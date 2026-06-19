4 bebidas nocturnas avaladas por nutricionistas que ayudan a estabilizar el azúcar y dormir mejor

Las bebidas nocturnas sin azúcar se asocian con una glucosa más estable durante la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir bebidas nocturnas que no eleven la glucosa puede ser complicado para quienes desean mantener un buen control metabólico. Expertos citados por Eating Well recomiendan alternativas disfrutar de una bebida por la noche sin afectar el equilibrio glucémico.

Investigaciones del National Institutes of Health han mostrado que la elección de bebidas sin azúcar antes de dormir ayuda a prevenir fluctuaciones nocturnas de glucosa en personas con y sin diabetes. Un estudio publicado en Diabetes Care demostró que evitar el consumo de bebidas azucaradas en la noche reduce la incidencia de hiperglucemia nocturna y mejora la calidad del sueño en adultos jóvenes y mayores.

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Muchos nutricionistas advierten que consumir gaseosas, jugos, café dulce o cualquier bebida azucarada antes de dormir puede elevar la glucosa de forma rápida. Esto ocurre por la ausencia de proteínas, grasas o fibra, nutrientes que ayudan a moderar la absorción de azúcares. Por ello, las recomendaciones se centran en opciones naturales y sin endulzantes.

1. Té de manzanilla para noches tranquilas y glucosa estable

La manzanilla se destaca como infusión apta para el descanso sin azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de manzanilla destaca por su efecto relajante y por ser apto para quienes desean un descanso sin variaciones bruscas en la glucemia.

La dietista registrada Paloma Vega explicó a Eating Well que “las infusiones de hierbas como la manzanilla son especialmente recomendables por la noche porque favorecen la relajación sin azúcares añadidos”.

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Un estudio citado por el medio sugiere que el consumo habitual de té de manzanilla ayuda a reducir la glucosa en ayunas. La sugerencia de los expertos es tomarlo sin agregar miel ni azúcar, para conservar sus beneficios.

2. Té verde descafeinado: antioxidantes sin afectar la glucosa

El té verde descafeinado aporta antioxidantes sin interferir con el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción recomendada es el té verde descafeinado, rico en antioxidantes. Según Lisa Stollman, nutricionista consultada por el medio citado, este té aporta flavonoides y polifenoles: “Estos compuestos protegen a las células y pueden mejorar la respuesta al tratamiento de la diabetes”.

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El té verde descafeinado resulta apropiado para el horario nocturno por no contener cafeína, favoreciendo así el sueño. Los nutricionistas aconsejan aromatizarlo con menta, jengibre o limón, evitando siempre el azúcar para mantener el control glucémico.

3. Leche dorada: cúrcuma y proteínas para la noche

La leche dorada con leche sin azúcar combina cúrcuma con un aporte saciante de nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche dorada constituye una bebida saciante y libre de azúcares añadidos, preparada con cúrcuma y leche sin azúcar.

La dietista registrada, Val Warner, consultada por Eating Well, resalta que “la leche dorada elaborada con leche sin azúcar aporta proteínas y grasas que estabilizan la glucosa durante la noche”.

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La preparación casera facilita controlar los ingredientes e incorporar especias como canela, jengibre o pimienta negra. Así, se obtiene una bebida con propiedades antiinflamatorias que contribuye tanto al descanso como al equilibrio metabólico nocturno.

4. Batido de proteínas bajo en azúcar antes de dormir

Un batido proteico bajo en azúcar puede ayudar a sostener la estabilidad metabólica nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un batido de proteínas bajo en azúcar puede ser la opción ideal en caso de hambre antes de dormir o después de ejercicio intenso. Warner recomienda al medio citado seleccionar batidos que contengan al menos 20 gramos de proteína y menos de 5 gramos de azúcares añadidos.

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Revisar la etiqueta nutricional resulta importante para evitar productos endulzados o con muchos carbohidratos. Consumir proteína antes de dormir ayuda a mantener la glucosa estable durante la noche y favorece la recuperación muscular.

Por otra parte, la American Diabetes Association resalta que mantener la glucosa estable durante la noche resulta fundamental para evitar complicaciones metabólicas a largo plazo.

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Evitar gaseosas, jugos y café dulce por la noche reduce el riesgo de hiperglucemia nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad médica aconseja elegir infusiones sin endulzar y bebidas bajas en carbohidratos, ya que estas opciones contribuyen tanto a la salud metabólica como al bienestar general, especialmente en personas con riesgo de diabetes tipo 2.

Elegir la bebida adecuada por la noche puede marcar una diferencia clara en la estabilidad glucémica y el bienestar diario. Los consejos recopilados por Eating Well cobran mayor efectividad cuando forman parte de un estilo de vida que prioriza la alimentación equilibrada y la actividad física regular.

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