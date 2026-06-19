Salud

Adicción a los ultraprocesados: qué dice la ciencia sobre la recompensa cerebral y la comida chatarra

Científicos y expertos alzan la voz sobre los motivos detrás de los efectos que generan algunos alimentos en la mente

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Ilustración digital de una boca humana abierta con labios rojos y lengua llena de papas fritas, hamburguesa, galletas, golosinas, refrescos y chocolate, sobre fondo azul oscuro.
Los alimentos ultraprocesados desplazaron opciones frescas y naturales y ganaron presencia en la vida cotidiana por su bajo costo, practicidad y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas décadas, la presencia de alimentos ultraprocesados ha crecido de manera exponencial en la vida cotidiana, desplazando opciones frescas y naturales en los hábitos de consumo de millones de personas. Estos productos, que ocupan gran parte de los supermercados, se caracterizan por contener combinaciones industriales de azúcares refinados, grasas saturadas, sal, aditivos y saborizantes, ingredientes diseñados para prolongar la vida útil y potenciar el sabor. El atractivo inmediato de estos alimentos, junto con su bajo costo y practicidad, ha facilitado su integración en todo tipo de dietas, desde la infancia hasta la adultez.

El consumo regular se ha vinculado a una larga lista de riesgos para la salud. Datos recogidos por CNN han demostrado que incrementar tan solo un 10% la proporción diaria de estos productos puede elevar en un 55% el riesgo de obesidad, en un 50% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y en un 40% la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Además, la Mayo Clinic ha asociado su ingesta con mayor deterioro cognitivo, accidentes cerebrovasculares y un aumento en la incidencia de cánceres digestivos. Lejos de ser una simple cuestión de calorías, su impacto negativo se extiende al metabolismo, el sistema cardiovascular y la función cerebral.

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Pero el problema no termina en los daños físicos. Uno de los aspectos más preocupantes es el potencial adictivo de estos alimentos. La ciencia ha revelado que no solo resultan atractivos por su sabor, sino que pueden secuestrar los circuitos de recompensa del cerebro, generando patrones de consumo compulsivo y dificultando el control voluntario. Comprender por qué estos productos resultan tan difíciles de dejar es clave para abordar la epidemia de enfermedades relacionadas con la alimentación en las sociedades modernas.

Por qué los alimentos ultraprocesados son adictivos

Los alimentos ultraprocesados son adictivos porque han sido formulados para estimular intensamente los sistemas de recompensa del cerebro, generando respuestas similares a las observadas en las adicciones a sustancias. Investigaciones recientes, publicadas tanto por Brain Sciences y Pharmacology & Therapeutics, revelan que estos productos combinan cantidades elevadas de azúcares refinados, grasas y sal, junto con aditivos diseñados para potenciar el sabor y la textura. Esta combinación no se encuentra de forma natural y provoca una “explosión hedónica” que el organismo difícilmente puede ignorar.

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Al consumirlos, el cerebro libera dopamina en el circuito de recompensa mesolímbico, el mismo sistema activado por drogas como la nicotina o el alcohol, según los autores de la revisión y una investigación publicada en 2026. La repetida activación de este circuito refuerza la búsqueda del estímulo, llevando a un deseo compulsivo y a la pérdida progresiva de control sobre la ingesta. Además, ensayos en animales y humanos muestran que el consumo excesivo y crónico de estos productos puede inducir tolerancia (necesidad de consumir mayores cantidades para obtener el mismo placer) y síntomas de abstinencia cuando se intenta reducir su consumo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La adicción a la comida aparece como un efecto de los alimentos ultraprocesados sobre los circuitos de recompensa del cerebro y sobre el control del consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Escala de Adicción a la Comida de Yale, citada tanto por CNN como por la Mayo Clinic, ha permitido identificar que al menos un 14% de los adultos y un 12% de los niños cumplen criterios clínicos de adicción a este tipo de alimentos. Los síntomas observados incluyen antojos intensos, incapacidad para moderar el consumo, intentos fallidos de dejar de comerlos y persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias negativas para la salud.

Los estudios de neuroimagen en los que se apoyaron los expertos, confirman que, en personas con alta puntuación en esta escala, la exposición a imágenes de ultraprocesados activa regiones cerebrales asociadas a la motivación y la recompensa, mientras que se reduce la actividad en áreas encargadas del autocontrol.

La industria alimentaria, como señalan expertos citados por Cleveland Clinic, emplea técnicas de ingeniería sensorial para crear productos con perfiles de sabor, textura y aroma que potencian el atractivo y dificultan que el consumidor se sienta saciado. La rápida absorción de azúcares y grasas en estos productos, junto a la reducción de fibra y agua, facilita un consumo veloz y prolonga el placer, perpetuando el ciclo de búsqueda y recompensa.

Cuáles son las combinaciones de alimentos más adictivas

Las combinaciones de ingredientes que hacen a los alimentos ultraprocesados especialmente adictivos suelen unir altos niveles de carbohidratos refinados y grasas, a menudo acompañados de sal y potenciadores de sabor. Estas mezclas generan una experiencia sensorial intensa y difícil de resistir, según estudios citados por CNN, Brain Sciences y la Mayo Clinic.

Comida procesada, varices en las piernas, efecto de la dieta, alimentos grasos, problemas circulatorios, salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La dopamina liberada por los alimentos ultraprocesados activa el circuito mesolímbico y puede favorecer tolerancia, abstinencia y consumo compulsivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carbohidratos refinados más grasas añadidas

Esta combinación sobresale por la velocidad con la que los carbohidratos se convierten en glucosa y por la alta densidad energética, lo que potencia la liberación de dopamina y el deseo de seguir comiendo. Según CNN y el estudio de Brain Sciences, más del 90% de los productos considerados con mayor nivel adictivo presentan este perfil. Ejemplos:

  • Galletitas
  • Tortas
  • Donas
  • Muffins
  • Pizza
  • Papas fritas
  • Golosinas

Azúcares añadidos más grasas saturadas

La presencia simultánea de azúcar y grasa saturada aumenta la recompensa cerebral y dificulta la saciedad. Esto ha sido documentado por la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic, que destacan cómo las golosinas y postres concentran esta mezcla, llevando a patrones de consumo compulsivo. Ejemplos:

  • Helado
  • Chocolates
  • Golosinas
  • Panadería industrial

Harinas refinadas con sal y grasas

El almidón refinado se digiere rápido, generando picos de azúcar en sangre, mientras que la grasa y la sal potencian el sabor y la palatabilidad, según lo documentado por Brain Sciences. Ejemplos:

  • Papas fritas
  • Snacks salados
  • Snacks de pollo rebozado
  • Sándwiches industrializados

Carbohidratos de rápida absorción más aditivos y potenciadores de sabor

Los aditivos y potenciadores de sabor refuerzan el placer sensorial, dificultando el control sobre la cantidad consumida. CNN cita estudios en los que estos productos figuran entre los más mencionados como adictivos. Ejemplos:

  • Pizza congelada
  • Menús como fideos con queso industrializado
  • Salsas listas

Productos con alto contenido de grasa, sal y poca fibra/proteína

La falta de fibra y proteínas reduce la sensación de saciedad, mientras que la mezcla de grasa y sal estimula el consumo excesivo. La Mayo Clinic y CNN coinciden en que estas combinaciones son especialmente problemáticas. Ejemplos:

  • Hamburguesas con queso
  • Pan de ajo
  • Medialunas
  • Tostadas con jarabe

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