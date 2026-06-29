10 alimentos que pueden beneficiar la salud cerebral, según expertos

Una alimentación rica en antioxidantes, omega-3, fibra y vitaminas se asocia con mejor salud cerebral y agudeza cognitiva (Imagen ilustrativa Infobae)

La memoria y la salud cerebral también se ven influenciadas por lo que comemos: ciertos patrones de alimentación se asocian con un mejor funcionamiento cognitivo.

En ese sentido, suelen destacarse los antioxidantes, los ácidos grasos omega-3, la fibra, las vitaminas y las grasas monoinsaturadas, mientras que se aconseja reducir las grasas saturadas y las grasas trans.

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Lizzie Bertrand, nutricionista dietista diplomada de Mayo Clinic en St. James, Minnesota, explicó que la dieta puede influir sobre la memoria si incluye grasas saludables y alimentos vegetales ricos en fitonutrientes.

Reducir grasas saturadas y trans, y priorizar alimentos vegetales y grasas monoinsaturadas, se vincula con menor riesgo de deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic ha divulgado que aún queda mucho por investigar sobre la dieta y la salud cerebral, aunque sostiene que lo que beneficia al corazón también puede hacerlo con el cerebro.

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La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, directora de Psiquiatría Nutricional, Estilo de Vida y Metabólica del Hospital General de Massachusetts (afiliado a Harvard), afirmó en un texto divulgado por el Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacionales (INCyT) del Conicet: “Comer alimentos que estimulan el cerebro puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar afecciones neurológicas, mejorar la salud mental y ayudar a mantenerse lúcido y concentrado”.

Además, Sol Vilaró, directora del Departamento de Nutrición de INECO, advirtió que “una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans y colesterol está asociada a un aumento del riesgo de presentar deterioro cognitivo y demencia”. La fibra contribuye al equilibrio del microbioma, con impacto en el bienestar físico y mental.

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1- Frutos rojos

Los frutos rojos aportan antioxidantes asociados con la protección frente al daño oxidativo cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos rojos tienen un alto contenido de antioxidantes, que pueden proteger al cerebro del daño oxidativo y ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y la demencia asociada con la memoria. La institución precisó que los arándanos azules destacan por su contenido de antocianina y otros flavonoides, compuestos que pueden mejorar la función cerebral.

El Centro Neurología Avanzada CNA de España incluyó a los arándanos entre los alimentos que favorecen la memoria y sostuvo que aportan vitamina C y antioxidantes. Esos compuestos ayudan a frenar el daño de los radicales libres y se asocian con concentración y memoria.

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2- Uvas

Las uvas concentran polifenoles y resveratrol vinculados con el sostén de la función cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mayo Clinic, las uvas contienen resveratrol, un compuesto que estimula la memoria. La entidad añadió que las uvas Concord son ricas en polifenoles, que pueden favorecer la función cerebral.

Los especialistas también ubican las uvas entre las frutas rojas que estimulan la memoria y ayudan a prevenir su deterioro. Además, se encuentran dentro de un grupo de frutas que contrarrestaría efectos del envejecimiento cerebral.

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3- Sandía

La sandía suma licopeno e hidratación, dos factores relacionados con energía mental y concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sandía aporta una alta concentración de licopeno, un antioxidante potente, y también se destaca por su alto contenido de agua. Una deshidratación grave puede reducir la energía mental y perjudicar la memoria.

También se incluye a la sandía entre las frutas rojas relacionadas con la memoria. Además, beber suficiente agua ayuda a evitar cansancio, fatiga cerebral y dificultades de concentración.

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4- Palta

La palta aporta grasas monoinsaturadas asociadas con salud vascular y rendimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Mayo Clinic, la palta es una fruta rica en grasas monoinsaturadas, que favorecen el funcionamiento de la memoria cuando sustituyen a las grasas saturadas y se consumen con moderación. La institución vinculó ese efecto con una mejora en los niveles de colesterol en sangre.

5- Remolachas

Las remolachas contienen nitratos, compuestos vinculados con mayor flujo de sangre oxigenada al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las remolachas son ricas en nitratos, un compuesto natural que puede dilatar los vasos sanguíneos. Ese proceso permite que llegue más sangre oxigenada al cerebro.

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Ese es uno de los ejemplos con los que los expertos vinculan la circulación sanguínea con la función de la memoria.

6- Hortalizas de hoja verde oscura

Las hortalizas de hoja verde aportan folato y vitamina C, nutrientes asociados con menor pérdida de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hortalizas de hoja verde oscura aportan antioxidantes como la vitamina C y se han asociado con una menor pérdida de memoria relacionada con la edad. También son ricas en folato, nutriente que puede mejorar la memoria al reducir la inflamación y mejorar la circulación sanguínea en el cerebro.

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7- Cereales integrales y legumbres

Los cereales integrales y las legumbres entregan glucosa sostenida y fibra ligada al equilibrio del microbioma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trigo partido, cuscús integral, garbanzos, avena, batatas y frijoles negros son ejemplos de carbohidratos complejos. Las neuronas funcionan con glucosa derivada de los hidratos de carbono y necesitan un suministro constante.

Los carbohidratos complejos aportan glucosa de forma lenta y continua y, además, son ricos una vitamina B vinculada con la memoria.

8- Pescados grasos y mariscos

Los pescados grasos y los mariscos aportan omega-3 y vitamina B12, nutrientes asociados con memoria y atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mayo Clinic, pescados grasos como salmón, trucha, caballa, arenque, sardinas, sardinetas y arenques ahumados son ricos en ácidos grasos omega-3 saludables para el corazón. Esos ácidos han mostrado mejoras en la memoria cuando se consumen una o dos veces por semana.

También se incluyen mariscos y crustáceos como ostras, mejillones, almejas, cangrejos, camarones y langosta. Son excelentes fuentes de vitamina B12, nutriente que contribuye a prevenir la pérdida de memoria.

9- Aceite de oliva

El aceite de oliva extra virgen concentra grasas saludables y antioxidantes vinculados con protección vascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva aporta grasas monoinsaturadas, que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol de lipoproteína de baja densidad cuando sustituyen grasas trans o saturadas. El aceite de oliva extra virgen es el menos procesado y el que conserva más compuestos antioxidantes protectores.

El Centro Neurología Avanzada CNA también incluyó al aceite de oliva entre los alimentos asociados con mejor rendimiento mental y memoria. Lo incorporó a una lista de productos de uso cotidiano.

10- Cacao y chocolate con alto contenido de cacao

Un patrón alimentario con menos grasas trans y más fibra se asocia con mejor salud cerebral a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic señaló que las semillas de cacao son una rica fuente de antioxidantes flavonoides. Además, se vinculan esos compuestos con la prevención del daño del colesterol de lipoproteína de baja densidad, la protección del revestimiento arterial y la prevención de coágulos.

La entidad repasó que el cacao contiene arginina, compuesto que aumenta la dilatación de los vasos sanguíneos. Los especialistas vinculan el chocolate con alto contenido de cacao con un mejor flujo sanguíneo cerebral, claridad mental y memoria.