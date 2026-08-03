Salud
Agregar Infobae enGoogle

Cómo los movimientos de los dedos podrían anticipar el deterioro cognitivo

Tres estudios publicados entre 2024 y 2025 confirman que la motricidad fina es un predictor independiente del rendimiento cognitivo global y podría integrarse en protocolos de detección temprana en atención primaria

Primer plano de manos de un joven de unos 30 años; una mano sujeta la muñeca de la otra, vestido con una camisa blanca frente a un fondo neutro.
Una revisión de 17 estudios publicada en Technology and Health Care encontró que la destreza de los dedos mostró correlación con el deterioro cognitivo en todos los trabajos relevados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La destreza manual como señal temprana de deterioro cognitivo acumula respaldo científico en una serie de estudios publicados en los últimos años que ubican a la motricidad fina —los movimientos pequeños y precisos de dedos y manos— en el centro de la investigación sobre Alzheimer y demencia.

La precisión con que la mano ejecuta o pierde fluidez refleja, con creciente respaldo empírico, el estado del cerebro que la controla. Una revisión sistemática publicada en 2024 en Technology and Health Care —que analizó 17 estudios sobre la relación entre función manual y rendimiento cognitivo— encontró que la destreza de los dedos mostró correlación con el deterioro en todos los trabajos relevados.

PUBLICIDAD

El declive en el control motor fino, según ese análisis, tiende a profundizarse a medida que avanza la demencia, y los movimientos complejos —como la escritura o las secuencias de dedos— permiten predecir la transición desde el deterioro cognitivo leve (DCL) —una etapa intermedia entre el envejecimiento normal y la demencia— hacia el Alzheimer declarado.

La arquitectura cerebral detrás de la mano

La conexión entre manos y cerebro tiene una base anatómica precisa. Las manos ocupan una porción excepcionalmente extensa de la corteza motora y somatosensorial —las regiones cerebrales que gobiernan el movimiento voluntario y procesan las sensaciones táctiles—, lo que las convierte en una ventana privilegiada sobre la salud neurológica.

PUBLICIDAD

Representación digital de un cerebro humano desintegrándose en partículas, que se transforman en una neurona rodeada de estructuras geométricas simbólicas y conexiones abstractas, sobre un fondo oscuro.
Un modelo publicado en Frontiers in Aging Neuroscience en 2025 explicó el 50,3% de la varianza en el rendimiento cognitivo global solo a partir de la destreza manual, por encima del equilibrio, la fuerza de agarre y la velocidad de marcha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en 2025 en Frontiers in Aging Neuroscience, que evaluó a 98 adultos mayores, determinó que la destreza manual fue el predictor motor más robusto e independiente del rendimiento cognitivo global, por encima de la fuerza de agarre, el equilibrio y la velocidad de marcha. El modelo explicó el 50,3% de la varianza en el desempeño cognitivo.

La investigación también avanza hacia herramientas de detección más accesibles. Un trabajo publicado en 2025 en eBioMedicine —revista del grupo The Lancet— midió la función motora fina en cerca de 8.000 personas y encontró que el volumen cerebral total, el del hipocampo y el grosor de regiones clave de la corteza motora se asociaron con el rendimiento en tareas de precisión y control de mano.

Esas asociaciones se volvieron más pronunciadas en los grupos de mayor edad, lo que sugiere que la motricidad fina opera como indicador sensible de los cambios estructurales cerebrales ligados al envejecimiento.

Un estudio publicado en octubre de 2024 en The Journals of Gerontology (Oxford Academic) evaluó durante 32 meses a 132 adultos mayores de 80 años —77 cognitivamente sanos y 55 con DCL— y midió las fluctuaciones de fuerza durante tareas de coordinación bimanual (el trabajo sincronizado de ambas manos).

Un rompecabezas de un cerebro sobre un fondo blanco - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Nine-Hole Peg Test y el Purdue Pegboard Test —herramientas de bajo costo usadas en evaluación clínica— son hoy candidatos a integrarse en protocolos de detección temprana de deterioro cognitivo en atención primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes con deterioro mostraron mayor variabilidad e inestabilidad en la producción de fuerza, tanto en movimientos simétricos como en tareas diferenciadas por rol. Los autores identificaron ese patrón como potencial marcador de seguimiento clínico.

Indicador clínico, no ejercicio preventivo

David Perlmutter, neurólogo certificado por el Consejo Americano de Psiquiatría y Neurología, precisó que los movimientos de dedos y manos “pueden reflejar aspectos de la función neurológica”, aunque advirtió que ningún ejercicio manual aislado ha sido validado como herramienta de detección o tratamiento.

La posición de Jeremy M. Liff, neurólogo con sede en Nueva York, fue más categórica: “No existe una comprensión suficiente de por qué algunas personas desarrollan Alzheimer y otras no”, lo que impide atribuir valor preventivo a ningún ejercicio específico, según declaraciones recogidas por Prevention.

La distinción entre indicador clínico y ejercicio preventivo es la que la literatura científica sostiene con mayor consistencia. La función manual deteriorada aparece asociada al Alzheimer en contextos de evaluación médica formal —con instrumentos como el Nine-Hole Peg Test o el Purdue Pegboard Test, accesibles y de bajo costo—, no como resultado de movimientos cotidianos ni de rutinas recreativas. Los investigadores de Frontiers in Aging Neuroscience señalaron que esas herramientas tienen potencial para integrarse en protocolos de tamizaje (detección sistemática en poblaciones de riesgo) en atención primaria.

Temas Relacionados

TikTokDemenciaAlzheimerSalud cerebralNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué algunos recuerdos traumáticos se sienten como si estuvieran pasando ahora

El cerebro con TEPT no registra que la amenaza pasó: queda atrapado en datos antiguos, incapaz de distinguir un recuerdo de una amenaza real. Una investigación identificó por primera vez las fallas de conectividad que explican ese mecanismo

Por qué algunos recuerdos traumáticos se sienten como si estuvieran pasando ahora

¿Con o sin antifaz? Qué dicen los estudios sobre el accesorio que promete mejorar el sueño y la concentración

Un experimento de la Universidad de Cardiff encontró resultados sorprendentes, pero los especialistas marcan una diferencia clave según el modelo elegido

¿Con o sin antifaz? Qué dicen los estudios sobre el accesorio que promete mejorar el sueño y la concentración

Alta grasa corporal, no IMC, vinculada a un menor recuento de espermatozoides

Healthday Spanish

Alta grasa corporal, no IMC, vinculada a un menor recuento de espermatozoides

Ejercicios de respiración pueden ayudar a calmar los antojos en personas que luchan contra la adicción, según una reseña

Healthday Spanish

Ejercicios de respiración pueden ayudar a calmar los antojos en personas que luchan contra la adicción, según una reseña

Vaginosis bacteriana vinculada al triplicado riesgo de ITS, según un importante estudio

Healthday Spanish

Vaginosis bacteriana vinculada al triplicado riesgo de ITS, según un importante estudio

DEPORTES

Catedral histórica, hotel de lujo y con estrellas y celebridades: los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Catedral histórica, hotel de lujo y con estrellas y celebridades: los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra la FIFA tras el proyecto fallido: la exigencia que incluyó en un documento

Pidieron la expulsión de Insaurralde por taparse la boca en Sarmiento-Independiente Rivadavia: la curiosa explicación del defensor

“200 dólares por asistencia”: la increíble historia detrás del primer gol de Newell’s en el empate frente a Boca

Incertidumbre sobre el futuro de Icardi: un ofrecimiento y una contundente respuesta

TELESHOW

Moria Casán se tentó al contar la parte de su cuerpo que la avergüenza: “Ayer me latía... ¡Qué poco glam!”

Moria Casán se tentó al contar la parte de su cuerpo que la avergüenza: “Ayer me latía... ¡Qué poco glam!”

Así fue el regreso de Virginia Lago con Historias de Corazón: “Me tiemblan las piernas”

El Roña Castro apuntó contra Wanda Nara por una promesa que le hizo en MasterChef: “La llamé pero nunca me contestó”

Nicole Neumann se pronunció en el debate por la regulación de los criaderos y la venta online de perros: “Es un horror”

Se viralizaron fotos de Iván de Pineda a los 19 años modelando para Dolce & Gabbana y Armani en Vogue

INFOBAE AMÉRICA

Una discusión de billar que terminó en homicidio: La policía de El Salvador arrestó a tres sospechosos

Una discusión de billar que terminó en homicidio: La policía de El Salvador arrestó a tres sospechosos

La principal milicia proiraní de Irak rechazó el desarme y anunció que ampliará su arsenal

Guatemala declara alerta naranja por el Volcán de Fuego en Escuintla y suspenden ascensos

Las 10 virtudes que una persona debe poseer para ser feliz, según Aristóteles

Tras diez días sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.125 la cifra de muertos por el doble terremoto