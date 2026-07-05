El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

Iván Barton fue designado como árbitro principal del partido Suiza vs. Colombia por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (crédito: Concacaf)

El arbitraje salvadoreño vuelve a ocupar un lugar relevante en la escena mundial con la designación de Iván Barton como árbitro principal para el encuentro de octavos de final entre Suiza y Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido se disputará el martes 7 de julio a las 2:00 pm (hora de El Salvador) en el Estadio BC Vancouver y será la tercera vez que Barton oficia como juez central en esta edición del torneo.

La presencia de Barton en esta fase es acompañada por su compatriota David Morán, quien actuará como árbitro asistente 1. Ambos representan el esfuerzo y la dedicación del arbitraje salvadoreño, que ha ganado visibilidad en torneos internacionales.

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Completa la terna centroamericana el nicaragüense Antonio Pupiro como asistente 2. Además, la mexicana Katia García ejercerá como cuarta oficial y Sandra Ramírez, también de México, como quinta oficial, lo que evidencia la diversidad y la confianza que la FIFA deposita en el arbitraje de la región.

El encuentro entre Suiza y Colombia se jugará el 7 de julio en el Estadio BC Vancouver y marcará la tercera actuación de Iván Barton como juez central en este Mundial 2026. (via Reuters/Tim Heitman)

La designación de Barton y su equipo para este cruce eliminatorio evidencia la confianza de la FIFA en los árbitros centroamericanos y mexicanos durante la presente Copa Mundial.

La organización internacional oficializó estas nominaciones como parte de la asignación de responsabilidades para los partidos de octavos de final, dándoles a Barton y Morán la oportunidad de representar a El Salvador en uno de los momentos más exigentes del torneo.

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La trayectoria reciente de Iván Barton en el Mundial 2026

A lo largo de la Copa Mundial, Iván Barton ha estado bajo la mirada internacional por su participación en hechos inéditos dentro del arbitraje. En la fase de grupos, dirigió el partido entre Japón y Suecia, después de un debut marcado por la aplicación de la llamada “Ley Vinícius” en el partido entre Paraguay y Turquía.

En esa ocasión, Barton fue el primer árbitro en la historia de los mundiales en expulsar a un jugador aplicando esta normativa, diseñada para sancionar insultos y conductas antideportivas que los futbolistas intentan ocultar al cubrirse la boca.

La expulsión directa de Miguel Almirón, de Paraguay que se concretó tras la intervención del VAR y el anuncio público de la decisión, generó debate y opiniones divididas a nivel global. No obstante, la FIFA respaldó la actuación del árbitro salvadoreño, ratificando su confianza con nuevas designaciones en partidos de alto perfil como el Japón vs. Suecia y, ahora, el Suiza vs. Colombia.

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Iván Barton fue el primer árbitro en la historia de los mundiales en expulsar a un jugador con la aplicación de la Ley Vinícius en el partido Paraguay vs. Turquía. (IMAGES via Reuters/Darren Yamashita)

El apoyo de la Comisión de Árbitros de la FIFA subraya la preparación académica y profesional de Barton, licenciado en Ciencias Químicas y con una destacada trayectoria en la CONCACAF y en torneos mundiales previos, entre ellos Qatar 2022. Su desempeño, junto al de Morán, ha sido seguido de cerca por los aficionados salvadoreños y centroamericanos, quienes ven en su progreso una muestra del potencial regional en el fútbol internacional.

En el partido entre Suiza y Colombia, la labor del equipo arbitral encabezado por Barton será observada de cerca, tanto por la relevancia deportiva del encuentro como por el contexto: un árbitro salvadoreño que ha hecho historia en la Copa Mundial y que, junto a su compatriota Morán, refleja el profesionalismo y la capacidad del arbitraje nacional.

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