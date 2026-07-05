Abrieron una carretera tras más de 70 años de espera en la frontera de República Dominicana

La carretera Cruce La Lana–Manuel Bueno–El Aguacate quedó abierta al tránsito en República Dominicana después de más de 70 años de espera. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La carretera Cruce La Lana–Manuel Bueno–El Aguacate ya está abierta al tránsito, después de más de 70 años de espera para los habitantes de varias comunidades fronterizas de República Dominicana. La nueva vía conecta Cruce La Lana, La Lana, Manuel Bueno y El Aguacate con Dajabón y Santiago Rodríguez, y representa un cambio concreto en la movilidad diaria de la región.

En la inauguración, el presidente Luis Abinader asistió junto a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y vecinos de la zona, quienes destacaron la importancia de la obra para acceder a servicios de educación, salud y comercio. El mandatario recordó que durante la campaña de 2020 recibió múltiples solicitudes para mejorar este tramo, y relató que en una ocasión tuvo que posponer una visita a Manuel Bueno por el mal estado del camino tras lluvias intensas.

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Durante el acto, Abinader señaló que la decisión de ejecutar esta obra superó los criterios tradicionales de factibilidad económica y social. “Si hubiésemos tomado la decisión únicamente por la factibilidad económica y social, quizás así lo hicieron gobiernos anteriores, esos recursos se hubiesen destinado a otras comunidades donde existiera una mayor población, obviamente, donde también se sacara más capital político. Y esa es la realidad por la cual no se habían hecho estas inversiones”, afirmó.

La nueva vía conecta Cruce La Lana, La Lana, Manuel Bueno y El Aguacate con Dajabón y Santiago Rodríguez, y modifica la movilidad diaria de la región. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La nueva carretera, ejecutada por el MOPC, busca romper el “círculo vicioso del subdesarrollo” en la zona, según palabras del mandatario, al permitir que lleguen inversiones y que la producción agrícola tenga mayores oportunidades de crecimiento. “Nosotros decidimos hacerlo fuera de esa factibilidad, no por lo que hay, sino por lo que puede haber y por lo que va a haber en Manuel Bueno a partir de ahora y por el crecimiento que va a existir. Porque sin carretera no podíamos tampoco esperar que tuviera factibilidad social y económica; es un círculo vicioso del subdesarrollo con estas infraestructuras”.

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El presidente sostuvo que la nueva vía es una apuesta por el desarrollo local y el bienestar de sus habitantes. “Por lo tanto, esta carretera es una apuesta a la gente de Manuel Bueno, a su desarrollo y para que se sientan orgullosos, inviertan y la producción agrícola, así como la calidad de vida de este pueblo de gente buena, trabajadora y emprendedora, mejore y el desarrollo alcance límites sin precedentes”.

Durante la ceremonia, autoridades locales declararon Huésped Distinguido al presidente Abinader.

Montecristi sumó la carretera Hatillo Palma–Derramadero–Agua de Luis y Arroyo Caña, una conexión que beneficia a más de 32.000 personas en la Línea Noroeste. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Nueva conexión en la Línea Noroeste: Carretera Hatillo Palma–Derramadero–Agua de Luis

La provincia Montecristi también recibió una nueva carretera con la apertura de la Hatillo Palma–Derramadero–Agua de Luis y Arroyo Caña, que beneficia a más de 32,000 personas. Esta vía mejora la conexión de varias comunidades con la carretera Duarte y otros municipios, y fortalece el movimiento de productos agropecuarios en la Línea Noroeste.

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Vecinos recordaron que el reclamo por esta obra comenzó en 1966 y que la demanda pasó por distintos gobiernos hasta concretarse. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que la carretera forma parte de un plan más amplio para mejorar la infraestructura vial en la región, con nuevas obras de pavimentación, señalización y proyectos complementarios en puntos estratégicos.

El funcionario agregó que el gobierno trabaja en la circunvalación de Navarrete, el puerto de Manzanillo y la construcción de puentes en zonas clave, como parte de una visión integral para el desarrollo regional.

Las inauguraciones viales abren paso a nuevas alternativas de conexión y oportunidades productivas para las comunidades beneficiadas.