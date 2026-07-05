Rio Ferdinand confesó cómo la muerte de su esposa cambió su futuro en el fútbol

En una charla con Thiago Alcántara, Rio Ferdinand reveló que acababa de certificarse para dirigir cuando enviudó en 2015 y optó por dedicarse a sus tres hijos a tiempo completo

El exdefensor inglés Rio Ferdinand compartió en su canal de YouTube uno de los momentos más decisivos de su vida. Durante una conversación con el también exjugador Thiago Alcántara, el londinense explicó por qué nunca ejerció como entrenador profesional, a pesar de haber conseguido la certificación oficial para dirigir equipos. Según relató, la muerte de su esposa poco después de finalizar el curso de director ténico marcó el final de ese camino.

La revelación llegó en un diálogo distendido, pero cargado de sinceridad, en el que Ferdinand abordó cómo los acontecimientos personales pueden condicionar las trayectorias profesionales de los deportistas de élite.

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Un proyecto interrumpido por la tragedia

El exjugador explicó que la licencia de entrenador quedó en pausa tras el fallecimiento de su esposa en 2015 - REUTERS/Phil Noble

Durante la charla, Thiago Alcántara planteó directamente la duda: “¿Nunca pensaste en ser entrenador?”. Entonces Ferdinand respondió sin rodeos. “Antes. Quería ser entrenador y estaba en el camino, pero casi obtuve mi título de entrenador cuando mi esposa falleció y eso arruinó todo el camino para mí. Ella dejó atrás a tres hijos, así que tuve que dejarlo. Porque ser entrenador significa estar 100% enfocado en eso y no podía hacer las dos cosas a la vez”, confesó.

La declaración, recogida por el portal Mundo Deportivo, da cuenta de la dimensión personal que supuso la pérdida de Rebecca Ellison, quien murió el 2 de mayo de 2015 tras luchar contra el cáncer de mama. El exdefensor del Manchester United tenía entonces 36 años y acababa de concluir su etapa como futbolista. En ese momento, estaba decidido a iniciar su carrera en los bancos, pero la situación familiar lo obligó a priorizar el cuidado de sus hijos.

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El excentral aseguró que la tragedia familiar de 2015 le impidió asumir la dedicación absoluta que requiere dirigir - REUTERS/Mina Kim

Según el artículo, la muerte de su esposa fue un punto de inflexión en la vida del exfutbolista, quien asumió en solitario la crianza de sus tres hijos, apartando de forma indefinida sus aspiraciones como entrenador.

En septiembre de 2019, Ferdinand contrajo matrimonio con la presentadora de televisión británica Kate Wright, con quien formó una nueva familia y tuvo dos hijos más. Sin embargo, su experiencia como entrenador quedó relegada, pese a la insistencia de algunos sectores del fútbol inglés que veían en él un perfil adecuado para los banquillos.

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Un futuro alejado de los banquillos, pero vinculado al fútbol

En su canal de YouTube, el exdefensor respondió a la pregunta sobre los banquillos y admitió que dejó el plan tras la muerte de Rebecca Ellison (Reuters)

Aunque Ferdinand no emprendió la carrera de entrenador, su vínculo con el fútbol se mantiene a través de su participación en medios de comunicación y proyectos de análisis deportivo. El exfutbolista encontró un espacio desde el que aportar su experiencia y visión, sin comprometer el tiempo que dedica a su familia.

Su confesión en el canal de YouTube generó reacciones tanto dentro como fuera del ámbito futbolístico, poniendo en primer plano la importancia de los factores extradeportivos en la vida de los atletas. “Ser entrenador significa estar 100% enfocado en eso”, insistió el londinense, remarcando la dificultad de compaginar ese rol con las obligaciones familiares.

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El caso del exdefensor de la Selección de Inglaterra, se suma a los testimonios de otros exjugadores que optaron por caminos alternativos tras colgar las botines, ya sea por motivos personales o por la exigencia del entorno profesional.