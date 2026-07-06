ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 3

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 ya está disponible y permite a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones conocer la fecha exacta en la que recibirán sus haberes.
Con una actualización que incluye un incremento del 2,15% y bonos extraordinarios en algunas prestaciones, los beneficiarios cuyos DNI terminan en 3 cuentan con fechas definidas y montos específicos según la prestación que perciban.
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Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
Quienes cobran una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3 recibirán el pago correspondiente el 14 de julio. Para este grupo, el haber mínimo en julio es de $411.989,33. Además, se otorga un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a percibir asciende a $481.989,33.
Esta categoría concentra a buena parte de los beneficiarios del sistema previsional nacional. El pago se acredita en la cuenta bancaria habitual y no requiere trámite adicional para acceder al bono.
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Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Las personas cuyo haber previsional supera el mínimo y poseen DNI terminado en 3 verán acreditado su pago el viernes 24 de julio. El monto a percibir corresponderá a su haber habitual incrementado en un 2,15%, conforme al ajuste dispuesto para el mes, el cual tiene un tope máximo fijado en $2.772.298,06.
Pensiones No Contributivas (PNC)
El pago unificado para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 3 se realizará el miércoles 8 de julio. Durante este mes, los haberes se ven incrementados por un bono extraordinario de $70.000, que modifica el total percibido según el tipo de pensión.
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Quienes reciben Pensiones por Invalidez y Pensiones por Vejez cobrarán un total de $358.392,53, compuesto por $288.392,53 de haber mensual más el bono adicional. Las titulares de la Pensión para Madres de 7 Hijos percibirán $481.989,33, monto equivalente a la jubilación mínima con el bono incluido. Por su parte, quienes acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $399.591,46 en julio 2026.
Cada una de estas prestaciones mantiene la modalidad de pago habitual y refleja la aplicación del incremento determinado según la normativa vigente.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Quienes reciben la AUH o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 3 percibirán el pago el 14 de julio. Para julio 2026, el monto de la AUH por cada hijo es de $148.049. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación se eleva a $482.062.
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En cuanto a la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos, el pago será de $74.033. Estos valores reflejan la actualización correspondiente al mes y contemplan la situación particular de cada grupo familiar.
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 3 cobrarán el 16 de julio. El monto total de la prestación en julio es de $148.049.
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De este total, el pago mensual en mano es el 80%, equivalente a $118.380,45. El 20% restante se abona una vez que se acreditan los controles sanitarios requeridos.
Asignación por Prenatal
Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal cuyos DNI finalizan en 3 podrán cobrar el 15 de julio. El monto varía según el rango de ingresos:
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- Ingreso hasta $1.146.199: $74.033
- Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940
- Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206
- Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586
Esta asignación se ajusta según el ingreso declarado, garantizando el acceso al beneficio para distintos niveles de ingresos.
Asignación por Maternidad
La Asignación por Maternidad se paga entre el 14 de julio y el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI, incluyendo las que finalizan en 3. El monto de esta prestación corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según el régimen vigente.
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El pago se realiza en una sola cuota mensual y se ajusta conforme a las actualizaciones salariales que correspondan en cada caso.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Para quienes acceden a las Asignaciones Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción, el pago se realiza entre el 13 de julio y el 11 de agosto para todas las terminaciones de documento, incluido el 3. Los montos en julio 2026 son:
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- Nacimiento: $86.295
- Adopción: $515.930
- Matrimonio: $129.209
Estas asignaciones se abonan en una única vez y están dirigidas a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la normativa de ANSES.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares para beneficiarios de Pensiones No Contributivas se pagan del 8 de julio al 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI. Los montos aplicados corresponden a los mismos valores que las asignaciones familiares del régimen general:
- Por hijo: $74.033 (primer rango de ingresos)
- Por hijo con discapacidad: $482.062
- Otros montos conforme a la situación y tipo de asignación
La fecha exacta dentro del rango depende de la terminación del documento y la modalidad de cada prestación.
Prestación por Desempleo
Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 3 cobrarán el 23 de julio. El monto de este beneficio varía según el salario promedio y los meses aportados en el empleo anterior, de acuerdo al régimen vigente.
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