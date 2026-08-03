Vaginosis bacteriana vinculada al triplicado riesgo de ITS, según un importante estudio

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MARTES, 4 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con vaginosis tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de dar positivo también en gonorrea, clamidia u otras infecciones bacterianas de transmisión sexual, según un nuevo estudio.

Los resultados del estudio confirman la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. de que las mujeres tratadas por vaginosis bacteriana deben hacerse pruebas para detectar ITS, que pueden presentar síntomas similares, según informaron investigadores en la revista O&G Open.

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"Las ITS pueden provocar complicaciones graves de salud reproductivas y de otro tipo si no se detectan ni se tratan", dijo el investigador principal Dr. Damian Alagia en un comunicado de prensa.

"Esperamos que nuestros nuevos datos inspiren investigaciones adicionales muy necesarias en esta área clínica, al tiempo que refuercen para clínicos y responsables políticos el valor de un enfoque diagnóstico integral que considere las pruebas de ITS en pacientes con vaginosis bacteriana", afirmó Alagia. Es el director médico senior de salud de la mujer en Quest Diagnostics, con sede en Secaucus, Nueva Jersey.

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La vaginosis bacteriana (VB) es uno de los problemas ginecológicos más comunes entre las mujeres, con casi un 30% que la experimenta en algún momento de su vida, según los investigadores en notas de fondo.

La vaginosis ocurre cuando las bacterias naturales que ayudan a mantener la vagina sana se desequilibran. Los síntomas pueden incluir flujo vaginal, mal olor, picor y ardor al orinar, según la Clínica Mayo.

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La vaginosis es más común entre mujeres sexualmente activas, pero su relación con un mayor riesgo de ITS ha sido relativamente poco explorada, según los investigadores.

"La VB es uno de los problemas de salud más comunes en las mujeres, y sin embargo, la investigación en este ámbito de la atención sanitaria femenina es lamentablemente escasa", dijo Alagia.

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Para este nuevo estudio, los investigadores evaluaron datos de más de 1,5 millones de mujeres de 15 años o más con una posible condición vaginal para quienes Quest Diagnostics analizó muestras.

Entre todas las mujeres, casi el 39% dieron positivo en vaginosis bacteriana y el 29% en infección por hongos, según los resultados. Alrededor del 11% dieron positivo en ambos.

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Aproximadamente el 12% de las mujeres con vaginosis bacteriana tenían al menos una ITS, frente a menos del 4% de las mujeres sin la enfermedad.

Tras ajustar por otros factores, la vagina bacteriana se relacionó con:

3,8 veces más probabilidades de gonorrea 2,8 veces mayor riesgo de clamidia 3,6 veces más probabilidades de tricomoniasis 1,9 veces mayor riesgo de micoplasma genital

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En comparación, tener una infección por hongos no se relacionó con un mayor riesgo de ITS.

"Esta investigación confirma y amplía investigaciones previas sobre el aumento del riesgo de ITS en mujeres con VB, pero con la ventaja de contar con un conjunto de datos mucho más amplio del que sacar conclusiones", dijo la investigadora principal Elizabeth Marlowe en un comunicado de prensa.

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"Este gran estudio subraya el valor de las pruebas moleculares integrales cuando están clínicamente indicadas, permitiendo a los clínicos detectar coinfecciones a partir de una sola muestra, optimizar la gestión del paciente y fortalecer la atención basada en la evidencia", dijo Marlowe. Es directora ejecutiva de enfermedades infecciosas en Quest Diagnostics.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la vaginosis bacteriana.

FUENTES: Quest Diagnostics, nota de prensa, 30 de junio de 2026; O&G Open, agosto de 2026