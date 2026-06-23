Salud

La regla “no negociable” de Stanford: 5 acciones cotidianas que promueven longevidad y bienestar

Una investigadora en epigenética propone un enfoque realista basado en alimentación consciente, actividad regular, relaciones sólidas, propósito vital y disfrute diario como pilares para mejorar la salud física y emocional a largo plazo

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Una mujer adulta con camisa azul sonríe frente a una ventana, con luz solar, una botella de agua, una planta y libros en un estante.
Una mujer adulta sonríe en un interior luminoso con luz solar, un ambiente que sugiere bienestar y hábitos sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo que muchas personas tienen en común: el deseo de una vida larga y con bienestar. En ese marco, una especialista de la Universidad de Stanford afirmó que existe una regla “no negociable” para vivir más y mejor, construida a partir de cinco hábitos cotidianos.

La propuesta fue difundida por la investigadora de longevidad Lucia Aronica, quien sostuvo que la longevidad no depende solo de grandes cambios, sino de rutinas sostenibles que, con el tiempo, moldean la salud y el estado de ánimo. En su planteo, la regla se apoya en cinco ejes —alimentación, movimiento, vínculos, propósito y placer— como una forma de ordenar prioridades sin convertir el bienestar en una lista imposible.

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La idea central es que los hábitos deben ser practicables: sostenerse aun cuando la vida no sea perfecta, integrarse a la rutina diaria y evitar que se vivan como un sacrificio permanente. En ese sentido, Aronica señaló que se inspira en las enseñanzas de su madre de 85 años, a quien atribuye un modo de vivir que combina salud, disfrute y estabilidad emocional incluso cuando las condiciones no son ideales.

La regla “no negociable” de Stanford: cinco hábitos que sostienen el bienestar

Infografía sobre PET y TC, con un escáner médico, representaciones de cerebro, corazón y órganos, textos explicativos y el logo de Infobae.
Harvard y Stanford coinciden en que los vínculos y la socialización son claves para el bienestar y la longevidad, frente al impacto del aislamiento social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla se apoya en cinco ejes simples, que Aronica atribuye a enseñanzas de su madre de 85 años y que, según el artículo, buscan mejorar tanto la salud como la satisfacción diaria.

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1) Comer de un modo que combine nutrición y disfrute. El texto remarca que llevar una dieta equilibrada no implica comer cosas que resulten una carga: Aronica planteó que la comida puede ser “sagrada” y que conviene transformarla en un ritual —cocinar, comer más lento y celebrar el momento—. En esa línea, promovió la dieta mediterránea como un enfoque que reúne nutrientes esenciales y platos disfrutables.

2) Moverse más durante el día, incluso fuera del gimnasio. El artículo señaló que el sedentarismo afecta de forma negativa la salud física y mental, y propuso sumar actividad “natural” a la rutina: caminar durante una llamada, usar escaleras en lugar de elevador, ir caminando por un café o salir al parque con mascotas.

3) Estar presente para tu gente. En el texto se indicó que Harvard y Stanford coinciden en la relevancia de las relaciones y la socialización para el bienestar y la longevidad. Además, se reprodujo una cita textual atribuida a Aronica: “el aislamiento social activa genes inflamatorios que pueden provocar enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y envejecimiento acelerado. Las relaciones cercanas silencian estos genes inflamatorios y nos protegen de enfermedades crónicas”.

Propósito y placer: dos claves que el artículo asocia con el “envejecimiento saludable”

Pescado asado, ensalada griega con queso feta y aceitunas, pimientos, calabacín y berenjena asados, hummus, aceitunas, pan, aceite de oliva y ajos.
Una mesa de madera muestra un conjunto de platos que componen una comida mediterránea, con pescado, ensaladas, verduras asadas, hummus y pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4) Identificar una razón para levantarse cada mañana. El artículo sostuvo que el propósito no tiene por qué estar ligado a un trabajo: puede ser una motivación personal que impulse hábitos y decisiones. En ese apartado, se incluyó otra cita textual: “Las investigaciones han revelado que las personas con un fuerte sentido de propósito tenían, en promedio, una edad epigenética 2,4 años menor que aquellas que carecían de dicho sentido”, afirmó la experta.

5) Priorizar el placer sin caer en excesos ni conductas poco saludables. La idea, según el texto, es desarrollar la capacidad de disfrutar de forma cotidiana y entender que placer y salud no necesariamente son opuestos. Allí aparece una tercera cita: “Las investigaciones sugieren que las emociones positivas, las relaciones sólidas y las experiencias placenteras pueden favorecer los procesos biológicos relacionados con la resiliencia y el envejecimiento saludable”.

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