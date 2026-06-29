Salud

Cómo influye la forma de preparar las papas en la glucosa

El tamaño de la ración, la variedad y técnicas como freír influyen en el pico posprandial, según una experta, quien explica que el enfriamiento y la combinación con proteínas o fibra pueden amortiguar la respuesta

Guardar
Google icon
Un primer plano de un tazón de madera marrón lleno hasta el borde con pequeñas papas criollas amarillas, redondas e irregulares, sobre una tela de arpillera marrón.
El efecto de las papas sobre la glucosa en sangre varía según la ración, la variedad y la forma de preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer papas todos los días puede elevar la glucosa en sangre tras las comidas, sobre todo si se consumen porciones grandes, variedades con índice glucémico alto o preparaciones como las papas fritas. La dietista nutricionista Brittany Lubeck señala en VeryWell Health que la cocción, el enfriamiento posterior y la combinación con proteínas o fibra pueden modificar esa respuesta.

Las papas y otras fuentes de carbohidratos elevan la glucosa después de comer. Esto ocurre porque se trata de alimentos ricos en almidón, con mayor contenido de carbohidratos que verduras no feculentas como la espinaca y el brócoli.

PUBLICIDAD

El organismo digiere esos carbohidratos y los almacena en las células como energía. Si una persona come muchas papas de una sola vez, la subida de glucosa puede ser rápida.

Cómo cambia el índice glucémico según el tipo de papa

Las papas tienen un índice glucémico de moderado a alto, una medida que refleja la velocidad con la que un alimento eleva la glucosa en sangre. Cuanto mayor es ese valor, más rápido aumenta la glucosa. Según Brittany Lubeck, el rango varía considerablemente según la variedad.

PUBLICIDAD

Esa diferencia ayuda a entender por qué no todas las papas producen el mismo efecto metabólico. En términos prácticos, el tipo de papa influye tanto como la cantidad consumida.

Vista cercana de un hombre midiéndose la glucosa con un láncetador en el dedo índice. En la mesa, un glucómetro, un vaso de agua y manzanas.
El índice glucémico de las papas va de moderado a alto y cambia de forma marcada según el tipo de papa consumido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué efecto tiene la forma de cocción

La manera de preparar las papas también modifica su impacto sobre la glucosa. La experta señala que las investigaciones apuntan a que hornearlas o cocinarlas en microondas da un índice glucémico más bajo que hervirlas.

También menciona datos sobre otras técnicas. Cocinarlas al vapor o enfriarlas después de prepararlas puede aumentar el almidón resistente y reducir el índice glucémico. Esto ocurre por los cambios que experimenta durante la cocción y el enfriamiento, sin necesidad de agregar otros ingredientes. Por eso, una misma papa no actúa igual en todos los platos.

Por qué el almidón resistente puede reducir el impacto

El almidón resistente es un tipo de carbohidrato que no se descompone en glucosa durante la digestión. Por esa razón, su efecto sobre la glucosa en sangre es menor.

Las papas hervidas, horneadas o hechas en microondas contienen menos almidón resistente que las que se cocinan y luego se enfrían, como ocurre en una ensalada de papa.

Lubeck también cita un estudio pequeño en mujeres. Quienes comieron papas enfriadas registraron niveles más bajos de glucosa e insulina entre los 15 y 30 minutos después de la comida que quienes consumieron papas hervidas calientes.

El vínculo entre las papas fritas y la diabetes tipo 2

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mayor consumo de papas fritas se asoció con más riesgo de diabetes tipo 2 y tres porciones adicionales por semana elevaron ese riesgo un 20% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de papas puede asociarse con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. El texto subraya que esa relación aparece sobre todo en el caso de las papas fritas.

Según las investigaciones citadas por VeryWell Health, las personas con mayor consumo de papas, en especial de papas fritas, presentaron más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. La nota no plantea esa relación como una certeza para todas las formas de consumo.

Los datos incluidos son concretos. Por cada tres porciones adicionales de papas fritas por semana, el riesgo de diabetes tipo 2 aumentó 20%.

Qué muestran los datos sobre reemplazos y frecuencia de consumo

La comparación con otros alimentos añade otra capa al análisis. Reemplazar tres porciones semanales de papas fritas por cereales integrales redujo el riesgo de diabetes tipo 2 un 19%, según la experta.

La frecuencia también aparece como un factor relevante. La fuente señala que los resultados son mixtos sobre cuántas papas son demasiadas, aunque existe un dato adicional sobre las papas fritas.

Papas al curry, receta casera, hojas de cilantro, sabor especiado, cocina internacional, platillo aromático, presentación colorida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las papas elevan la glucosa después de comer porque aportan más carbohidratos que verduras no feculentas como la espinaca y el brócoli (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir cinco o más porciones de papas fritas por semana aumentó el riesgo de diabetes tipo 2 un 27% frente a un consumo infrecuente.

Cómo moderar el consumo y reducir los picos de glucosa

Lubeck plantea que combinar las papas con otros alimentos puede amortiguar los picos de glucosa. Las investigaciones muestran que acompañar los carbohidratos con proteínas hace más lenta la digestión y reduce la subida posterior a la comida.

La fibra también puede ayudar. El texto indica que consumir fibra dietética junto con carbohidratos mejora el control general de la glucosa porque retrasa su absorción.

La revisión de Brittany Lubeck aclara que los estudios no son uniformes y que hacen falta más trabajos para definir con precisión cuánto consumo resulta excesivo. Aun así, no hay una recomendación dietética oficial sobre la ingesta diaria o semanal de papas, aunque algunos expertos sugieren que los adultos la limiten a unos 100 gramos al día o menos.

Temas Relacionados

PapasDiabetes Tipo 2Índice GlucémicoAlmidón ResistenteVeryWell HealthNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo ayudar a un niño a dejar de chuparse el pulgar y por qué es importante para la salud bucal

Especialistas de Cleveland Clinic explicaron cuáles son las estrategias más eficaces para acompañar este proceso y en qué momento resulta aconsejable consultar a un profesional para prevenir complicaciones durante el crecimiento

Cómo ayudar a un niño a dejar de chuparse el pulgar y por qué es importante para la salud bucal

Los alimentos que ayudan a cuidar la piel y el cabello, según expertos

Pautas como la hidratación, la higiene y el cuidado solar potencian el efecto de nutrientes que pueden encontrarse en varias comidas

Los alimentos que ayudan a cuidar la piel y el cabello, según expertos

Grasa en la alimentación: cuáles son las que benefician la salud y dónde hallarlas

Trucos sencillos ayudan a cambiar hábitos alimentarios, mejorando el perfil cardiovascular sin enfocarse en las etiquetas ni en restricciones generales

Grasa en la alimentación: cuáles son las que benefician la salud y dónde hallarlas

El cambio silencioso del pilates: de la postura al manejo del estrés

Investigaciones recientes vinculan esta práctica con mejoras en estabilidad corporal, amplitud articular, resistencia y calma psicológica, además de alivio de molestias en la zona baja de la espalda y avances en coordinación motora

El cambio silencioso del pilates: de la postura al manejo del estrés

8 superalimentos probióticos que una nutricionista recomienda para reforzar el intestino

Una selección de fermentados y lácteos con cultivos activos reúne opciones fáciles de sumar a las comidas, con claves para elegir versiones sin azúcares añadidos y con microorganismos viables que respalden el equilibrio del microbioma

8 superalimentos probióticos que una nutricionista recomienda para reforzar el intestino

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Fue titular en el primer partido del Mundial 1998 con Brasil, duró 45 minutos y no jugó más en su selección: “Aquí mando yo”

De una cómoda victoria, al sufrimiento del empate inesperado y la gloria final: a 40 años del título mundial en México

“Messi fue suplente mío”: el día que Argentina blindó a la “Pulga” y empezó la leyenda del capitán de la Selección

TELESHOW

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

INFOBAE AMÉRICA

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”