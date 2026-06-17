Hummus vs. palta: cuál ayuda más al metabolismo y la digestión

La palta y el hummus se integran al patrón mediterráneo y refuerzan su variedad nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta mediterránea se consolida como un modelo de alimentación saludable a nivel internacional, valorado por sus efectos sobre la longevidad, la salud cardiovascular y el bienestar general.

Entre los alimentos que pueden enriquecerla se destacan la palta y el hummus, cuyas propiedades nutricionales generan interés sobre su integración en este patrón, según expertos consultados por Eating Well.

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Los especialistas consultados por el medio citado coinciden: no es necesario elegir entre ambos, ya que su consumo conjunto potencia la variedad y el equilibrio característicos de la dieta mediterránea.

La dieta mediterránea admite ingredientes de otras culturas si se mantiene el foco en calidad y diversidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta mediterránea se define por su flexibilidad y su énfasis en alimentos integrales y frescos. En su base figuran verduras, frutas, legumbres, granos integrales, frutos secos, pescado y grasas saludables, sobre todo de origen vegetal. Esta propuesta no está limitada por fronteras geográficas y puede integrarse en distintas tradiciones culinarias, siempre que se mantenga el enfoque en variedad y calidad nutricional.

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La preferencia por las grasas monoinsaturadas y la abundancia de fibra contribuyen al menor riesgo de enfermedades crónicas y a un mejor control glucémico, beneficios respaldados por diversas investigaciones. Un punto clave, indica el medio, es la capacidad de la dieta mediterránea para adaptarse a ingredientes de otras culturas, como el aguacate o el hummus.

Beneficios de la palta en la dieta mediterránea

Las grasas monoinsaturadas de la palta se asocian con un mejor perfil cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de este patrón alimentario, la palta se destaca por su perfil nutritivo y versatilidad. Principalmente, aporta grasas monoinsaturadas, esenciales para la salud cardiovascular y la reducción de inflamación.

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Una porción estándar —equivalente a 50 gramos— contiene 6 gramos de grasas no saturadas, según la nutricionista Amanda Sauceda citada por Eating Well. Estudios prolongados asocian el consumo frecuente de palta con menor riesgo cardiovascular y avance de enfermedades metabólicas.

La American Heart Association respalda la inclusión de la palta en patrones alimentarios saludables, señalando que su riqueza en grasas monoinsaturadas puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y, con ello, el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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Estudios citados vinculan el consumo de garbanzos con mejoras en colesterol LDL e inflamación sistémica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, investigaciones publicadas en el Journal of the American Heart Association demostraron que el consumo diario de este fruto se asocia con una mejoría de los indicadores metabólicos clave, como la presión arterial y los valores de glucosa en sangre, reforzando así su rol en la prevención de patologías crónicas.

La palta también es fuente de antioxidantes, como la luteína, y vitaminas C y E. Sarah Anzlovar, nutricionista registrada, señala que estos nutrientes contribuyen a mantener la función cerebral y pueden mitigar el deterioro cognitivo asociado a la edad. Investigaciones entre adultos mayores indican que quienes consumen palta con regularidad obtienen mejores resultados en pruebas cognitivas.

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En cuanto a la salud digestiva, la fibra presente en media palta —seis gramos— favorece el equilibrio de la microbiota intestinal. Los resultados de estudios muestran que la incorporación diaria de palta incrementa la diversidad bacteriana y apoya la producción de compuestos con propiedades antiinflamatorias para el sistema digestivo.

Una porción estándar de palta aporta grasas no saturadas que sostienen el equilibrio metabólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el hummus también es fundamental

El hummus, tradicional del entorno mediterráneo, es valorado por ser fuente de proteína vegetal y fibra. Su base de garbanzos le otorga características que benefician la saciedad y el equilibrio glucémico, además de resultar apto para distintas preferencias dietéticas.

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Con solo dos cucharadas, el hummus ofrece dos gramos de proteína y casi la misma cantidad de fibra, detalla Amanda Sauceda en Eating Well. Esta composición ayuda a regular el apetito y favorece el reemplazo de alimentos ultraprocesados por opciones más saludables.

Los garbanzos del hummus suman almidón resistente que ayuda a estabilizar la glucosa tras las comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de hummus puede contribuir a la disminución de marcadores de inflamación y niveles de colesterol LDL. Esto se debe a los polifenoles y antioxidantes presentes en los garbanzos. Diversos estudios, recogidos por el medio citado, asocian los garbanzos con mejoras en el perfil lipídico y reducción del riesgo de enfermedades crónicas.

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Para el control glucémico, Sarah Anzlovar, máster en Nutrición, dietista registrada y especialista en salud hormonal, explica que los carbohidratos del hummus provienen sobre todo de la fibra y del almidón resistente, que se digiere lentamente y favorece la estabilidad de la glucosa sanguínea tras las comidas.

Además, la fermentación de estos componentes en el intestino estimula la producción de hormonas que intervienen en la regulación metabólica.

La fibra de la palta favorece la microbiota intestinal y apoya la salud digestiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Academy of Nutrition and Dietetics resalta que el hummus, gracias a su base de garbanzos, contribuye a la salud digestiva al aumentar la ingesta de fibra dietética, lo que puede prevenir el estreñimiento y favorecer una microbiota intestinal diversa.

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Un metaanálisis publicado en Nutrients en 2021 concluyó que las dietas ricas en legumbres como los garbanzos mejoran el control glucémico y disminuyen la inflamación sistémica, factores clave en la protección contra la diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas.

Cómo integrar la plata y el hummus en la dieta mediterránea

No existe una exclusión entre palta y hummus. Los especialistas consultados por el medio insisten en que ambos pueden tener lugar dentro de la dieta mediterránea conforme a los gustos y necesidades individuales.

El hummus aporta proteína vegetal y fibra, y contribuye a la saciedad en porciones pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad de estos alimentos permite incluirlos en preparaciones como ensaladas, bocadillos y cremas untables, ampliando así la gama de platos y manteniendo los principios nutricionales del patrón mediterráneo. Incluso pueden combinarse en recetas como la palta hummus o en sándwiches fusionados, lo que refuerza la diversidad alimentaria sin perder valor nutricional.

Optar por integrar tanto aguacate como hummus implica sumar nutrientes que contribuyen al soporte metabólico, cardiovascular y digestivo. Además, su consumo habitual puede favorecer la agudeza mental y promover el bienestar integral a lo largo de la vida, tal como concluye Eating Well.