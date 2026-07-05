Floyd Mayweather niega una crisis financiera: “Sigo teniendo todo”

El ex campeón mundial de boxeo enfrenta versiones sobre una supuesta crisis financiera y responde en una entrevista con Cam’ron a las dudas sobre su fortuna (EFE/ Isaac Esquivel)

Floyd Mayweather negó atravesar problemas económicos y aclaró detalles sobre su patrimonio durante una entrevista con Cam’ron en el programa It Is What It Is, según reportó Complex.

El excampeón mundial de boxeo aseguró que conserva todas sus propiedades y que su actividad reciente, tanto dentro como fuera del ring, no está motivada por necesidades financieras.

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Defensa sobre su situación patrimonial

Mayweather abordó de manera directa los rumores que circulan sobre su supuesta crisis financiera. “Nadie me ha quitado ninguna de mis propiedades. Sigo teniendo todas mis casas, sigo teniendo todo”, afirmó.

Con estas declaraciones, buscó desmentir pérdidas patrimoniales y puso énfasis en que mantiene el control sobre sus bienes, una cuestión que se ha convertido en tema de debate en redes sociales y medios deportivos.

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Mayweather sostiene que conserva todos sus bienes y cumple con sus responsabilidades familiares y laborales pese a las especulaciones (EFE/ José Méndez)

El exboxeador agregó que sigue cumpliendo con sus obligaciones familiares y laborales, y que no ha tenido que desprenderse de activos para afrontar compromisos. “Mi madre, toda mi familia, sus cuentas todavía están pagadas. Sigo pagando a todos mis empleados”, subrayó, en respuesta a quienes señalan que sus recientes apariciones públicas responderían a urgencias económicas.

Contexto de los rumores financieros

Las especulaciones sobre la situación financiera de Mayweather surgieron tras informes sobre litigios y peleas de exhibición suspendidas. En los últimos meses, algunos medios y usuarios en redes sociales sugirieron que enfrentaba demandas costosas y caídas en su flujo de ingresos, lo que reavivó el interés sobre la solidez de su fortuna. Complex contextualizó las declaraciones del boxeador en ese entorno de versiones sin confirmar ni documentación precisa.

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Las especulaciones sobre el patrimonio del exboxeador surgieron tras informes de litigios y suspensiones de peleas de exhibición (Crédito- IMÁGENES vía Reuters Connect)

A pesar del ruido mediático, Mayweather ha sostenido de manera reiterada que el dinero no es el motor de sus decisiones actuales. Según Complex, el boxeador ha rechazado vincular su retorno a los cuadriláteros o sus acuerdos de exhibición con una necesidad de recaudar fondos, manteniendo que su situación patrimonial es estable.

Presión mediática y demandas

Durante la entrevista, Mayweather también habló sobre la presión mediática y las controversias legales que lo rodean. Consideró que parte del interés en sus finanzas responde a la expectativa de que eventualmente sufra una caída pública. “Después de que se van a casa y lo tienen todo, rezan para que yo fracase”, expresó, aludiendo a la atención que generan sus litigios y la exposición mediática.

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El ex campeón atribuye el escrutinio legal y mediático a su notoriedad y afirma que su popularidad lo convierte en blanco de acusaciones (Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Sobre las demandas, Mayweather sostuvo que su posición como figura reconocida lo convierte en blanco recurrente de juicios y acusaciones. “Es esta demanda, es aquella demanda... Yo mismo salgo de esas situaciones... No soy yo. Soy el nombre más grande. ¿A quién van a señalar?”, planteó, sugiriendo que su notoriedad lo hace especialmente vulnerable a este tipo de conflictos.

Estrategia y gestión del patrimonio

Mayweather asegura que prioriza la construcción de riqueza a largo plazo para su familia y evita involucrarse en polémicas en redes sociales

El excampeón indicó que evita involucrarse en debates y que enfoca su atención en la gestión de su patrimonio. “No tengo redes sociales en mi teléfono. Estoy demasiado concentrado en construir riqueza generacional”, afirmó. Este enfoque, según él, busca asegurar la prosperidad de su familia más allá de los vaivenes mediáticos y las críticas externas.

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El exboxeador intenta cerrar la discusión sobre su situación económica y reafirma la solidez de su patrimonio tras años de carrera profesional (Foto AP/Isaac Brekken, Archivo)

Además, Mayweather resaltó la importancia del respaldo de sus seguidores y la comunidad afroamericana a lo largo de su carrera. Consideró que la confianza depositada en él por el público ha sido clave en su éxito y en la construcción de su estructura patrimonial, más allá de los ciclos y rumores que afectan a las figuras del deporte de alto perfil.