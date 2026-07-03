Salud

10 alimentos que ayudan a reforzar las defensas

Desde el ajo hasta el kéfir, esta selección reúne opciones con antioxidantes, probióticos y vitaminas que apoyan la respuesta del organismo ante virus, bacterias y procesos inflamatorios

Guardar
Google icon
Bodegón realista con ajos, cebolla, jengibre, kiwi, arándanos, kéfir en vaso, kale, coliflor, tomillo y botella de aceite de oliva en mesa de madera.
La alimentación influye en el sistema inmunológico y ciertos alimentos ayudan a reforzar las defensas frente a infecciones y enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación influye en el funcionamiento del sistema inmunológico. Según un análisis publicado en la revista científica de acceso abierto de los National Institutes of Healthson, elegir ciertos alimentos contribuye a mantener la salud y puede reforzar las defensas frente a infecciones y enfermedades. Estos son los 10 alimentos por su capacidad para fortalecer el sistema inmune, seleccionados por sus propiedades nutricionales y sus efectos sobre el sistema inmunológico.

Los 10 alimentos que refuerzan el sistema inmune

10. Aceite de oliva extra virgen

Es un aliado para el sistema inmune. Incrementa las células responsables de la defensa del organismo, y aporta resistencia a patógenos y mejora la respuesta frente a virus y bacterias. Estos efectos se atribuyen a su contenido en ácido oleico y a compuestos antioxidantes como los tocoferoles y los fenoles. Su incorporación regular en la dieta contribuye a una mayor protección antioxidante.

PUBLICIDAD

Cuchara metálica vertiendo jugo de limón amarillo brillante sobre aceite de oliva virgen extra, creando una salpicadura con pequeñas gotas en una toma macro de cerca.
El aceite de oliva virgen extra fortalece el sistema inmune al incrementar las células de defensa y mejorar la respuesta frente a virus y bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Coliflor

Aporta agua, vitaminas y minerales, entre los que incluye vitamina C, la vitamina K y el ácido fólico. Esta hortaliza contiene fitoquímicos con poder antioxidante, que contribuyen al funcionamiento de los pulmones, la piel y el intestino grueso. La coliflor es baja en calorías y rica en componentes que ayudan a proteger el organismo de procesos inflamatorios y oxidativos.

coliflor - superalimento - Perú - historias - 22 diciembre
La coliflor aporta vitamina C, vitamina K y ácido fólico, y sus compuestos antioxidantes ayudan a proteger el organismo de procesos inflamatorios y oxidativos (Freepik)

8. Kiwi

Con el doble de vitamina C que una naranja, ayuda a mejorar la respuesta inmune ante infecciones. Además, aporta fibra y bioactivos como la luteína, que favorecen la protección celular frente a los radicales libres. Consumir kiwi de forma habitual ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación y el estrés oxidativo.

PUBLICIDAD

Las propiedades del kiwi verde, reconocidas por la UE (Adobe Stock)
El kiwi, con el doble de vitamina C que una naranja, mejora la respuesta inmune y ayuda a reducir enfermedades crónicas asociadas a la inflamación y el estrés oxidativo (Adobe Stock)

7. Tomillo

Es una planta utilizada por sus propiedades antivíricas, expectorantes y digestivas. Sus aceites esenciales, ricos en timol y carvacrol, confieren efectos antisépticos y tónicos. El tomillo puede prepararse en infusión o utilizarse en extracto, y su consumo regular contribuye a la protección frente a infecciones respiratorias y a una mejor digestión.

hierba Tomillo
El tomillo aporta propiedades antivíricas y antisépticas, y su consumo contribuye a la protección frente a infecciones respiratorias (Foto: Twitter/@lacampinaweb)

6. Arándanos

Tienen efecto antioxidante gracias a su contenido en antocianos y carotenoides. Estas sustancias no solo neutralizan radicales libres, sino que también tienen efecto antiinflamatorio y ayudan a impedir el crecimiento de bacterias en procesos infecciosos. Los arándanos se utilizan en la profilaxis de infecciones urinarias y en el fortalecimiento de las defensas.

El agraz, el pequeño fruto colombiano que reta a los arándanos importados por sus asombrosos beneficios - crédito imagen ilustrativa/Midjourney
Los arándanos tienen efecto antioxidante y antiinflamatorio, ayudan a frenar bacterias y se usan en la profilaxis de infecciones urinarias y el fortalecimiento de las defensas (ilustrativa/Midjourney)

5. Kéfir

Este alimento fermentado de leche o agua, actúa como probiótico y refuerza la función defensiva intestinal. Se diferencia del yogur por su proceso de fermentación y su mayor diversidad de bacterias. El kéfir contribuye a la salud digestiva, ayuda a reducir la presión arterial y presenta un suave efecto antiinflamatorio, lo que lo hace apropiado para quienes buscan fortalecer sus defensas.

Oro blanco - intestinos - chucrut -  yogur -  kéfir - Perú - salud - 15 mayo
El kéfir actúa como probiótico, refuerza la función defensiva intestinal y contribuye a la salud digestiva con una mayor diversidad de bacterias que el yogur (Freepik)

4. Col Rizada

Pertenece a la familia de las crucíferas y contiene minerales como hierro, calcio y magnesio, así como vitaminas A, C, E y K. Este vegetal tiene un bajo aporte calórico y es rico en proteínas vegetales y fibra, lo que lo convierte en una opción para dietas vegetarianas y para quienes buscan aumentar la saciedad mientras refuerzan su sistema inmunitario.

Brote de canónigos (Magnific)
La col rizada pertenece a la familia de las crucíferas y aporta hierro, calcio, magnesio y vitaminas A, C, E y K (Magnific)

3. Jengibre

Ayuda a reforzar el sistema inmune y aliviar los síntomas de infecciones respiratorias como gripes y resfriados. Su riqueza en fitoesteroles y compuestos, responsables de su aroma y sabor picante, le otorga propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Consumido fresco, el jengibre ayuda a eliminar toxinas y a mejorar la absorción de nutrientes cuando se combina con otros alimentos como el limón y la pimienta negra.

Varias raíces de jengibre, algunas cortadas, se ven sobre una mesa de madera con un paño de lino y migas, y una cocina moderna al fondo.
El jengibre ayuda a reforzar el sistema inmune y a aliviar síntomas de infecciones respiratorias como gripes y resfriados (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Cebolla

Es una fuente natural de compuestos azufrados y quercetina, lo que la convierte en un remedio eficaz para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorio. Estos compuestos contribuyen a eliminar mucosidades y mantienen sus propiedades tanto cruda como cocida. La cebolla destaca por su capacidad para apoyar al sistema inmune en la prevención de infecciones respiratorias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cebolla aporta compuestos azufrados y quercetina que actúan sobre procesos infecciosos del aparato respiratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Ajo

En el primer puesto del ranking se encuentra el ajo, conocido por sus propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas. Su contenido en aliina potencia la respuesta inmunológica y favorece la dilatación de los bronquios, lo que resulta útil para prevenir gripes y resfriados. Además, el ajo aporta oligosacáridos que alimentan la microbiota intestinal, y refuerza así la barrera defensiva del organismo.

Primer plano de manos picando ajo con un cuchillo de chef sobre una tabla de madera clara. Se ven un bulbo de ajo entero y dientes ya picados.
El ajo encabeza el ranking de alimentos para el sistema inmune por sus propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas, y por su aporte a la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos pueden incluirse en la dieta diaria de maneras muy diversas. Se pueden consumir frescos, cocidos o en infusión, según el caso y la preferencia personal. También es posible incorporarlos como acompañamientos en platos principales, ensaladas o batidos. Así, se logra aprovechar de forma sencilla y constante todos sus beneficios para la salud.

Temas Relacionados

NutriciónProbióticosSistema InmunológicoAntioxidantesSaludBienestarMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El alcohol compromete la salud física y mental incluso en consumos moderados

Investigaciones recientes advierten que su ingesta eleva el riesgo de múltiples enfermedades y trastornos psicológicos, mientras especialistas subrayan la ausencia de un nivel seguro para el organismo

El alcohol compromete la salud física y mental incluso en consumos moderados

Cómo es la técnica genética que fue clave para clonar el primer cerdo para trasplante de órganos en Argentina

El procedimiento llamado “triple knockout” inactiva genes que disparan una respuesta inmune agresiva. Se aplicó en el primer porcino nacido en el país en un desarrollo de la UBA y la UNSAM. Uno de los investigadores detalló el paso a paso a Infobae

Cómo es la técnica genética que fue clave para clonar el primer cerdo para trasplante de órganos en Argentina

Interrumpir el tiempo sentado con pausas de actividad física se asocia con menor riesgo de cáncer

Investigadores de seis países analizaron los datos de 91.292 personas durante más de 12 años con dispositivos que miden el movimiento en tiempo real. Por qué caminar despacio o hacer tareas del hogar podría convertirse en una estrategia concreta de prevención de los tumores

Interrumpir el tiempo sentado con pausas de actividad física se asocia con menor riesgo de cáncer

Nueve beneficios del yoga para deportistas, avalados por la ciencia

Incorporar esta disciplina a la rutina semanal ayuda a prevenir lesiones y aumenta la movilidad y la fuerza muscular, esenciales para la actividad física

Nueve beneficios del yoga para deportistas, avalados por la ciencia

Detectar a tiempo el cáncer renal mejora el pronóstico: las señales que no hay que ignorar

Especialistas destacan la importancia de consultar ante la aparición de hematuria, molestias persistentes o cambios inexplicables en el cuerpo, ya que la mayoría de los casos se identifican en etapas avanzadas por falta de síntomas claros

Detectar a tiempo el cáncer renal mejora el pronóstico: las señales que no hay que ignorar

DEPORTES

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: terminó el calentamiento y en minutos arranca el partido

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Día difícil”: la angustia de Franco Colapinto tras terminar 14° en la clasificación de la Sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Facundo Díaz Acosta avanzó a semis en Milán y Guido Justo irá por un lugar en la final de Brasov

TELESHOW

El sentido mensaje de Franco Torchia por la muerte de su padre: “Necesitás descansar mucho”

El sentido mensaje de Franco Torchia por la muerte de su padre: “Necesitás descansar mucho”

El apasionado reencuentro de Sofía Jujuy con su novio tras una semana de críticas: “Se me va a salir el corazón”

Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Un avión con 50 toneladas de donaciones partió desde Ecuador para los afectados por el terremoto en Venezuela

Ecuador: asesinaron a un trabajador del Municipio de Manta en pleno centro de la ciudad

Retiran más de 650,000 bolsas de papas fritas por riesgo de salmonella y emiten una alerta de máxima gravedad

El tipo de parto influye en la microbiota del bebé desde los primeros días, según pediatra salvadoreño