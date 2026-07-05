La colación que puede beneficiar la salud de los riñones a largo plazo

Una colación simple aporta saciedad y puede apoyar el cuidado renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una colación para la salud renal puede ser tan simple como una manzana con un puñado de almendras. Según EatingWell, esta combinación aporta fibra y otros nutrientes que pueden ayudar a cuidar los riñones y favorecer la función cardiovascular.

Los riñones trabajan todo el día para filtrar desechos y equilibrar los líquidos del organismo. Por eso, lo que una persona come entre comidas puede aliviar esa tarea o sumar carga con el paso del tiempo.

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La dietista Vanessa Connolly recomendó en el medio citado una opción concreta para esa rutina diaria: “Me encantan las colaciones como las rodajas de manzana con almendras”. Esa combinación, señaló el artículo, cuenta con respaldo profesional y con una base nutricional que la convierte en una alternativa útil para incorporar con frecuencia.

Los riñones filtran desechos y regulan líquidos durante todo el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los riñones no funcionan a plena capacidad, minerales como el potasio y el fósforo pueden acumularse en la sangre. En ese marco, las manzanas destacan porque tienen de forma natural niveles bajos de ambos, lo que las convierte en una fruta apropiada para quienes deben vigilar su consumo.

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Las almendras contienen más de esos minerales, pero una porción pequeña mantiene el aporte en un nivel moderado. El tamaño de la ración importa y el propio texto advierte que las personas con enfermedad renal o restricciones alimentarias específicas deben consultar a su médico o a un dietista para ajustar las cantidades a sus necesidades.

Otro punto a favor de esta colación es su aporte de fibra. Las manzanas ofrecen la variedad soluble, mientras que las almendras aportan proteína, grasas saludables y otros compuestos que ayudan a ralentizar la digestión y pueden favorecer niveles de glucosa más estables después de comer.

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El control de potasio y fósforo se vuelve clave cuando baja la función renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso importa porque la diabetes figura entre las principales causas de enfermedad renal. Una colación que ayude a evitar picos marcados de azúcar en sangre y, al mismo tiempo, aporte saciedad entre comidas encaja bien en una pauta de cuidado renal a largo plazo.

Diversos informes de la National Kidney Foundation destacan que una alimentación rica en frutas con bajo contenido de potasio, como la manzana, puede contribuir a mantener el equilibrio electrolítico en personas con riesgo de insuficiencia renal.

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Además, la American Diabetes Association recomienda la inclusión de frutos secos en cantidades controladas, dado que su aporte de grasas saludables y fibra ayuda a mejorar el perfil glucémico y a reducir factores de riesgo cardiovascular asociados con el deterioro renal.

La porción adecuada define si el aporte de minerales se mantiene moderado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio citado también subraya el vínculo entre el corazón y los riñones. Cuando el sistema cardiovascular funciona bien, estos órganos reciben un flujo sanguíneo adecuado y una presión más estable. En cambio, un deterioro de la salud cardíaca también puede afectar su funcionamiento.

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Por su parte, la dietista Whitney Stuart explicó que “las almendras contienen grasas monoinsaturadas beneficiosas y polifenoles que favorecen la salud cardiovascular, estrechamente vinculada con la función renal”. Las manzanas, en tanto, aportan compuestos vegetales y fibra soluble asociados con beneficios para el corazón.

Frente a muchas colaciones envasadas con exceso de sal o azúcares añadidos, esta alternativa ofrece un perfil más conveniente. La dietista Rachael Ajmera advirtió en EatingWell: “Las cantidades excesivas de sodio o azúcares añadidos pueden ejercer una presión adicional sobre los riñones y aumentar con el tiempo el riesgo de daño renal”.

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La fibra ayuda a ralentizar la digestión y a sostener la energía entre comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una manzana con almendras naturales y sin sal evita esos dos problemas. La fruta aporta dulzor natural y los frutos secos añaden una textura más saciante, sin el sodio oculto ni las cargas de azúcar que suelen aparecer en otros productos listos para consumir.

Según la Mayo Clinic, una dieta baja en sodio y azúcares añadidos resulta fundamental en la prevención tanto de la enfermedad renal crónica como de complicaciones cardiovasculares.

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Investigaciones publicadas en la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology subrayan que las elecciones alimentarias sencillas y sostenibles, como este tipo de colación, pueden marcar una diferencia positiva en la evolución de la función renal a largo plazo.

El artículo añade que la salud renal no depende solo de una colación. Dormir entre 7 y 8 horas por noche, hacer actividad física durante 30 minutos o más la mayoría de los días, controlar la presión arterial, reducir el estrés y limitar el alcohol forman parte de las medidas que también ayudan a proteger los riñones.

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Mantener la glucosa más estable es relevante por el vínculo entre diabetes y riñón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La referencia de presión arterial que menciona el medio para muchas personas con diabetes es de menos de 140/90 mm Hg, aunque aconseja consultar con un profesional cuál es la meta adecuada en cada caso.