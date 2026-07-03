Nueve beneficios del yoga para deportistas, avalados por la ciencia

El yoga fortalece músculos y mejora la flexibilidad, lo que ayuda a prevenir lesiones frecuentes en deportistas de distintas disciplinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yoga es una práctica física, mental y espiritual que se originó en la India, combina posturas, técnicas de respiración y concentración mental. La palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa unidad y simboliza la unión del cuerpo y la mente.

Esta disciplina se está incorporando cada vez más a las rutinas deportivas por sus beneficios en la movilidad, la fuerza y marcadores de salud cardiovascular.

PUBLICIDAD

Los resultados de diversas investigaciones muestran que la práctica va más allá del estiramiento posterior al entrenamiento: también se utiliza para reducir la ansiedad y el estrés, mejorar la oxigenación y, en ocasiones, como punto de partida hacia la meditación y el autoconocimiento.

Beneficios del yoga para deportistas

La disciplina ayuda a optimizar la respiración y la oxigenación, factores clave para el rendimiento en deportes de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Aumenta la flexibilidad y fortalece los músculos

Según Johns Hopkins Medicine, el yoga incrementa la fuerza muscular, el equilibrio y la flexibilidad. Las posturas sostenidas como el Saludo al Sol, favorecen la fuerza, la flexibilidad y la coordinación y los movimientos lentos impulsan la circulación sanguínea y preparan los músculos, mientras que mantener ciertas posiciones fortalece el cuerpo. Un estudio publicado en el International Journal of Physical Education, Sports and Health demostró que las asanas fortalecen los brazos, los hombros, las piernas, la espalda, los glúteos y el abdomen.

PUBLICIDAD

El mismo estudio concluye que el yoga incrementa la fuerza de músculos infrautilizados en distintas disciplinas deportivas como la natación, el ciclismo o el running. Estas ganancias favorecen la estabilidad corporal y previenen lesiones.

2. Mejora la salud cardíaca

Practicar yoga de forma regular favorece la salud cardiovascular y puede disminuir la presión arterial en quienes hacen actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Canadian Journal of Cardiology demostró que agregar yoga a un entrenamiento físico reduce también la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca en reposo y mejoró el riesgo cardiovascular en un plazo de 10 años, según los investigadores.

PUBLICIDAD

3. Favorece a los corredores

Según el American College of Sports Medicine, incorporar yoga en la rutina semanal mejora la movilidad articular, fortalece la zona central del cuerpo y optimiza la eficiencia respiratoria, factores que permiten correr con mayor estabilidad y técnica, y sostener el rendimiento deportivo.

4. Fortalece los huesos

La práctica regular aumenta la densidad ósea, en particular en las vértebras. Una revisión de 33 ensayos controlados aleatorios, publicada en Annals of Internal Medicine, encontró que el yoga podría ofrecer protección contra la fragilidad, según Harvard Health.

PUBLICIDAD

Esta disciplina se incorpora cada vez más a las rutinas deportivas por sus beneficios en la movilidad, la fuerza y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Optimiza la respiración

La respiración profunda, conocida como pranayama, constituye uno de los pilares del yoga. Esta técnica facilita una mejor oxigenación y ayuda a gestionar la ansiedad en el contexto deportivo.

6. Mejora la calidad del sueño

El yoga promueve un descanso más profundo gracias a su acción sobre el sistema endocrino. “La práctica del yoga aumenta los niveles de serotonina por lo que ayuda a dormir mejor” explica el doctor Murali Doraiswam, autor de un estudio de la Universidad de Duke en el que se incluyó la revisión de más de 100 trabajos de investigación sobre el yoga. Un sueño adecuado se relaciona con menor riesgo de enfermedades crónicas, como obesidad, hipertensión y trastornos inflamatorios.

PUBLICIDAD

7. Es un aliado de las deportistas posmenopausia

Una investigación, publicada en National Library of Medicine destacó los efectos positivos del yoga en la calidad de vida de las mujeres posmenopáusicas.

Estudios muestran que el yoga va más allá del estiramiento, ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, y mejora la oxigenación (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Combate el dolor

Un estudio realizado por investigadores de la UCLA con mujeres jóvenes con artritis reumatoide, una enfermedad que produce un dolor intenso articular y reducción de la movilidad, halló que la mitad de las que siguieron un programa de yoga Iyengar de 6 semanas no solo redujeron el dolor, también bajaron sus niveles de ansiedad y depresión.

PUBLICIDAD

9. Ayuda al control de la diabetes

El yoga, en combinación con el ejercicio físico, contribuye a reducir los niveles de glucemia y mejora el control metabólico en personas con diabetes tipo 2, según un estudio publicado en Sage Journals. “Las prácticas de mente y cuerpo están fuertemente asociadas con la mejora en el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2″, señalaron los científicos en el estudio.