Estados Unidos

Brasil y Noruega juegan en Nueva York bajo alerta de suspensión por tormentas e inundación: el clima extremo complica el Mundial 2026

La vigilancia por crecidas rige desde el mediodía y se extiende hasta el martes, con nubosidad en aumento y probabilidad de aguaceros y descargas eléctricas durante el duelo en MetLife Stadium, según el pronóstico

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El área del MetLife Stadium en Nueva York/Nueva Jersey mantenía un aviso de inundación vigente antes del partido entre Noruega y Brasil (AP)
El área del MetLife Stadium en Nueva York/Nueva Jersey mantenía un aviso de inundación vigente antes del partido entre Noruega y Brasil (AP)

The Athletic, el medio deportivo estadounidense, advirtió que el clima podría alterar la jornada del Mundial 2026, con tormentas posibles en los partidos México vs Inglaterra y Noruega vs Brasil, y con un aviso de inundación vigente en el área del MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

El alerta meteorológico, según la publicación, añadía un factor de incertidumbre para el cruce entre Noruega y Brasil en el estadio de East Rutherford, donde el encuentro comenzaba a las 16:00 (hora del Este).

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Para ese partido, The Athletic indicó que el aviso de inundación entraba en vigor a las 12:00 y se extendía hasta la mañana del martes.

El medio también señaló que una parte importante de los 104 encuentros del torneo se jugaría por encima de 32 °C, lo que perfilaba a esta edición, repartida entre Estados Unidos, Canadá y México, como la más calurosa en América del Norte desde 1994, cuando el campeonato se disputó en territorio estadounidense.

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The Athletic advirtió que el clima podía alterar la jornada del Mundial 2026 por posibles tormentas en México vs Inglaterra y Noruega vs Brasil (REUTERS/Raquel Cunha)
The Athletic advirtió que el clima podía alterar la jornada del Mundial 2026 por posibles tormentas en México vs Inglaterra y Noruega vs Brasil (REUTERS/Raquel Cunha)

El protocolo por tormentas y la regla de los 13 kilómetros

Según el protocolo por tormentas eléctricas citado por The Athletic, un partido debía suspenderse si se detectaba un rayo o una descarga eléctrica dentro de un radio de ocho millas (13 kilómetros) del estadio.

Esa pausa activaba una cuenta regresiva de 30 minutos, que se reiniciaba si se registraba otra descarga antes de que finalizara el período establecido.

La publicación sostuvo que este tipo de interrupciones podía afectar el desarrollo de la jornada y obligar a modificar horarios, especialmente en sedes con condiciones cambiantes de precipitación y actividad eléctrica, como las previstas en Nueva York/Nueva Jersey y en Ciudad de México.

El antecedente del 22 de junio: Francia-Irak

El informe recordó que el 22 de junio el duelo entre Francia e Irak se convirtió en el primer partido del Mundial retrasado por tormentas, con una detención de más de dos horas.

Ese episodio, de acuerdo con la publicación, funcionó como referencia para dimensionar el impacto que podía tener la aplicación del protocolo en partidos posteriores.

El partido entre Francia e Irak del 22 de junio fue el primero del Mundial retrasado por tormentas y sufrió una detención de más de dos horas (REUTERS/Siphiwe Sibeko SEARCH "WORLD CUP HOST CITIES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.)
El partido entre Francia e Irak del 22 de junio fue el primero del Mundial retrasado por tormentas y sufrió una detención de más de dos horas (REUTERS/Siphiwe Sibeko SEARCH "WORLD CUP HOST CITIES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.)

MetLife Stadium: inundación, lluvia y suba del riesgo de tormentas

Para Noruega vs Brasil, en el MetLife Stadium, The Athletic estimó que el partido iniciaría con una temperatura de 29 °C (84 °F) y 30% de probabilidad de lluvia. Hacia las 18:00, el pronóstico elevaba la probabilidad de tormentas a 60%, con un descenso de la temperatura a 27 °C (81 °F).

El medio añadió que se esperaban vientos del sudeste de 8 a 24 km/h (cinco a 15 mph), en un contexto en el que el aviso de inundación se mantenía vigente desde las 12:00 (hora del Este) y, siempre según el reporte, se extendería hasta la mañana del martes.

Ciudad de México: chubascos y tormentas para México-Inglaterra

En Ciudad de México, para México vs Inglaterra en el Estadio Azteca, The Athletic proyectó 19 °C (66 °F) a las 18:00, con 70% de probabilidad de chubascos o tormentas y vientos del noreste de 8 a 16 km/h (cinco a 10 mph).

La publicación añadió que el riesgo de tormenta bajaría en el segundo tiempo, con una caída de la temperatura a 17 °C (63 °F) durante el partido y puesta del sol a las 19:16.

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