democracia, entre Ameghino y Bolívar.

Fueron los propios vecinos del barrio quienes avisaron a través del 911 tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron al joven en el piso sin vida. El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) certificó la muerte y constató que el cuerpo presentaba una herida de bala en el tórax. A partir de ese momento, la escena quedó en manos de efectivos policiales y de la Policía Científica, que avanzaron con las primeras pericias del caso.

PUBLICIDAD

Previo al desenlace fatal, un hombre se había presentado en el Hospital Carrillo cerca de las 17 horas con una herida de arma blanca en la espalda. Ante los efectivos policiales, declaró que había sido atacado por otro sujeto durante un enfrentamiento en el interior del barrio.

Poco después, una mujer llegó al mismo centro asistencial con una herida cortante en la mano derecha y otra lesión en la axila izquierda.

De acuerdo a los datos recopilados por el mencionado portal, el enfrentamiento a tiros habría sido entre un hombre y un grupo de jóvenes con presunta vinculación al narcomenudeo. En tanto, otra de las hipótesis señaló que una presunta pelea entre mujeres había ocasionado la balacera que terminó con una víctima fatal. Se trataría de dos personas del mismo entorno familiar.

La escena del hecho quedó bajo custodia policial mientras los peritos realizaban el relevamiento balístico. La investigación del caso quedó a cargo de los investigadores de Homicidios, bajo la conducción del fiscal Oscar Malla, quien deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el enfrentamiento y establecer las circunstancias precisas en que se produjo la muerte del joven.

Una pelea familiar y un ataque a tiros que dejó un muerto

Recibió cinco disparos en la pierna
El Hospital Cullen de Santa Fe donde la víctima fue operado de urgencia pero falleció por las heridas recibidas

Pablo Adrián Coronel, de 37 años, murió baleado en la madrugada del domingo en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe. El ataque ocurrió minutos antes de las 6:00 en la calle Entre Ríos al 4.600, una zona residencial donde la circulación era escasa a esa hora, lo que dificultó la obtención de testimonios directos.

Los servicios de emergencia trasladaron a Coronel de urgencia al Hospital José María Cullen, donde llegó con daños en el hígado. Los médicos realizaron maniobras de reanimación avanzadas, pero las heridas de bala resultaron fatales. El hombre murió pese a la intervención del personal de salud.

Tras el ataque, efectivos policiales y peritos se desplegaron en el lugar para relevar pruebas balísticas y reconstruir la secuencia del hecho. La fiscalía interviniente ordenó el secuestro de material probatorio, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la realización de una autopsia para determinar la cantidad de disparos recibidos y la trayectoria de los proyectiles.

Según las primeras informaciones difundidas por el portal El Sol Play 91.5, el presunto agresor ya estaría identificado por las autoridades. La hipótesis principal apunta a un conflicto intrafamiliar como origen del ataque, línea de trabajo que se sostiene sobre los elementos recolectados en la escena y las declaraciones de allegados y familiares de la víctima.

Hasta el momento no se registraron detenciones. Las autoridades aguardan los resultados de las pericias para avanzar hacia una imputación formal.

Temas Relacionados

balacerahomicidioMendozavíctima fatalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre por el crimen de su cuñado: la víctima murió un mes después del ataque

J. O. R., de 36 años, fue arrestado tras varios allanamientos luego de ser señalado como el responsable de la muerte de Paulo Ezequiel López, quien falleció por las heridas sufridas en un ataque con arma blanca

Detuvieron a un hombre por el crimen de su cuñado: la víctima murió un mes después del ataque

Asesinaron a tiros a un hombre en Santa Fe y la Justicia investiga un conflicto intrafamiliar

Pablo Adrián Coronel, de 37 años, murió tras recibir varios disparos en la vía pública. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo y el presunto agresor ya estaría identificado

Asesinaron a tiros a un hombre en Santa Fe y la Justicia investiga un conflicto intrafamiliar

Robaron en una casa de La Plata y se llevaron hasta el álbum de figuritas del Mundial 2026

El hecho ocurrió el sábado en una vivienda de 71 entre 14 y 15. La Policía analiza cámaras de seguridad para dar con los autores, que actuaron mientras la familia no estaba

Robaron en una casa de La Plata y se llevaron hasta el álbum de figuritas del Mundial 2026

Testigos clave y el reencuentro entre familiares e imputados: qué dejaron las tres primeras semanas del juicio por Loan

En las siete audiencias que lleva el proceso oral en Corrientes, la familia del niño logró reconstruir el día de la desaparición y complicó a dos de los acusados

Testigos clave y el reencuentro entre familiares e imputados: qué dejaron las tres primeras semanas del juicio por Loan

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta fueron trasladados a un penal de máxima seguridad

El principal detenido y el imputado por encubrimiento agravado fueron derivados al penal de Cruz del Eje luego de que el fiscal Raúl Garzón dictara la prisión preventiva. La defensa de Fassetta cuestionó que la medida alcanzara también a su cliente

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta fueron trasladados a un penal de máxima seguridad

DEPORTES

La IA y el fútbol perfecto del 2026 contra la memoria de la Generación X: cuando la “mano de Dios” era nuestra única justicia

La IA y el fútbol perfecto del 2026 contra la memoria de la Generación X: cuando la “mano de Dios” era nuestra única justicia

La historia de amor de Lisandro Martinez y Muri López: del flechazo a cómo ella lo sacó del pozo y lo ayudó a ser “un mejor hombre”

La historia de las facturas argentinas que come Messi con su familia y disfrutó la Selección en Miami: “Tuvo que ver el destino”

Las sentencias de un ingeniero argentino que trabajó en Williams: por qué la F1 “perdió su ADN” y Colapinto está a la par de Gasly

Por qué la designación del árbitro de Argentina-Egipto no protege la imagen de imparcialidad que debe ofrecer un Mundial

TELESHOW

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Natalia Oreiro recordó el desafío de interpretar a Eva Perón en Santa Evita: “El miedo de los hombres a la mujer sin miedo”

El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

José María Listorti mostró el lado B de las playas en el Mundial: “Es un asco”

INFOBAE AMÉRICA

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

La Mayoría Norteña

El régimen de Irán inició la procesión fúnebre de Ali Khamenei en Teherán con un fuerte operativo militar y la ausencia de Mojtaba

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre Kiev en vísperas de la cumbre de la OTAN: al menos once muertos

¿Hacer que la OTAN sea europea? Cómo Trump está remodelando la alianza