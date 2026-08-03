Alta grasa corporal, no IMC, vinculada a un menor recuento de espermatozoides

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MARTES, 4 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- El índice de masa corporal (IMC) de un hombre es un indicador peor de su fertilidad que otras medidas más precisas de la grasa corporal, según un nuevo estudio.

Un mayor porcentaje de grasa corporal está relacionado con un menor recuento de espermatozoides y cambios en el equilibrio entre la testosterona y otras hormonas masculinas, según informaron los investigadores el 29 de julio en la revista Human Reproduction.

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Esta asociación se mantenía incluso si los hombres tenían IMC normal, pero porcentajes más altos de grasa corporal, según los investigadores. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

"Nuestro estudio encontró que los hombres con un alto porcentaje de grasa corporal generalmente tenían un recuento de esperma más bajo que los hombres con un porcentaje normal de grasa corporal y también tendían a tener menor volumen y concentración de semen más bajos", dijo el investigador principal, el Dr. Nis Brix , en un comunicado de prensa.

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"Es importante destacar que el porcentaje de grasa corporal fue un mejor predictor de una reducción del recuento de espermatozoides que el IMC o la relación cintura-altura", dijo Brix. Es profesor asociado de salud pública en la Universidad de Aarhus, Dinamarca.

El IMC ha ido perdiendo popularidad como medida del sobrepeso y la obesidad, porque no distingue entre masa grasa y masa muscular, según los investigadores en notas de fondo.

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Por ejemplo, los atletas y culturistas muy en forma que añaden mucho músculo a su cuerpo pueden tener un IMC que indicaría obesidad, señalaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores emplearon un método muy preciso para analizar la grasa corporal: un analizador de bioimpedancia, que utiliza una corriente eléctrica débil para estimar la grasa corporal, el agua corporal y la masa muscular.

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Este dispositivo se utilizó para rastrear la grasa corporal de más de 1.000 hombres daneses que participaban en un estudio sobre la fertilidad masculina. A los hombres también se les calculó el IMC y la relación cintura-altura.

Los hombres con alta grasa corporal (20% a 24%) tenían de media un 23% menos de espermatozoides que los hombres con grasa corporal normal (8% a 19%), según el estudio. Los hombres con grasa corporal muy alta (25% o más) tenían un recuento de espermatozoides un 15% menor.

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Estas reducciones podrían interferir con la fertilidad de hombres con calidad de semen al límite, según los investigadores.

Análisis posteriores mostraron que los aumentos en la grasa corporal se asociaron con una mayor caída en el recuento de espermatozoides que los incrementos en el IMC.

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"Descubrimos que un aumento de una desviación estándar (DS) en el porcentaje de grasa corporal entre hombres con un IMC de peso normal se asoció con un 13% más bajo en el recuento de espermatozoides, mientras que un aumento de 1-DS en el IMC se asoció solo con un 8% menos en el recuento de espermatozoides", dijo Brix. "Esto sugiere que el porcentaje de grasa corporal es un predictor más fuerte del recuento de espermatozoides que el IMC."

Los resultados también mostraron que niveles más altos de grasa corporal estaban relacionados con desequilibrios en las hormonas reproductivas masculinas, así como con una tendencia a una menor calidad y concentración del semen.

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"Para los hombres, mantener una composición corporal saludable, no solo un peso corporal saludable para la estatura, puede ser importante para la fertilidad", dijo Brix. "Para los médicos, evaluar el porcentaje de grasa corporal en pacientes seleccionados podría ayudar a identificar a los hombres con riesgo de reducción de fertilidad que de otro modo podrían pasar desapercibidos solo por el IMC.

"De forma más amplia, los resultados destacan la importancia de prevenir el exceso de grasa corporal mediante iniciativas de estilo de vida saludable, que pueden beneficiar tanto a la salud reproductiva como a la salud general", afirmó.

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Más información

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva tiene más información sobre obesidad y reproducción.

FUENTE: Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, comunicado de prensa, 29 de julio de 2026