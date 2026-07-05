Deportes

Floyd Mayweather niega una crisis financiera: “Sigo teniendo todo”

El excampeón mundial de boxeo respondió a rumores sobre su fortuna durante una charla con Cam’ron en It Is What It Is, en un contexto de litigios y exhibiciones canceladas que alimentaron dudas

Guardar
Google icon
El ex campeón mundial de boxeo enfrenta versiones sobre una supuesta crisis financiera y responde en una entrevista con Cam’ron a las dudas sobre su fortuna (EFE/ Isaac Esquivel)
El ex campeón mundial de boxeo enfrenta versiones sobre una supuesta crisis financiera y responde en una entrevista con Cam’ron a las dudas sobre su fortuna (EFE/ Isaac Esquivel)

Floyd Mayweather negó atravesar problemas económicos y aclaró detalles sobre su patrimonio durante una entrevista con Cam’ron en el programa It Is What It Is, según reportó Complex.

El excampeón mundial de boxeo aseguró que conserva todas sus propiedades y que su actividad reciente, tanto dentro como fuera del ring, no está motivada por necesidades financieras.

PUBLICIDAD

Defensa sobre su situación patrimonial

Mayweather abordó de manera directa los rumores que circulan sobre su supuesta crisis financiera. “Nadie me ha quitado ninguna de mis propiedades. Sigo teniendo todas mis casas, sigo teniendo todo”, afirmó.

Con estas declaraciones, buscó desmentir pérdidas patrimoniales y puso énfasis en que mantiene el control sobre sus bienes, una cuestión que se ha convertido en tema de debate en redes sociales y medios deportivos.

PUBLICIDAD

Mayweather sostiene que conserva todos sus bienes y cumple con sus responsabilidades familiares y laborales pese a las especulaciones (EFE/ José Méndez)
Mayweather sostiene que conserva todos sus bienes y cumple con sus responsabilidades familiares y laborales pese a las especulaciones (EFE/ José Méndez)

El exboxeador agregó que sigue cumpliendo con sus obligaciones familiares y laborales, y que no ha tenido que desprenderse de activos para afrontar compromisos. “Mi madre, toda mi familia, sus cuentas todavía están pagadas. Sigo pagando a todos mis empleados”, subrayó, en respuesta a quienes señalan que sus recientes apariciones públicas responderían a urgencias económicas.

Contexto de los rumores financieros

Las especulaciones sobre la situación financiera de Mayweather surgieron tras informes sobre litigios y peleas de exhibición suspendidas. En los últimos meses, algunos medios y usuarios en redes sociales sugirieron que enfrentaba demandas costosas y caídas en su flujo de ingresos, lo que reavivó el interés sobre la solidez de su fortuna. Complex contextualizó las declaraciones del boxeador en ese entorno de versiones sin confirmar ni documentación precisa.

Floyd Mayweather apostó a favor de Canelo en su pelea con Scull y ganó miles de dólares (Crédito- IMÁGENES vía Reuters Connect)
Las especulaciones sobre el patrimonio del exboxeador surgieron tras informes de litigios y suspensiones de peleas de exhibición (Crédito- IMÁGENES vía Reuters Connect)

A pesar del ruido mediático, Mayweather ha sostenido de manera reiterada que el dinero no es el motor de sus decisiones actuales. Según Complex, el boxeador ha rechazado vincular su retorno a los cuadriláteros o sus acuerdos de exhibición con una necesidad de recaudar fondos, manteniendo que su situación patrimonial es estable.

Presión mediática y demandas

Durante la entrevista, Mayweather también habló sobre la presión mediática y las controversias legales que lo rodean. Consideró que parte del interés en sus finanzas responde a la expectativa de que eventualmente sufra una caída pública. “Después de que se van a casa y lo tienen todo, rezan para que yo fracase”, expresó, aludiendo a la atención que generan sus litigios y la exposición mediática.

El ex campeón atribuye el escrutinio legal y mediático a su notoriedad y afirma que su popularidad lo convierte en blanco de acusaciones (Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)
El ex campeón atribuye el escrutinio legal y mediático a su notoriedad y afirma que su popularidad lo convierte en blanco de acusaciones (Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Sobre las demandas, Mayweather sostuvo que su posición como figura reconocida lo convierte en blanco recurrente de juicios y acusaciones. “Es esta demanda, es aquella demanda... Yo mismo salgo de esas situaciones... No soy yo. Soy el nombre más grande. ¿A quién van a señalar?”, planteó, sugiriendo que su notoriedad lo hace especialmente vulnerable a este tipo de conflictos.

Estrategia y gestión del patrimonio

Mayweather asegura que prioriza la construcción de riqueza a largo plazo para su familia y evita involucrarse en polémicas en redes sociales
Mayweather asegura que prioriza la construcción de riqueza a largo plazo para su familia y evita involucrarse en polémicas en redes sociales

El excampeón indicó que evita involucrarse en debates y que enfoca su atención en la gestión de su patrimonio. “No tengo redes sociales en mi teléfono. Estoy demasiado concentrado en construir riqueza generacional”, afirmó. Este enfoque, según él, busca asegurar la prosperidad de su familia más allá de los vaivenes mediáticos y las críticas externas.

El exboxeador intenta cerrar la discusión sobre su situación económica y reafirma la solidez de su patrimonio tras años de carrera profesional (Foto AP/Isaac Brekken, Archivo)
El exboxeador intenta cerrar la discusión sobre su situación económica y reafirma la solidez de su patrimonio tras años de carrera profesional (Foto AP/Isaac Brekken, Archivo)

Además, Mayweather resaltó la importancia del respaldo de sus seguidores y la comunidad afroamericana a lo largo de su carrera. Consideró que la confianza depositada en él por el público ha sido clave en su éxito y en la construcción de su estructura patrimonial, más allá de los ciclos y rumores que afectan a las figuras del deporte de alto perfil.

Temas Relacionados

Floyd MayweatherBoxeo ProfesionalRumores FinancierosGestión PatrimonialNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: los europeos controlan el balón y el Scratch falló un penal

La máxima campeona del mundo busca avanzar a los cuartos de final ante el conjunto nórdico. En la próxima ronda se enfrentarán al ganador del cruce entre México e Inglaterra

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: los europeos controlan el balón y el Scratch falló un penal

La AFA sumó seis nuevos sponsors internacionales durante la Copa del Mundo

Lo hizo a través de la gestión de Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la entidad. Los detalles

La AFA sumó seis nuevos sponsors internacionales durante la Copa del Mundo

Rio Ferdinand confesó cómo la muerte de su esposa cambió su futuro en el fútbol

El exdefensor inglés contó que estaba a punto de iniciar su carrera como entrenador, pero una tragedia personal lo llevó a dejar ese proyecto para dedicarse por completo a la crianza de sus tres hijos

Rio Ferdinand confesó cómo la muerte de su esposa cambió su futuro en el fútbol

El inesperado dardo de Pierre Gasly a Alpine tras el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

El piloto francés afirmó que se vio perjudicado por los errores del equipo durante el fin de semana en Silverstone

El inesperado dardo de Pierre Gasly a Alpine tras el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Brasil y Noruega juegan en Nueva York bajo alerta de suspensión por tormentas e inundación: el clima extremo complica el Mundial 2026

La vigilancia por crecidas rige desde el mediodía y se extiende hasta el martes, con nubosidad en aumento y probabilidad de aguaceros y descargas eléctricas durante el duelo en MetLife Stadium, según el pronóstico

Brasil y Noruega juegan en Nueva York bajo alerta de suspensión por tormentas e inundación: el clima extremo complica el Mundial 2026

DEPORTES

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: los europeos controlan el balón y el Scratch falló un penal

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: los europeos controlan el balón y el Scratch falló un penal

La AFA sumó seis nuevos sponsors internacionales durante la Copa del Mundo

Rio Ferdinand confesó cómo la muerte de su esposa cambió su futuro en el fútbol

El inesperado dardo de Pierre Gasly a Alpine tras el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Brasil y Noruega juegan en Nueva York bajo alerta de suspensión por tormentas e inundación: el clima extremo complica el Mundial 2026

TELESHOW

La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

Degradé de grises, bolsillos y peinado con trenza: el elegante look de Juana Viale para este domingo de invierno

La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

De las pistas al centro del Wandagate: quién es Franco Deambrosi, el piloto vinculado a la China Suárez

La desopilante pesadilla de Martín Bossi tras el partido de Argentina en el Mundial 2026: “No me hagan sufrir más”

INFOBAE AMÉRICA

Roban 20 joyas valoradas en varios millones de euros de un museo francés

Roban 20 joyas valoradas en varios millones de euros de un museo francés

Las víctimas colaterales en homicidios en Costa Rica caen a 20 en el primer semestre, un 57% menos, según organismo

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

Abrieron una carretera tras más de 70 años de espera en la frontera de República Dominicana

Salir de Nicaragua, empezar de cero: cómo tres nicaragüenses volvieron a ejercer en España