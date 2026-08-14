Cáncer de mama en hombres: cuáles son los síntomas y quiénes tienen mayor riesgo

El cáncer de mama en hombres representa menos del 1% de los casos y se diagnostica con más frecuencia después de los 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque suele asociarse con la salud femenina, el cáncer de mama masculino también existe y representa menos del 1% de todos los casos. Se trata de una enfermedad poco frecuente cuya incidencia aumenta con la edad y que se diagnostica con mayor frecuencia en hombres mayores de 60 años, según la información difundida por Mayo Clinic y Cleveland Clinic.

A escala mundial, un estudio publicado en 2025 estimó que los casos de cáncer de mama masculino aumentaron de 9.777 en 1990 a 38.827 en 2021, con una tasa de incidencia estandarizada por edad de 0,94 por cada 100.000 habitantes en ese último año.

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De acuerdo con Mayo Clinic, todas las personas nacen con una pequeña cantidad de tejido mamario. Por eso, aunque el desarrollo del pecho en los varones no siga el mismo patrón que en las mujeres, este puede sufrir alteraciones celulares que deriven en un cáncer.

Los casos de cáncer de mama masculino crecieron en el mundo entre 1990 y 2021, según un estudio publicado en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic señala que ese carácter inusual contribuye a que algunos pacientes no identifiquen los síntomas de inmediato o atribuyan los primeros signos a otras causas. Según explicó la oncóloga y hematóloga Halle Moore, de esa institución, esa idea puede demorar la consulta médica.

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En ese marco, la especialista señaló que el tumor suele desarrollarse debajo del pezón o en la zona que lo rodea, y que el síntoma más común es la aparición de un bulto o un área de engrosamiento en el tejido mamario.

Síntomas y signos de alerta

Entre los signos de alerta, Mayo Clinic menciona la aparición de un bulto indoloro en el pecho, cambios en la piel como hoyuelos, arrugas, descamación o variaciones de color, alteraciones en el pezón, hundimiento, secreción o sangrado.

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Cleveland Clinic suma el dolor en la zona, cambios visibles en el pezón y cualquier modificación inusual en el pecho.

El síntoma más común del cáncer de mama masculino es un bulto o un engrosamiento debajo del pezón o en la zona que lo rodea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no todos los bultos implican cáncer y algunos pueden responder a cuadros benignos como la ginecomastia, ambas instituciones recomiendan consultar ante cualquier cambio para determinar su origen.

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Aunque la mamografía puede utilizarse en hombres, no forma parte de un esquema de detección masiva. Suele indicarse ante la presencia de síntomas y, según el caso, puede complementarse con una ecografía.

Causas y tipos de cáncer de mama masculino

En cuanto a las causas, Mayo Clinic indica que no se sabe con exactitud qué desencadena el cáncer de mama masculino. Lo que sí se conoce es el mecanismo por el cual se forma: algunas células del tejido mamario desarrollan cambios en su ADN, comienzan a multiplicarse de forma descontrolada y sobreviven más tiempo del debido.

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Esa acumulación puede originar un tumor con capacidad de invadir tejidos sanos y, en etapas avanzadas, diseminarse a otras partes del cuerpo.

El síntoma más común del cáncer de mama masculino es un bulto o un engrosamiento debajo del pezón o en la zona que lo rodea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas distinguen distintos tipos de cáncer de mama masculino. El más frecuente es el carcinoma ductal, que comienza en los conductos mamarios conectados al pezón. Más raros son el carcinoma lobulillar, que se inicia en las glándulas productoras de leche, la enfermedad de Paget del pezón y el cáncer de mama inflamatorio. La menor presencia de células lobulillares en los hombres explica por qué algunas variantes son menos habituales.

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Factores de riesgo

Los factores de riesgo también están identificados. Mayo Clinic menciona la edad avanzada, sobre todo a partir de los 60 años, los antecedentes familiares de cáncer de mama, las mutaciones hereditarias en genes como BRCA1 y BRCA2, el síndrome de Klinefelter —un trastorno genético en el que un varón nace con una copia extra del cromosoma X—, la obesidad, ciertas enfermedades hepáticas y antecedentes de inflamación o cirugía testicular.

Además, la institución advierte que algunos tratamientos hormonales con estrógeno, incluidos los usados en ciertos casos de cáncer de próstata, pueden elevar el riesgo.

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Los factores de riesgo del cáncer de mama masculino incluyen edad avanzada, antecedentes familiares, mutaciones BRCA, síndrome de Klinefelter, obesidad y tratamientos con estrógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic aporta: un hombre puede desarrollar cáncer de mama incluso sin presentar factores de riesgo conocidos. Por ese motivo, el control de los síntomas ocupa un lugar central en la detección temprana.

La médica Halle Moore sostuvo que, por tratarse de una enfermedad asociada de forma cultural a las mujeres, muchos pacientes dudan en mencionar cambios en el pecho durante una consulta. Esa demora puede postergar el inicio del tratamiento.

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Prevención y controles

En relación con el abordaje terapéutico, Mayo Clinic señala que el tratamiento suele incluir cirugía para extirpar el tejido mamario afectado. Según las características del caso, también pueden indicarse radioterapia, quimioterapia u otras estrategias complementarias.

La Cleveland Clinic coincide en que el manejo del cáncer de mama en hombres se parece al aplicado en mujeres y depende del tipo de tumor, el estadio de la enfermedad, el estado general de salud y las preferencias del paciente.

El tratamiento del cáncer de mama en hombres puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia, y la prevención se apoya en controles y consulta médica ante cambios en el pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic indica que no hay una forma segura de evitar la enfermedad en la mayoría de los hombres. Quienes tienen antecedentes familiares o sospecha de alteraciones genéticas pueden consultar a su médico sobre pruebas genéticas o controles específicos. La vigilancia incluye notar cambios en el aspecto y la textura del pecho.