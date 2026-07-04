Salud

Los entornos laborales tóxicos impactarían en la salud mental: estrategias para enfrentarlos según expertos

Los jefes abusivos y el clima negativo en el trabajo puede desencadenar desgastes emocionales que se trasladan a la vida privada

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Ilustración de un hombre con camisa y corbata, con expresión de estrés, que cubre sus oídos. Varias siluetas lo señalan y se comunican.
Los entornos laborales tóxicos generan tensión constante y afectan la productividad y la calidad de vida de los empleados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los entornos de trabajo marcados por comportamientos tóxicos generan un clima de tensión constante, donde la ansiedad, el estrés y la inquietud se hacen presentes ante cada correo electrónico, reunión o interacción cotidiana. Estas actitudes, que incluyen interrupciones, descalificaciones y la obstaculización del desarrollo profesional, no solo afectan la productividad, sino que inciden directamente en la calidad de vida de quienes las padecen.

Diversos estudios han señalado que estos ambientes pueden desencadenar situaciones psicológicas adversas. Los empleados sometidos a este tipo de liderazgo suelen experimentar un deterioro en su bienestar emocional, mental y físico. El impacto va más allá del ámbito laboral: la sensación de desvalorización y la presión sostenida pueden trasladarse a la vida personal, afectando relaciones y motivación.

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Frente a este panorama, profesionales de la salud mental y expertos en psicología organizacional han indagado sobre cómo enfrentar estos escenarios. A partir de investigaciones recientes, han reunido estrategias y recomendaciones que permiten mitigar los efectos negativos y recuperar el equilibrio personal. Estos consejos ofrecen herramientas prácticas para quienes conviven con jefes abusivos y buscan preservar su bienestar.

Los entornos laborales tóxicos y el impacto en la salud

La exposición a entornos laborales tóxicos se ha consolidado como un factor de riesgo para la salud de los empleados. Un estudio de 2026 realizado sobre 273 empleados reveló que quienes se encontraban en estos entornos reportaron emociones negativas, menor sentido de propósito y baja realización personal. Los efectos más notorios se observaron en la salud mental y física, con empleados que manifestaron disfrutar menos de sus actividades y sentir que su vida carecía de sentido dentro y fuera del trabajo.

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Un empleado sentado en un escritorio frente a un monitor con teclado y papeles. Detrás, su jefe inclinado le señala con el dedo en un cubículo.
Los comportamientos tóxicos en el trabajo incluyen interrupciones, descalificaciones y obstáculos al desarrollo profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también resalta que la ausencia de emociones positivas, el distanciamiento en las relaciones laborales y la falta de un propósito claro contribuyen a transformar el trabajo en una carga. Esta situación no solo afecta la jornada laboral, sino que puede extenderse a otros aspectos de la vida cotidiana, comprometiendo la satisfacción personal y la motivación para el desarrollo individual.

Un metaanálisis de PubMed, que se basó en 39 estudios y 32.909 participantes, confirma que el liderazgo abusivo reduce el bienestar de los empleados, el compromiso organizacional y el rendimiento laboral. Los autores revelaron que los empleados que colaboran con jefes abusivos muestran un mayor malestar psicológico y menor motivación, con impactos en la salud mental que impactan en la productividad.

En tanto, un trabajo científico de 2025 publicado en Frontiers detectó que la supervisión opresiva incrementa comportamientos contraproductivos en lo laboral, como sabotaje o absentismo. De este modo, los expertos destacan que el estrés que se genera agota los recursos emocionales del empleado, lo que deriva en conductas negativas y mayor malestar psicológico.

Cómo lidiar con los jefes abusivos y los entornos tóxicos

Desenvolverse en un ambiente laboral tóxico representa un desafío considerable para cualquier empleado. Según los profesionales Kristina Shea, Cristiano van Nieuwerburgh y Kim Cameron, expertos en psicología organizacional y coaching, existen estrategias que pueden contribuir a mitigar el impacto negativo de estas situaciones en la salud y el bienestar personal.

Joven de espaldas sentado en una silla de oficina moderna con la cabeza apoyada en el escritorio. Hay un currículum, papeles arrugados, una laptop y una taza de café.
Los entornos laborales tóxicos deterioran el bienestar emocional, mental y físico y trasladan su impacto a la vida personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros consejos, brindados a The Conversation, es buscar activamente fuentes alternativas de energía positiva dentro del entorno laboral. Los especialistas sugieren identificar y conectar con compañeros que brinden apoyo, amigos en otros equipos o colegas dispuestos a escuchar. Este tipo de interacciones puede ayudar a contrarrestar la influencia negativa del liderazgo tóxico y crear espacios de contención emocional.

Otra recomendación clave consiste en reservar tiempo para la recuperación fuera del ámbito profesional. Actividades simples como practicar ejercicios de relajación, dedicar tiempo al ocio o establecer límites claros entre la vida en el trabajo y la personal contribuyen a restaurar el equilibrio emocional y proteger la salud mental. Los expertos destacan la importancia de mantener prácticas regulares de bienestar como herramienta para fortalecer la resiliencia ante situaciones adversas.

También aconsejan compartir las inquietudes con personas de confianza. El acompañamiento y la orientación de terceros pueden proporcionar perspectivas nuevas y ayudar a definir si es posible sostener el rendimiento y el bienestar en un entorno tóxico. Reflexionar con honestidad sobre la propia situación permite tomar decisiones informadas y proteger la integridad personal.

No obstante, Shea, van Nieuwerburgh y Cameron explican que estas estrategias no garantizan la erradicación inmediata del problema, pero ofrecen herramientas valiosas para quienes se ven obligados a convivir con jefes abusivos.

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