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El inesperado dardo de Pierre Gasly a Alpine tras el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

El piloto francés afirmó que se vio perjudicado por los errores del equipo durante el fin de semana en Silverstone

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Pierre Gasly admitió que se vio perjudicado por los errores de Alpine en Silverstone (REUTERS/Lisa Leutner)
Pierre Gasly admitió que se vio perjudicado por los errores de Alpine en Silverstone (REUTERS/Lisa Leutner)

Alpine volvió a sumar puntos luego del flojo fin de semana en Austria. Este domingo sus dos pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, fueron noveno y décimo en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Sin embargo, el francés entendió que estaba para terminar más adelante y criticó la labor de su equipo.

El corredor galo de 30 había clasificado 12° el sábado, pero recibió tres puestos de penalización por obstruir a Lance Stroll (Aston Martin) durante la Q1, por lo que debió largar desde la 15° colocación en el emblemático Autódromo de Silverstone.

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“En mi caso particular, he tenido varios problemas a lo largo del fin de semana que, al final, se han ido acumulando. Ayer tuvimos un fallo en la radio que derivó en una penalización en parrilla por obstaculizar a otro piloto”, dijo Gasly en el comunicado de prensa difundido por el team de Enstone.

También se refirió a la mala primera detención en los boxes en la que demoró 7,2 segundos y le hizo perder el undécimo lugar a manos de Colapinto. “Hoy, un fallo en el sistema durante la parada en boxes nos ha hecho perder mucho tiempo y, en última instancia, posición en pista. Simplemente intentamos minimizar daños y un punto es nuestra recompensa”, sentenció.

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No obstante, reconoció la doble sumatoria de unidades de la escudería francesa. “Debemos alegrarnos de sumar puntos como equipo, especialmente teniendo en cuenta nuestra posición de salida. Lo más importante es la puntuación del equipo y hoy hemos sabido aprovechar los problemas de otros, sin embargo, nuestros rivales también se beneficiaron de ello, por lo que el resultado final nos deja cierto sabor agridulce”, aseguró.

Con respecto a su fallida parada en los boxes, en diálogo con el periodista Lawrence Barreto que escribe en el sitio de la F1, Gasly indicó que “íbamos delante, parada lenta, salí cinco segundos detrás y luego se quedó así. No estoy muy contento con eso, pero realmente no cambia el mundo. Solo somos demasiado lentos”.

Gasly cosechó en el presente ejercicio 42 puntos y es noveno en el Campeonato Mundial de Constructores. Mientras que Colapinto llegó a 13 unidades luego de nueve eventos y ocupa el 13º lugar en el certamen.

Entre sus mejores resultados, Pierre había cruzado la meta tercero en Mónaco, pero luego fue sancionado por superar el límite de velocidad permitido en los boxes del Principado. No obstante, Alpine reclamó la decisión y expuso sus argumentos y pruebas que determinaron que la sanción al francés era inválida por la posición de los elementos que controlaban la velocidad. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) analizó el reclamo y le reconoció el podio a Gasly.

El competidor galo lleva a cabo su cuarta temporada con Alpine. Disputó 186 Grandes Premios desde su debut en 2017 y logró una victoria en Italia en 2020, con Alpha Tauri, actual Racing Bulls.

El campeonato tendrá continuidad en dos semanas, con otro tradicional evento como el Gran Premio de Bélgica en el Autódromo de Spa-Francorchamps, sede de innumerables batallas y maniobras épicas que marcaron los 76 años de la Fórmula 1.

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