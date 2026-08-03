Cómo los movimientos de los dedos podrían anticipar el deterioro cognitivo

Una revisión de 17 estudios publicada en Technology and Health Care encontró que la destreza de los dedos mostró correlación con el deterioro cognitivo en todos los trabajos relevados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La destreza manual como señal temprana de deterioro cognitivo acumula respaldo científico en una serie de estudios publicados en los últimos años que ubican a la motricidad fina —los movimientos pequeños y precisos de dedos y manos— en el centro de la investigación sobre Alzheimer y demencia.

La precisión con que la mano ejecuta o pierde fluidez refleja, con creciente respaldo empírico, el estado del cerebro que la controla. Una revisión sistemática publicada en 2024 en Technology and Health Care —que analizó 17 estudios sobre la relación entre función manual y rendimiento cognitivo— encontró que la destreza de los dedos mostró correlación con el deterioro en todos los trabajos relevados.

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El declive en el control motor fino, según ese análisis, tiende a profundizarse a medida que avanza la demencia, y los movimientos complejos —como la escritura o las secuencias de dedos— permiten predecir la transición desde el deterioro cognitivo leve (DCL) —una etapa intermedia entre el envejecimiento normal y la demencia— hacia el Alzheimer declarado.

La arquitectura cerebral detrás de la mano

La conexión entre manos y cerebro tiene una base anatómica precisa. Las manos ocupan una porción excepcionalmente extensa de la corteza motora y somatosensorial —las regiones cerebrales que gobiernan el movimiento voluntario y procesan las sensaciones táctiles—, lo que las convierte en una ventana privilegiada sobre la salud neurológica.

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Un modelo publicado en Frontiers in Aging Neuroscience en 2025 explicó el 50,3% de la varianza en el rendimiento cognitivo global solo a partir de la destreza manual, por encima del equilibrio, la fuerza de agarre y la velocidad de marcha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en 2025 en Frontiers in Aging Neuroscience, que evaluó a 98 adultos mayores, determinó que la destreza manual fue el predictor motor más robusto e independiente del rendimiento cognitivo global, por encima de la fuerza de agarre, el equilibrio y la velocidad de marcha. El modelo explicó el 50,3% de la varianza en el desempeño cognitivo.

La investigación también avanza hacia herramientas de detección más accesibles. Un trabajo publicado en 2025 en eBioMedicine —revista del grupo The Lancet— midió la función motora fina en cerca de 8.000 personas y encontró que el volumen cerebral total, el del hipocampo y el grosor de regiones clave de la corteza motora se asociaron con el rendimiento en tareas de precisión y control de mano.

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Esas asociaciones se volvieron más pronunciadas en los grupos de mayor edad, lo que sugiere que la motricidad fina opera como indicador sensible de los cambios estructurales cerebrales ligados al envejecimiento.

Un estudio publicado en octubre de 2024 en The Journals of Gerontology (Oxford Academic) evaluó durante 32 meses a 132 adultos mayores de 80 años —77 cognitivamente sanos y 55 con DCL— y midió las fluctuaciones de fuerza durante tareas de coordinación bimanual (el trabajo sincronizado de ambas manos).

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El Nine-Hole Peg Test y el Purdue Pegboard Test —herramientas de bajo costo usadas en evaluación clínica— son hoy candidatos a integrarse en protocolos de detección temprana de deterioro cognitivo en atención primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes con deterioro mostraron mayor variabilidad e inestabilidad en la producción de fuerza, tanto en movimientos simétricos como en tareas diferenciadas por rol. Los autores identificaron ese patrón como potencial marcador de seguimiento clínico.

Indicador clínico, no ejercicio preventivo

David Perlmutter, neurólogo certificado por el Consejo Americano de Psiquiatría y Neurología, precisó que los movimientos de dedos y manos “pueden reflejar aspectos de la función neurológica”, aunque advirtió que ningún ejercicio manual aislado ha sido validado como herramienta de detección o tratamiento.

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La posición de Jeremy M. Liff, neurólogo con sede en Nueva York, fue más categórica: “No existe una comprensión suficiente de por qué algunas personas desarrollan Alzheimer y otras no”, lo que impide atribuir valor preventivo a ningún ejercicio específico, según declaraciones recogidas por Prevention.

La distinción entre indicador clínico y ejercicio preventivo es la que la literatura científica sostiene con mayor consistencia. La función manual deteriorada aparece asociada al Alzheimer en contextos de evaluación médica formal —con instrumentos como el Nine-Hole Peg Test o el Purdue Pegboard Test, accesibles y de bajo costo—, no como resultado de movimientos cotidianos ni de rutinas recreativas. Los investigadores de Frontiers in Aging Neuroscience señalaron que esas herramientas tienen potencial para integrarse en protocolos de tamizaje (detección sistemática en poblaciones de riesgo) en atención primaria.

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