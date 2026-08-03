Ejercicios de respiración pueden ayudar a calmar los antojos en personas que luchan contra la adicción, según una reseña

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MARTES, 4 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La respiración controlada podría ayudar a las personas que intentan dejar una adicción al alcohol, al tabaco o a las drogas, según una nueva revisión de evidencias.

Los ejercicios de respiración parecen ayudar a las personas a superar sus antojos de sustancias, según informan los investigadores en la revista Addiction.

Los efectos positivos de la respiración controlada fueron consistentes en nicotina, alcohol, opioides y estimulantes, así como cuando las personas consumían más de una sustancia a la vez, según los investigadores.

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"Nuestra revisión sugiere que las intervenciones respiratorias pueden ser un complemento eficaz y de bajo coste al tratamiento de la adicción", afirmó en un comunicado de prensa el investigador principal Ariel Dart Roxburgh, investigador en psicología en la Universidad Monash en Australia.

Para la revisión, los investigadores agruparon los resultados de 20 estudios previos con más de 1.200 personas, analizando una amplia gama de ejercicios de respiración que incluían:

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Biorrealimentación de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que utiliza retroalimentación en tiempo real para ayudar a las personas a regular su respiración al ritmo cardíaco. Respiración resonante, que enseña un ritmo de respiración más lento, normalmente 6 respiraciones por minuto. Respiración yóguica, que utiliza patrones controlados de inhalación, exhalación y retención de aire. Remercise, que consiste en una respiración lenta que incorpora componentes conductuales adicionales como sonrisas amplias, bostezos y verbalizaciones positivas coordinadas con la respiración. Imitar el tabaco, que consiste en respiraciones profundas y controladas a intervalos establecidos para simular la acción de fumar. Respiración en tres partes, que son tres técnicas centradas en expandir tres partes diferentes del cuerpo (abdomen, parte inferior del pecho, parte superior del pecho).

La evidencia indicó que la respiración por biofeedback tenía más evidencia para controlar a largo plazo los antojos, pero que los otros estilos de respiración ofrecían pruebas más sólidas para superar los antojos en el momento inmediato.

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Según estos datos, se podrían diseñar aplicaciones para smartphones que ayuden a las personas a respirar ante un antojo, dijo Roxburgh.

"Con más de tres cuartas partes de la población mundial poseyendo un teléfono móvil, los beneficios potenciales de las intervenciones respiratorias asistidas por smartphone de bajo coste son sustanciales", dijo Roxburgh.

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"Lo que necesitamos a continuación son ensayos más grandes, preregistrados, con medidas estandarizadas y un seguimiento más largo, para poder mejorar nuestra comprensión de cómo funcionan estas intervenciones", añadió Roxburgh.

Más información

La Society of Addiction Recovery Residences tiene más información sobre ejercicios de respiración.

FUENTE: Sociedad para el Estudio de la Adicción, comunicado de prensa, 29 de julio de 2026