Qué conductas habituales del fin de semana pueden afectar el control de la glucosa y la salud metabólica

Repetir poco descanso, exceso de alcohol y comidas con azúcares añadidos durante el fin de semana eleva el riesgo de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos del fin de semana también influyen en la salud, y llevar ciertos excesos a la rutina puede elevar el riesgo de diabetes tipo 2. Según Eating Well, esta enfermedad metabólica altera la forma en que el cuerpo procesa y utiliza la glucosa, o azúcar.

Tomar una copa de vino en una comida compartida, trasnochar para ver un partido o pasar horas frente a una serie con un pote de aperitivos pueden ser escenas ocasionales y, en muchos casos, inofensivas. El problema aparece cuando ese patrón se repite cada fin de semana.

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La dietista Kaitlin Hippley, educadora en diabetes, resumió esa idea con una advertencia recogida por Eating Well: “La constancia importa más que la perfección”. También señaló que los fines de semana menos estructurados no deshacen los hábitos saludables de los días laborables, pero que los patrones repetidos pueden dificultar que el cuerpo mantenga estable la glucosa en sangre. Hippley presenta tres hábitos del fin de semana perjudiciales para la salud.

1. Dormir poco

Dormir poco de forma habitual altera la regulación de la glucosa, eleva el cortisol y favorece la resistencia a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas coinciden en un punto: dormir mal el fin de semana también cuenta. Reducir el descanso de forma habitual puede aumentar con el tiempo el riesgo de desarrollar diabetes.

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Hippley explicó que no dormir lo suficiente puede perjudicar la regulación de la glucosa en sangre. “La restricción del sueño y los patrones irregulares de descanso pueden elevar los niveles de cortisol, alterar las hormonas del hambre y la saciedad y aumentar la resistencia a la insulina”, afirmó.

Cuando las células resisten la acción de la insulina que produce el organismo, el azúcar permanece en el torrente sanguíneo en lugar de pasar a las células para aportar energía. Con el paso del tiempo, esa situación eleva la glucosa en sangre y aumenta el riesgo de prediabetes y diabetes tipo 2.

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La dietista Vandana Sheth, especialista en educación sobre diabetes, añadió que “incluso unas pocas noches de mal sueño pueden disminuir la sensibilidad a la insulina y aumentar los antojos de alimentos ricos en calorías y azúcar”. Si ese descanso deficiente se combina con comidas abundantes y frecuentes, también puede favorecer el aumento de peso, otro factor de riesgo.

2. Exceso de alcohol

El consumo excesivo de alcohol durante el fin de semana se asocia con mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial e inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo episódico de alcohol durante el fin de semana es otro hábito que puede perjudicar la salud. La fuente define ese patrón como cuatro bebidas en una sola ocasión para las mujeres o cinco para los hombres.

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Según Eating Well, tanto ese consumo ocasional como el frecuente se han vinculado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de hipertensión arterial en comparación con no beber. El alcohol también puede dañar el hígado y aumentar la inflamación, dos efectos que repercuten de forma negativa en el control de la glucosa.

Sheth advirtió además que varias bebidas a lo largo del fin de semana pueden traducirse en un exceso de calorías, sobre todo si se acompañan con comidas nocturnas. “El consumo de alcohol puede alterar el sueño, afectar la regulación del apetito y llevar a malas elecciones alimentarias”, dijo.

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Tomar una bebida de vez en cuando no implica por sí solo un perjuicio directo para la salud. Aun así, Sheth recomendó reservar el alcohol para ocasiones especiales, fijar un límite de consumo durante el fin de semana y alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua para frenar el ritmo.

3. Excesos con azúcar y grasa

Las comidas con porciones grandes, carbohidratos refinados, azúcares añadidos y grasas saturadas perjudican la glucosa en sangre y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir a comer fuera después de una semana de trabajo puede resultar una pausa cómoda frente a la cocina y la limpieza. Convertirlo en costumbre, según el artículo, puede influir en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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Hippley sostuvo que excederse con frecuencia los fines de semana en alimentos muy procesados y azúcares añadidos puede volver más difícil el control de la glucosa con el paso del tiempo. Sheth señaló que las raciones muy grandes y ricas en carbohidratos refinados, sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas pueden perjudicar con el tiempo la glucosa en sangre y la salud cardiovascular.

La recomendación, si se come fuera a menudo, es optar por porciones más pequeñas y por combinaciones con mejor equilibrio nutricional. Entre esas elecciones figuran carbohidratos ricos en fibra, como cereales integrales, legumbres y verduras feculentas como la papa.

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También aparecen proteínas magras, como pescado, tofu, porotos, pollo, carne vacuna magra, junto con grasas saludables como palta, frutos secos y aceite de oliva.

Otra opción práctica consiste en compartir platos cuando las porciones son grandes o llevar a casa la mitad de la comida para otro momento. Ese ajuste permite moderar la cantidad sin renunciar por completo al disfrute.

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Consejos para reducir el riesgo

Para reducir el riesgo de diabetes tipo 2, los especialistas recomiendan cambios pequeños y sostenidos, actividad física y un horario de sueño regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto subraya que los cambios pequeños y sostenidos suelen funcionar mejor que las medidas extremas a corto plazo. Hippley recomendó avanzar con constancia en lugar de intentar giros bruscos que después resultan difíciles de mantener.

La dietista Sheri Gaw, también especialista en diabetes, aconsejó mantener actividad física durante el fin de semana. “Cualquier movimiento es mejor que ninguno. Como mínimo, haga una caminata de cinco a 10 minutos después de las comidas para mejorar la regulación de la glucosa en sangre”, indicó.

Gaw también planteó dar prioridad al sueño y sostener un horario de descanso parecido a lo largo de toda la semana. “Basta con pequeños ajustes en la rutina, como empezar a relajarse entre 15 y 30 minutos antes cada noche”, señaló.

Pequeños ajustes en la rutina, como relajarse entre 15 y 30 minutos antes cada noche, pueden ayudar a cuidar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la alimentación, recomendó dar espacio a las verduras en todas las comidas, también los fines de semana. Sugirió además equilibrar comidas grasas con opciones como una ensalada o una pieza de fruta, dentro de una pauta basada la mayor parte de los días en productos poco procesados, proteína magra, carbohidratos ricos en fibra, frutas, verduras y grasas saludables.

Otra medida consiste en reducir al mínimo los azúcares añadidos la mayoría de los días. Eso incluye moderar bebidas azucaradas, galletas, pasteles, caramelos, helado, azúcar de mesa y jarabes, una pauta que, según el medio, se asocia con un mejor manejo de la glucosa y con la prevención del exceso de calorías vinculado al aumento de peso.

Sheth dijo que ve con frecuencia a personas muy estrictas entre semana que luego pasan a un fin de semana desordenado, un cambio que complica la salud metabólica a largo plazo. Para Eating Well, el disfrute ocasional no está reñido con priorizar la mayoría de los fines de semana las verduras, las caminatas y un consumo moderado de alcohol.