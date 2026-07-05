La ola de calor causó al menos 25 muertes en Estados Unidos: el 4 de julio transcurrió bajo alertas y emergencias

Equipos de emergencia y voluntarios distribuyen agua y auxilian a personas afectadas por el intenso calor en varias ciudades de Estados Unidos (REUTERS/Cheney Orr)

Una ola de calor sin precedentes atraviesa gran parte de Estados Unidos, vinculada directamente con al menos 25 muertes en diferentes regiones del país. La situación, reportada por NBC News, llevó a que más de 150 millones de personas recibieran alertas por temperaturas peligrosas.

Este fenómeno, causado por una cúpula de alta presión estacionada sobre el este y centro del territorio, llevó los termómetros a superar los 37,8 °C (100 °F) en ciudades como Washington D.C., Norfolk y Raleigh.

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El impacto de este evento climático se extendió desde el sur profundo hasta el medio oeste y la costa este. Las autoridades federales señalaron que más de 72 millones de habitantes estuvieron bajo vigilancia por tormentas severas.

Estas tormentas, resultado del choque entre masas de aire cálido y frío, provocaron ráfagas superiores a los 105 km/h (65 mph) y granizos del tamaño de una moneda de 25 centavos. En estados como Nebraska e Iowa se reportaron daños por vientos intensos.

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Las temperaturas inusuales superan los registros históricos y generan escenas de calles vacías, centros médicos saturados y servicios básicos colapsados (REUTERS/Jonathan Ernst)

Muertes, sistema de salud y red eléctrica bajo presión

El Departamento de Salud de Nueva Jersey elevó el sábado la cifra de fallecidos relacionados con el calor, pasando de 19 a 22, con víctimas que iban desde los 30 hasta los 80 años, distribuidas en 10 condados, principalmente en la zona central y norte del estado.

“Esta no es una ola de calor típica del verano. Este tipo de calor puede convertirse rápidamente en una amenaza para la vida de personas y animales de todas las edades”, afirmó la portavoz Dalya Ewais, citada por NBC News.

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El comisionado de Salud, Raynard Washington, detalló que muchas de las personas fallecidas fueron halladas en viviendas sin aire acondicionado. Algunas, agregó, estaban incluso en autos estacionados o en la vía pública.

El comisionado de Salud describe cómo la falta de aire acondicionado en miles de hogares se ha convertido en un riesgo mortal para la población vulnerable (Oficina del Gobernador de Nueva Jersey)

La presión sobre el sistema de salud llevó a que se enviaran enfriadores y generadores a centros médicos en situación crítica. Washington aseguró que, en casos necesarios, se coordinaban evacuaciones de pacientes para protegerlos del calor extremo.

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Fuera de Nueva Jersey, se reportó una muerte en el condado de Cook, Illinois, asociada a una enfermedad cardiovascular agravada por el calor, según confirmó la portavoz gubernamental Natalia Derevyanny.

En Hinds, Misisipi, las autoridades informaron el fallecimiento de Mitchell Ray Cooley, de 74 años, quien sufría una afección médica que comprometía su juicio. Su cuerpo se localizó detrás de una gasolinera, tras haber sido reportado como desaparecido.

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Dentro de la misma región, el 27 de junio murió Martha Irene Van Egmond, de 83 años, en la pequeña localidad de Bolton, unos 320 kilómetros al norte de Nueva Orleans. El principal investigador de muertes del condado, Jeramiah Howard, atribuyó el caso a la exposición al calor.

La emergencia se reflejó también en la red eléctrica. Una franja diagonal de estados, desde Oklahoma hasta Connecticut, acumuló más de 1,3 millones de usuarios sin suministro eléctrico, de acuerdo con datos de PowerOutage.us. Michigan encabezó la lista, con más de 305.000 cortes, seguido por Nueva Jersey y Misuri.

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Familias y autoridades lamentan el aumento de víctimas mientras las investigaciones confirman que la exposición al calor fue determinante en los fallecimientos recientes (REUTERS/Cheney Orr)

Celebraciones del 4 de julio bajo alerta y operativos de emergencia

Las celebraciones por el Día de la Independencia en Washington D.C. estuvieron marcadas por el calor extremo y las alertas climáticas.

Durante los eventos “Salute to America 250” en el National Mall, equipos de emergencia y miembros de la Guardia Nacional asistieron a varios asistentes afectados por síntomas asociados al calor, tal y como reportó NBC News. Un portavoz del centro conjunto de información precisó que la cifra de pacientes atendidos sería informada posteriormente.

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La exposición al sol fue intensa: la temperatura de las sillas en la zona general alcanzó los 71,1 °C (160 °F), según mediciones realizadas en el lugar.

Se observaron palés de agua embotellada almacenados al aire libre para distribuir entre los presentes. En medio de la multitud, un hombre pidió paso para una camilla, gritando “¡Emergencia!”, mientras las autoridades intentaban abrir paso entre los asistentes.

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Las tradicionales reuniones y espectáculos por la independencia se vieron marcados por evacuaciones, refugios improvisados y redoblamiento de presencia médica y de seguridad (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las festividades sufrieron demoras cuando la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias instó a la población a buscar refugio por la inminencia de una tormenta severa. Muchos corrieron hacia carpas blancas instaladas en el área.

El presidente Donald Trump pronunció su discurso unas cuatro horas después de emitida la orden de refugio. Posteriormente, una lluvia ligera acompañó el espectáculo de fuegos artificiales, completando una jornada atípica para la celebración.

El presidente pronuncia su discurso durante el evento central en Washington D.C., mientras personal de emergencia atiende a asistentes afectados por el calor y la tormenta (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que aire más frío del norte desplazará en los próximos días la cúpula responsable de la ola de calor hacia el sur y el oeste, lo que podría aliviar las temperaturas extremas en el noreste.

Sin embargo, advirtió en su último parte que “el peligroso calor nocturno y la alta humedad continúan agravando los efectos relacionados con el calor”.

Estados Unidos enfrenta así un episodio climático de alto riesgo, con consecuencias directas en la salud pública, los servicios y las celebraciones tradicionales.

Las autoridades mantienen el monitoreo y despliegan recursos para mitigar los impactos de una ola de calor que, según especialistas citados por NBC News, no presenta características habituales para la temporada.